УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ

Как в беседе запоминается последняя фраза, так из любого чемпионата страны память чаще всего хранит одну лишь финальную развязку. Отдельные матчи, происшествия, сенсации, конечно, тоже незабываемы – скажем, недолгое лидерство лет десять назад тогдашнего дебютанта нальчикского «Спартака». Но весь сюжет, как и его повседневное, пошаговое развитие, развеют по ветру, накроют культурными слоями свежие впечатления и новые интриги. Так всегда бывает.

Ну, кто сейчас вспомнит весь ход чемпионата-2004? Зато победный рывок «Локомотива» через голову ЦСКА до сих пор у всех перед глазами. Или такая же прыть армейцев в 2014-м, из-за которой на самом финише пострадал уже «Локо». Вот и об ушедшем вчера в прошлое турнире мы через годы – да что там, месяцы! – вряд ли сможем детально рассказать без справочных подсказок. Зато три его самых примечательных момента опишем в точности, даже глубоко состарившись. Два – как те самые происшествия и сенсации. А третий – по правилу.

Первый – несомненно, победную магистраль «Локомотива». Второй – лихорадку экс-чемпиона, колотившую его с первого до последнего тура. И третий – удивительный 30-й тур, где каждая игра без исключения влияла на распределение призовых (а таковым буквально накануне финиша стало и 6-е) и спасительных мест.

И ПОЕЗД ПОШЕЛ СВОЕЮ ДОРОГОЙ

На «Локомотив» и Юрия Семина за прошлую неделю высыпаны тонны славословий. Трудно было не слипнуться от этой патоки, и не удивительно, что наш новый чемпион повторил «достижение» предыдущего: побрякивая золотом, проиграл в Туле. Конечно, это поражение – никакая не ложка дегтя, чемпионских заслуг «Локомотива» она не очернит и не испортит. Наоборот, москвичам где-то даже и полезно было проиграть – чтобы сразу, не снимая с шей медалей, выяснить: отношение к ним соперников отныне будет в разы серьезнее, а спрос – в разы строже. «Спартак» вон этого не учел – и где теперь «Спартак»?

Интересный нюанс: за весь чемпионат было, по сути, только два лидера, а прямой борьбы за титул между ними не получилось. В первом круге господствовал «Зенит», затем к нему в гости явился «Локомотив», накидал три гола, – и с этого момента поезд пошел своею дорогой, прямой к победе, с совсем другими преследователями, а «Зенит» свернул в тупик. Зато обе их встречи стали для «Локо» золотыми: те 3:0 в Санкт-Петербурге предопределили их лидерство, а вырванная зубами победа в Черкизово провозгласила чемпионскую инаугурацию.

Из разных мест все еще доносятся всхлипы, что первое место заняла не самая сильная команда. На это можно ответить лишь, что остальные, значит, еще менее сильны. Право на титул «Локомотив» обосновал не только бессменным лидерством во втором круге, никому не позволив себя догнать, но и перевесом в личных встречах с конкурентами. Этих доказательств достаточно.

У НАС В КОЛХОЗЕ УРОЖАЙ

Еще недавно для «Спартака» 3-е место было неплохим итогом. Сегодня это иначе, как провалом, не назвать, ведь в этой же строке и вылет из Кубка под всеобщий хохот, и непристойный эпилог, больше похожий на эпитафию, в Лиге чемпионов. Весь сезон прошлогоднего чемпиона трясло и швыряло из стороны в сторону, а Массимо Каррера, впервые в жизни тренировавший команду-чемпиона, так и не смог найти правильных рецептов для лечения. «Спартак» оказался не готов к такой рекордной тяжести, как чемпионское звание, к ответственности, которую оно накладывает.

Еще и дележка началась «чей вклад в успех больше» между игроками и тренерами, и даже внутри штаба. Как в каком-нибудь колхозе по поводу неожиданно высокого урожая. И вот результат: два заслуженных игрока, лидеры золотого состава, не попали в основной список сборной на ЧМ, а команда в последний момент разменяла групповой турнир Лиги чемпионов на квалификацию.

Очевидно, что летом в «Спартаке» должны произойти перемены. Поддержка Карреры советом директоров на финише сезона позволяет предположить, что он останется на своем посту. Значит, расставаться будут с игроками – невзирая на имена и регалии. Иначе «Спартак», потенциально очень сильный (даже в условиях «болтанки» он в медалях, а в апреле заглядывался и на золото), и в следующем году будет вынужден считать потери и пробоины, а не трофеи.

МАНЧИНИ НАШЕЛ СЕБЕ ИГРОКОВ

История «Зенита» во многом близка спартаковской: тоже тренер-итальянец, утративший контакт с отдельными игроками, тоже завидный, вроде бы, состав, и безусловный статус фаворита перед стартом тоже. Но здесь проблема в другом: Роберто Манчини не привык работать с футболистами обыкновенными, не эталонными, которые могут многое, но далеко не все, и могут играть только в ограниченном диапазоне собственных умений. Оттого не работали, а чаще всего вообще мешали играть, тактические идеи; оттого не получалось использовать, хотя бы, превосходство в классе и индивидуальном мастерстве. Пока был здоров и забивал Александр Кокорин, эти проблемы скрывались за победами, натужность которых объясняли тем, что команда только строится. Выпал бомбардир – и все увидели, что король без штанов.

Будь тренер более гибким, да вообще способным тренировать, развивать, правильно использовать, а не только эксплуатировать таланты, он просто перестроил бы игру с упором на лучшие качества тех, кто есть у него под рукой. Как это делали Семин, Виктор Гончаренко в ЦСКА, Сергей Семак, Миодраг Божович, Игорь Ледяхов, Дмитрий Хохлов, Александр Тарханов. Манчини же уперся и гнул свою линию, повторяя мантру «мне нужны более сильные футболисты». В какой-то степени он своего добился: теперь игроков ему будет поставлять вся Италия. Но что, если и их мастерство не устроит Манчини? К кому он тогда станет взывать?

ШАГ ВПЕРЕД

Между прочим, в чемпионате России стало гораздо меньше тренерских отставок. Всего 7 команд решились по ходу сезона на кадровую пересменку – обычно таких бывало в полтора-два раза больше. «Зенит» и «Спартак», несмотря на турбулентность, дотянули до финишного аэродрома с теми же пилотами, кто поднимал их в воздух; до последнего тянул с радикальным поступком «Краснодар»; в «Тосно», несмотря на неудачи, весь год доверяли Дмитрию Парфенову – и были вознаграждены за это Кубком России. Возникает робкая надежда, что руководители клубов, пусть не все, но уже многие, научились понимать футбол и его законы, исключающие возможность по легкому срубить успех, без терпения и долгого, усердного труда.

Если она не скончается в следующем сезоне – значит, наш футбол сделал маленький шаг вперед. На этом и разойдемся – до нового чемпионата.