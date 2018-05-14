Во вторник, 15 мая, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт — Футбол». Вот его основные статьи.

«ДЗЮБА НЕ СЧИТАЕТ СЕБЯ ОСНОВНЫМ? ПОСМОТРИМ!»

Станислав Черчесов огласил расширенный состав национальной команды для подготовки к ЧМ-2018 и дал к нему расширенный комментарий. Получилась колонка главного тренера для «ССФ».

УСТРОИТ ЛИ «СПАРТАК» «БОЛЬШУЮ ЧИСТКУ»?

3-е место в чемпионате, вылет в полуфинале Кубка, 0:7 в Лиге чемпионов – «Спартак» не оправдал ни одной надежды. Какие изменения нужны клубу, чтобы вернуться на вершину?

МАНЧИНИ УХОДИТ. КТО ОСТАЕТСЯ?

В ближайшее время «Зениту» нужно определиться, что делать с кадровым наследием итальянца: распродавать аргентинцев с финансовыми потерями или надеяться, что новому тренеру они пригодятся?

«ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕРЮ, ЧТО «ТОСНО» СЫГРАЕТ В ЕВРОКУБКАХ»

Автор первого гола в решающем матче Кубка Алексей Скворцов рассказывает о своей непростой судьбе, взглядах на футболах, ощущениях после финала и надеждах на будущее.

МИЛЛИОН ЗА ФИНАЛ

На сайте ФИФА приобрести билеты на матчи чемпионата мира невозможно уже давно: все раскуплено. Но в интернете все чаще возникают неожиданные предложения. Можно ли им доверять?

СТОЛИЦЫ ИГР К ФУТБОЛУ ГОТОВЫ

Сегодня – вторая серия заметок о готовности российских городов к большому футболу. На очереди – олимпийский Сочи, универсиадная Казань, а также Нижний Новгород и Калининград.

«ШУТКИ ПРО ПАМЕЛУ АНДЕРСОН У НАС ПОД ЗАПРЕТОМ»

Накануне финала с «Атлетико» полузащитник «Марселя» Лукас Окампос рассказал об атмосфере бесконечного веселья в раздевалке самого задорного французского клуба.

ИГРОК ПО ИМЕНИ КОМАНДА

Ровно десять лет назад «Зенит» добился наивысшего успеха в своей истории – завоевал Кубок УЕФА. О том, какой была та незабываемая команда, вспоминают ее тренер и футболисты.