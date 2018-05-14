14 мая исполнилось ровно 10 лет со дня европейского триумфа «Зенита». «ССФ» вспоминает о команде, которая весной 2008-го выиграла предпоследний в истории Кубок УЕФА – через год его преобразовали в Лигу Европы

Большое видится на расстоянии. Этот афоризм идеально подходит к «Зениту» Дика Адвоката. После победного финала с «Рейнджерс» в истории клуба написано много всего: рекорды, личные и командные, покупки звезд мирового класса, чемпионские титулы. Но к повторению успеха теперь уже десятилетней давности «Зенит» не приблизился ни разу.

ГАРМОНИЯ И ШАРМ

«Зенит» образца 2008 года – это история о людях, плывущих в одной лодке. Сергей Фурсенко той счастливой весной уже покинул клуб, но принципы, на которых он выстраивался, обьясняют многое. Первый корень большой европейской победы был заложен почти за два года до нее. Ведь приглашение Адвоката – пример многим последующим версиям «Зенита», урок о том, как важно, чтобы тренер с клубом воссоединились вовремя.

Для набиравшего силу и вставшего под могучее газпромовское крыло «Зенита» титулованный тренер с мировой известностью стал естественным этапом развития. Но и для голландца амбициозный проект из далекой России был вызовом. Дик много навыигрывал и в родной стране, и в Шотландии, дважды, и весьма пристойно, порулил сборной Голландии. Но опытом работы в более серьезных лигах, чем голландская и шотландская, избалован не был, побед в еврокубках не имел. Для него питерский этап карьеры тоже был этапом развития. Который обеспечивали и отношения в клубе, о чем все главные фигуры договорились «на берегу».

Константин Сарсания рассказывал, что решения о любом трансфере принимались коллегиально. Для приглашения игрока требовалось согласие всех сторон треугольника Фурсенко – Сарсания – Адвокат. Сомнения любого из троицы накладывали на переход вето. Это правило исключало недомолвки и конфликты.

– Тот «Зенит» отличало гармоничное сочетание российских и зарубежных футболистов, – вспоминает Александр Горшков. – Дополнительный шарм придавало то, что на ведущих ролях ролях были питерские воспитанники – Слава Малафеев, Игорь Денисов, Андрей Аршавин. А важнейшим условием успеха стала созданная Адвокатом атмосфера. Дик оказался одинаково требователен и равноудален для всех: послаблений не могли получить ни молодой, ни ветеран.

ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЗВЕЗДЫ

Горшков, как и Виктор Файзулин, – символы того «Зенита», которому были чужды шаблоны. Первый на пороге 38-летия подписал новый контракт, чтобы спустя несколько месяцев выйти в полуфинале против «Баварии» на позиции… левого защитника и отыграть без шансов для грозного соперника. 22-летний Файзулин, автор третьего мяча в ответной встрече с немцами, за пару месяцев до этого в графе «опыт на высшем уровне» располагал только сезоном в «Спартаке» из Нальчика.

Показательный штрих зенитовской ауры – положение экс-капитана Владислава Радимова. В большинстве случаев задвинутая на вторые роли звезда, к тому же местный воспитанник – мина замедленного действия. Но не для того «Зенита»! Радимов признавал, что более молодые Тимощук и Зырянов уже сильнее и полезнее, и ценил честность Адвоката, сказавшего заранее, на кого собирается делать ставку. Но важную роль в футбольной и духовной части Дик отводил Радимову, даже когда тот плотно присел на скамейку. В нужный момент это сработало: в Марселе, выйдя на замену, Влад нашел пасом из глубины Аршавина, и бесперспективный разгром превратился во вполне оптимистичные 1:3.

– В «Зените» тогда было великолепное единение, – с теплотой в голосе отмечает сегодня Дик Адвокат. – Мы видели и чувствовали, что все каждый день с полной отдачей работают на максимальный результат. И футболисты с тренерами, и мененджмент клуба, и президенты – сначала Сергей Фурсенко, потом Александр Дюков. Они создавали нам все условия для успеха.

«МОЖНО, Я НА ТРЕНИРОВКУ ПРИДУ?»

Перспективы большой победы главный тренер заметил уже по ходу первого полуфинала:

– Когда встречаешься с «Баварией», трудно рассуждать о шансах выиграть турнир. Но уже после матча в Мюнхене я убедился, что «Зениту» по силам выиграть трофей. Дебют остался за немцами, но все, что происходило дальше, меня зарядило оптимизмом. Я увидел, что моя команда способна выдерживать натиск, создавать контригру и заставлять ошибаться даже столь грозного соперника.

Ответный матч «Зенит» провел грандиозно – 4:0. А ночью после той победы Андрей Аршавин, пропустивший матч из-за дисквалификации, позвонил администратору: «Можно, я завтра на тренировку приду?» Еще один пример в копилку Команды. Особенность которой подчеркивает и тот факт, что на ее игре не отразилась даже потеря такого мастера, как Аршавин.

– Проблемы из-за отсутствия Андрея у нас не возникло. У «Зенита» была очень сильная скамейка, на ней всегда находились футболисты, готовые усилить и разнообразить игру, добавить ей надежности, – гордится Адвокат. – Игроки на поле могли меняться, но общая идея и качество исполнения всегда оставались на высоком уровне. Я даже не смогу ответить на вопрос, кто самый важный и самый сильный игрок того «Зенита». Но я отвечу. Самый сильный игрок – вся команда. Одинаково важны и нужны были все.

Вышедший вместо Аршавина Алехандро Домингес провел один из лучших матчей за двухлетнюю карьеру в «Зените». А заколотившего два мяча «Баварии» Павла Погребняка, лучшего бомбардира турнира, получившего тогда четвертую желтую карточку, в финале с «Рейнджерс» заменил Фатих Текке. И забил второй гол – с паузой, которую назвали классикой футбола. Впрочем, изысканная передача Аршавина забившему первый и, как оказалось, победный гол Игорю Денисову столь же символична. «Игроки могли меняться, но идея и качество оставались на высоком уровне».

Наверное, в Команде и заключается главное отличие «Зенита», победившего в Кубке УЕФА, от всех своих последователей. Для которых результат 2008 года остается недостижимой высотой.

Полный обзор победной встречи с «Глазго Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА 🔝 pic.twitter.com/G8N2TzH9nk — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 14 мая 2018 г.

КУБОК УЕФА-2007/08. ПЛЕЙ-ОФФ

ПОБЕДНЫЙ ПУТЬ «ЗЕНИТА»

1/16 финала. «Вильярреал» (Испания) – 1:0 (д), 1:2 (г)

1/8 финала. «Марсель» (Франция) – 1:3 (г), 2:0 (д)

1/4 финала. «Байер» (Германия) – 4:1 (г), 0:1 (д)

1/2 финала. «Бавария» (Германия) – 1:1 (г), 4:0 (д)

Финал. «Рейнджерс» (Шотландия) – 2:0 (в Манчестере)

ОТ ЛЕНОБЛАСТИ ДО ТАИЛАНДА

Где сейчас обладатели Кубка УЕФА 2008 года

Вячеслав Малафеев, 39 лет. С ноября 2017 года – заместитель спортивного директора «Зенита»

Камил Чонтофальски, 40 лет. Живет в Праге, занимается бизнесом и агентской работой.

Александр Анюков, 35 лет. Защитник «Зенита-2».

Ивица Крижанац, 39 лет. Проживает в Хорватии, занимается бизнесом, учится на тренера.

Роман Широков, 36 лет. Советник по футболу председателя ВФСО «Динамо».

Николас Ломбертс, 33 года. С лета 2017 года играет за бельгийский «Остенде».

Фернандо Риксен, 41 год. Пятый год борется с болезнью «боковой амиотрофический склероз».

Ким Дон Джин, 36 лет. Защитник клуба «Китчи» (Гонконг).

Анатолий Тимощук, 39 лет. С лета 2017 года – тренер «Зенита».

Константин Зырянов, 40 лет. С декабря 2017-го – главный тренер «Зенита-2».

Радек Ширл, 37 лет. Выступает за команду «Збузани» из четвертого дивизиона Чехии.

Игорь Денисов, 34 года. Капитан «Локомотива», чемпион России 2018 года.

Александр Горшков, 48 лет. С июня 2017-го – главный тренер молодежной команды «Зенит».

Владислав Радимов, 42 года. С лета 2017 года работает в Академии «Зенита».

Ли Хо, 33 года. Играет за «Муангтонг Юнайтед» (Тайланд).

Алексей Ионов, 29 лет. Полузащитник «Ростова».

Андрей Аршавин, 37 лет. Выступает за «Кайрат», лучший игрок чемпионата Казахстана.

Фатих Текке, 40 лет. Живет в Турции, получил тренерскую лицензию.

Павел Погребняк, 34 года. Обладатель Кубка России 2018 года в составе «Тосно».

Алехандро Домингес, 37 лет. Играет за испанский «Райо Вальекано».