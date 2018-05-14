5. Артем ДЗЮБА, нападающий

Команда: «Арсенал»

Чем запомнился: забил победный гол в ворота «Локо» (2:0).

Из всех игроков «Арсенала» больше всех проблем новому чемпиону России доставил Дзюба. За игру форвард нанес восемь ударов, четыре раза после его передач били партнеры. И имели реальные шансы забить – у Кангвы случилось рандеву с голкипером, а Ткачев попал в штангу. Оба раза Артем скидывал мяч товарищам при минимуме касаний.

Свой гол Дзюба забил в привычной манере – после фланговой атаки. Прострел выполнил Александров.

Дзюба был вовлечен в игру. За матч он сделал 37 передач и 56 раз коснулся мяча. По обоим этим показателям он стал четвертым футболистом туляков!

В десяти матчах за «Арсенал» Дзюба забил шесть голов и сделал три результативных паса. Его переход в аренду полностью себя оправдал. Станислав Саламович подтвердит.

4. Ахмед МУСА, нападающий

Команда: ЦСКА

Чем запомнился: забил сам и ассистировал товарищу во встрече с «Анжи» (2:1).

Теперь можно сказать наверняка: аренда Ахмеда Мусы из «Лестера» тоже оказалась оправданной. Два его результативных действия в последнем туре чемпионата России позволили ЦСКА победить «Анжи», а три очка гарантировали место в групповом этапе Лиги чемпионов.

Главным союзником нигерийца в противостоянии с южанами стала скорость. Не только физическая – африканец быстро принимал решения. В первом голе это отразилось в открывании за спины защитникам под заброс Набабкина, во втором – в быстрой доставке мяча на дугу штрафной Витиньо. У бразильца коварный удар и всегда можно рассчитывать на гол при оперативной доставке мяча на него.

В десяти матчах чемпионата Росси Муса забил шесть голов и трижды ассистировал партнерам. В матчах, когда он отмечался результативными действиями, ЦСКА одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

3. Иван ПАУРЕВИЧ, нападающий

Команда: «Уфа»

Чем запомнился: набрал три очка по системе «гол+пас» против «Тосно» (5:0).

В заключительной игре сезона Пауревич сыграл на непривычной для себя позиции – левого нападающего в схеме 3-4-3. Обычно хорват располагается в опорной зоне. Правда, в атаку включается регулярно.

Матч против «Тосно» балканцу удался: он дважды ассистировал партнерам и забил сам. Всего за матч Пауревич трижды вывел партнеров на удар. Хавбек показал высокую точность передач для нацеленного на атаку футболиста – 86%.

Новый игрок в атаке «Уфе» потребовался, так как из-за дисквалификации матч пропускал Дмитрий Стоцкий. Выбор Сергея Семака в пользу Пауревича в качестве его сменщика объясним, так как легионер проводит результативный сезон: перед последним туром в его активе было четыре гола и три передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Он мог дать впереди не просто активность, но и качество.

По итогам сезона Пауревич набрал десять очков по системе «гол+пас» (5+5). Это второй результат в «Уфе» после нападающего Сильвестра Игбуна - 11 (7+4). У Семака игрок, переехавший в столицу Башкортостана из английского «Хаддерсфилда» в январе 2017 года, смог раскрыться.

2. Александр ЕРОХИН, полузащитник

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: сделал покер и голевой пас в игре со «СКА-Хабаровском» (6:0).

В «Урале» и «Ростове» Ерохина ценили за умение забивать из штрафной площадки. Касается это как игровых ситуаций, так и стандартов. В последней игре сезона за «Зенит» футболист сборной России напомнил об умении выжимать максимум из предоставленных шансов.

Все мячи в ворота дальневосточников Ерохин забил из пределов штрафной. Три Александр провел при розыгрыше угловых – дважды полузащитник откликался на подачи и ловко кивал головой в направлении ворот, один раз оказался первым на добивании. С игры хавбек отправил мяч в сетку, выскочив под навес Жиркова с фланга. Штрафная площадь – зона комфорта Ерохина при созидании. В четырех последних сезонах национального чемпионата Ерохин забил 23 мяча, из них 21 – из пределов площади ворот.

Ерохин умеет включаться в штрафную не только на доставки мяча с бровок, но и под приникающие из центра. Его открывание под пас Ригони и результативная передача на Заболотного тому пример. За четыре последних сезона спортсмен сделал шесть голевых передач, пять из них из заветного прямоугольника.

Девять результативных действий (7+2) по итогам чемпионата России, пять из них в игре с аутсайдером – до конца потенциал Ерохина Роберто Манчини не раскрыл.

1. Антон ШУНИН, вратарь

Команда: «Динамо»

Чем запомнился: «испек сухарь» со «Спартаком» (1:0).

В дерби голкипер бело-голубых совершил девять спасений – лучший результат тура. Из девяти отраженных Шуниным ударов шесть были нанесены из пределов штрафной площадки. Сразу дважды вратарь не дал забить Квинси Промесу, вытягиваясь в струну и не давая мячу залететь в угол. В эпизодах с голландцем киперу помогали высокий рост и прыгучесть а-ля кенгуру. Помимо классной игры на линии страж ворот «Динамо» продемонстрировал уверенность на выходах: в его активе пять перехваченных подач.

В завершившемся чемпионате России Шунин сыграл на ноль 11 матчей. В его коллекции сухарей есть желанные всеми вратарями экземпляры: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Из первой пятерки Антону не удалось испортить настроение ни разу за сезон лишь «Локомотиву».

Вопрос ребром: почему Шунин выше Пауревича и Ерохина?

Обычно лучшими называют результативных игроков. Они не только приносят команде важные очки, но и делают шоу. Такими в финальный игровой день были Пауревич и Ерохин. Но Шунин тоже развлекал публику – прыжками в воротах. После его спасений за голову хватались Промес и Фернандо. Так что здесь у футболистов равенство. У Шунина есть другое преимущество над конкурентами: его «Динамо» играло против «Спартака», которому нужна была победа для получения билета в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как «Уфа» Пауревича и «Зенит» Ерохина» сражались с аутсайдерами.

Если бы «Спартак» победил, то гарантировал бы себе получение 12 миллионов евро, которые полагаются за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Шунин эти деньги для красно-белых заморозил.

Кадры: каналы «Матч ТВ».