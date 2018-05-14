В воскресенье, 13 мая, незадолго до заключительного матча сезона против «СКА-Хабаровска» (6:0) спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что главные тренеры «Уфы» и «Наполи» Сергей Семак и Маурицио Сарри попали в шорт-лист на должность нового наставника питерской команды в следующем сезоне, и добавил:

– Будем двигаться к правильному результату и определению самого лучшего и сильного специалиста, – приводит слова Малафеева «Р-Спорт».

А уже после победы над хабаровчанами руководство клуба с берегов Невы устами миллионного болельщика Ивана Заманкова назвало всех пятерых кандидатов – помимо Семака и Сарри ими стали Паулу Фонсека («Шахтер»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины»).

Способом «определения самого лучшего и сильного» неожиданно стало голосование среди пользователей социальной сети «Вконтакте». Проголосовать там может каждый. Вне зависимости от клубных предпочтений.

Позже пресс-секретарь питерского клуба Антон Макаренко сообщил о том, что список будет рассмотрен на совете директоров и, скорее всего, сокращен.

СЕРГЕЙ СЕМАК, 42 ГОДА

Гражданство: Россия

Команда: «Уфа»

Дебют*: 01.03.17, «Уфа» – «Анжи» (1:0) – Кубок России

Достижение: 6-е место в РФПЛ в сезоне-2017/18

ПЛЮСЫ

Наиболее вероятный кандидат, в услугах которого руководство питерцев заинтересовано с того момента, как с Манчини все стало окончательно ясно. Он в понедельник, 14 мая, посетил офис «Газпрома».

Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать С.Б. Семака @zenit_spb #интрига 😉 pic.twitter.com/lc01iritKC — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 мая 2018 г.

Еще в качестве футболиста Семак проявил себя очень умным игроком, бравшим свое не за счет техники и таланта, а за счет трудолюбия и интеллекта. Поэтому всегда был любим болельщиками, где бы ни играл. Такой же предстает его единственная пока в резюме команда «Уфа» – скромная, но работоспособная и вышколенная тактически. Это именно то, чего не хватает нынешнему «Зениту» – ежедневного кропотливого труда на благо команды, без сопутствующего шума и регулярного самопиара.

Кроме того, Семак совсем не чужой для «Зенита» человек – с 2010 года ни одно чемпионство сине-бело-голубых не обходилось без его участия. В 2010 и 2012 годах он выиграл золото РФПЛ на футбольном поле, а в 2015-м – уже с тренерской скамейки, где помогал Андре Виллаш-Боашу.

В 2014 году после отставки Лучано Спаллетти в качестве и.о. руководил «Зенитом» в матче против ЦСКА (0:1), после чего уступил место главного тренера португальцу.

МИНУСЫ

Кроме некоего эфемерного потенциала, который никак нельзя ни проверить, ни измерить, Семаку щегольнуть, как тренеру, пока нечем. Все-таки самостоятельно он работает всего полтора года, а это слишком маленький срок для того, чтобы делать серьезные выводы. К тому же перед «Зенитом» стоит задача собрать воедино всех разбежавшихся по арендам футболистов, отфильтровать ненужных и начать заново строить команду. Таких задач Семак в своей карьере просто не решал, он получил от Гончаренко уже готовую команду.

Прессинг со стороны СМИ и болельщиков, огромная ответственность и пристальное внимание к каждому шагу (с обязательной критикой или как минимум комментарием) со стороны общественности, абсолютно другая психология футболистов, совершенно иной уровень амбиций (как коллективных, так и индивидуальных) – все это принципиально отличает «Зенит» от «Уфы». Сможет ли он найти общий язык с Артемом Дзюбой и мотивацию для Александра Кокорина? Ответить на эти вопросы невозможно – бэкграунд Семака для этого слишком мал. А значит для «Зенита выбор Семака все равно что стрельба с завязанными глазами по черной мишени в темной комнате.

МАУРИЦИО САРРИ, 59 ЛЕТ

Гражданство: Италия

Команда: «Наполи» (Италия)

Дебют: сезон-1990/91, «Стиа» (пятый уровень любительского чемпионата Италии)

Достижения: Второе место в серии а («Наполи»-2016 и 2018)

ПЛЮСЫ

Самый опытный из представленных кандидатов. Сарри начал тренировать аж 28 лет назад. 14-летний Семак тогда еще даже не дебютировал за «Красную Пресню». За эти годы итальянский специалист поступательно прошел путь от любительского футбола до элиты серии а. Успехи «Наполи» последних лет в немалой степени его заслуга.

Сарри выглядит логичной кандидатурой на фоне задач «Зенита» по созданию нового коллектива на тех руинах, которые оставил после себя Роберто Манчини. Особенно если учесть, что костяк составляют набранные прошлым летом аргентинцы. Сарри наверняка будет несложно найти с ними общий язык.

Еще одной сильной стороной тренера является его харизма. Со времен Лучано Спаллетти столь сильной личности на тренерском мостике питерцев еще не было.

МИНУСЫ

За три года с «Наполи» так ничего и не выиграл. Даже Кубка Италии. Как не проявил себя и на европейской арене.

Сарри делает ставку на стабильность и сыгранность состава, что в зенитовских реалиях означает продажу половины футболистов. Но здесь еще одна трудность – лимит на легионеров. Оставить только тех, кого Сарри захочет, клуб просто не сможет, иначе некого будет выпустить в чемпионате России. А ротировать состав не в его вкусе. Собственно, это и стало главной причиной «бестрофейности» «Наполи».

Помимо харизмы Сарри обладает довольно буйным нравом, курит и легко вступает в конфликт с руководством и футболистами.

ПАУЛУ ФОНСЕКА, 45 ЛЕТ

Гражданство: Португалия

Команда: «Шахтер» (Украина)

Дебют: сезон-2005/06, «Эштрела» (юниорская команда)

Достижения: Кубок («Брага»-2016) и бронза чемпионата Португалии («Пасуш де Феррейра»-2013), чемпионат и Кубок Украины («Шахтер»-2017 и 2018).

ПЛЮСЫ

Однозначно лучший кандидат из всех представленных. Тренер, добивавшийся в последние годы успехов практически везде, где работал. Особенно впечатлила его работа в «Шахтере», с которым он за два года дважды стал чемпионом и обладателем Кубка Украины. «Горняки» не только не оставили шансов своим конкурентам на внутренней арене, но и прилично выступили на международной арене, выбравшись в плей-офф Лиги чемпионов. И это в тех условиях, в которых оказался клуб после переезда с «Донбасс-Арены». Донетчане могли пройти и дальше, но пропустили вперед «Рому» за счет голов забитых на чужом поле (2:1, 0:1).

Фонсека португалоговорящий специалист, а значит и в данном случае «аргентинский фактор» учитывается. Плюс уже два года работает на Украине, а значит, и по-русски наверняка понимает. Да и о менталитете игроков представление имеет.

Его «Шахтер» показывает очень атакующий футбол, забивает голы пачками и умело вскрывает оборонительные редуты команд, выстраивающиеся перед своей штрафной площадью в три эшелона. Этих умений очень не хватало питерцам в завершившемся сезоне.

МИНУСЫ

Считается главным претендентом на пост главного тренера в «Наполи», «Бенфике» и «Монако». Вряд ли при таком выборе переедет в Санкт-Петербург. Во всяком случае, со спортивной точки зрения здесь менее интересно, чем в Италии или Франции, а в родной Португалии ему работать банально комфортнее.

МАРСЕЛО ГАЛЬЯРДО, 42 ГОДА

Гражданство: Аргентина

Клуб: «Ривер Плейт» (Аргентина)

Дебют: сезон-2011/12, «Насьональ» (Уругвай)

Достижения: чемпионат Уругвая («Насьональ»-2012), Кубок Южной Америки-2014, Кубок Либертадорес-2015 и Кубок Аргентины-2016 и 2017 (все – с «Ривер Плейт).

ПЛЮСЫ

Это очевидный кандидат в пользу «аргентинизации» «Зенита». С его появлением Паредес и компания получат в наставники соотечественника, что теоретически должно положительно сказаться на их игре. Сторонник атакующего футбола и схемы 4-4-2.

МИНУСЫ

Все та же «аргентинизация». Понятно, что с приходом Гальярдо его соотечественники будут появляться на поле максимально часто, насколько позволит регламент чемпионата России, но поможет ли это клубу и всему российскому футболу?

Регулярно экспериментирует с игровой схемой, но неизменно возвращается к 4-4-2. Сама по себе модель неплохая, но тот факт, что специалист не может с нее соскочить, говорит о его тактической негибкости.

Показательно, что с «Ривер Плейт» выигрывает только различного рода кубки, тогда как в чемпионате на длительной дистанции теряется. В текущем сезоне «Ривер Плейт» и вовсе идет всего лишь десятым, а в период с 24 сентября по 4 марта одержал всего 2 (!) победы в 15 матчах (при 5 ничьих и 8 поражениях). И хотя весной ему удалось наладить игру команды и выбраться из ямы, нет никаких сомнений, что Санкт-Петербурге он к тому моменту был бы уже уволен.

Благодаря довольно хорошей игровой карьере обладает на родине высоким авторитетом, но в России при первых же неудачах его «съедят» - и пресса, и собственные болельщики.

Никогда не тренировал за пределами Латинской Америки.

ХОРХЕ САМПАОЛИ, 58 ЛЕТ

Гражданство: Аргентина

Команда: Сборная Аргентины

Дебют: сезон-1994/95, «Алумни де Касильда» (Аргентина)

Достижения: чемпионат (апертура-2011 и 2012, клаусура-2011) и Кубок Чили-2013 («Универсидад Де Чили»), Кубок Америки-2015 (сборная Чили).

ПЛЮСЫ

Еще один кандидат в пользу «аргентинизации» «Зенита», призванный затем, чтобы набранным прошлым летом южноамериканцам было еще комфортнее от пребывания в Санкт-Петербурге. Его появление может удержать в клубе того же Паредеса, интерес к которому приписывают половине европейских грандов. Также имеет определенный победный опыт.

Считается большим поклонником методик тактического гика Марсело Бьелсы. Впрочем, сложно однозначно оценивать этот факт – положительно или отрицательно. Но во внимание при рассмотрении взять следует. В Южной Америке имеет репутацию тактика-революционера.

МИНУСЫ

За исключением кратковременного вояжа в Севилью Латинскую Америку не покидал и всех успехов достиг здесь, поэтому жесткий европейский футбол ему не столь уж хорошо знаком, а значит, адаптация в России может затянуться.

Также стоит отметить, что несмотря на всю революционность его идей, на клубном уровне Сампаоли выигрывал турниры только в Чили. Прямо скажем, не лучший критерий для анализа его работы.

* – в качестве главного тренера без приставки «и.о.».