Нашествие аргентинцев

По ходу только что закончившегося футбольного сезона в Петербург переехали сразу пять аргентинцев, которые стали игроками «Зенита». Возможно, этот факт как-то повлиял и на детскую команду «Бока Хуниорс», которая приняла решение поучаствовать в турнире имени Бурчалкина для футболистов не старше 13 лет. Это первый приезд аргентинцев на турнир, и он сразу же стал успешным. Уже в первом матче против «Алмаз-Антея» молодые аргентинцы показали невероятную технику владения мячом. Несмотря на все попытки хозяев, матч открытия остался за гостями со счетом 4:0.

Вообще, аргентинцам в России понравилось, да и результат получился приемлемым – второе место: «Бока» уступила только в финале испанскому «Вилльяреалу».

Кстати, посмотреть их полуфинальный матч против «Зенита» приходил воспитанник «Бока Хуниорс» Леандро Паредес: футболист сине-бело-голубых не только болел за своих с трибун, но и после матча пообщался с молодыми соотечественниками.

Снова «Вильярреал»

Все три турнира имени Бурчалкина остались за испанцами, «Вильярреал» остается непобедим в Петербурге. Но титул достался им нелегко: уже в первом матче «Краснодар» смог противопоставить атакующий футбол и дважды поразил ворота испанцев, но те ответили тремя точными выстрелами. Затем «Вильярреал» уверенно прошел «Рому» (4:1). А исход финала решился лишь за семь минут до финального свистка, когда Мауро Санчес первым оказался на добивании и поразил уже пустые ворота аргентинцев.

Отметим, лучшим бомбардиром турнира также стал игрок «желтой субмарины»: Хуан Энрике Гарсия за три матча забил шесть мячей.

А что наши?

Российские команды выступили по-разному: порадовали хозяева турнира «Алмаз-Антей», которые после разгромного поражения в стартовом матче смогли собраться и одержать две подряд победы по пенальти. Вторая из них – над «Краснодаром», который в итоге оказался на шестой строчке.

Единственным оказалось поражение и у «Зенита»: в полуфинале они уступили аргентинцам, а в матче за третье место уверенно разобрались с «Ромой» (4:2). Неудачно кубок сложился для ЦСКА: три поражения подряд и последнее место.

Дети известных родителей

Перед турниром самое большое внимание было приковано к форварду «Ромы» Кристиану Тотти. Несложно догадаться, что 13-летний нападающий – сын легендарного футболиста римской команды Франческо Тотти. В итоге турнир сложился для Тотти-младшего и всей «Ромы» не очень удачно: ни одного гола от Кристиану и лишь четвертое место.

Был один продолжатель династии футболистов и в «Зените»: сын экс-защитника «Зенита», «Зенита-2» и «Динамо СПб» Константина Лобова Никита играл за сине-бело-голубых. Кстати, он, как и отец, играет на позиции центрального защитника. Что интересно, в очном споре сыновей сильнее оказался Лобов и его «Зенит».