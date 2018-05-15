После поражения в дерби от «Динамо» красно-белые фактически подарили прямую путевку в Лигу чемпионов ЦСКА, а сами угодили в мясорубку квалификационных раундов.

Благодаря нововведению УЕФА все представители топовых чемпионатов с предстоящего сезона напрямую попадают в группу, а это значит, что пробиться в основной этап турнира будет значительно проще. Так кажется на первый взгляд. Но если покопаться в истории, то выясняется, что в XXI веке «Спартак» ни разу не встречался с клубами из Англии, Испании, Италии или Германии на стадии квалификации, но попадал в групповой этап лишь в двух случаях из четырех.

С Федотовым и Эмери «Спартак» попадал в ЛЧ

ЛЧ-2006/07

2-й кв. раунд. «Спартак» 0:0; 1:1 «Шериф» (Тирасполь, Молдавия)

Знойным летом 2006-го «Спартак» с трудом преодолел барьер «Шерифа» Леонида Кучука. В Тирасполе победу у москвичей отнял Войцех Ковалевский, выронивший мяч из рук на 92-й минуте. В ответном матче на искусственном газоне «Лужников» хозяева не использовали уйму моментов, потеряли из-за травмы Егора Титова и трусливо обороняли преимущество выездного гола в концовке. Тогдашний главный тренер красно-белых Владимир Федотов не скрывал своего недовольства содержанием игры. Но главное – удалось выполнить задачу.

3-й кв. раунд. «Спартак» 2:1; 0:0 «Слован» (Либерец, Чехия)

Без Титова и Быстрова в первой встрече в Чехии атака «Спартака» выглядела ужасно. Единственный стоящий момент у чужих ворот не использовал Кавенаги. Зато в обороне – сыграли надежно. Нулевая ничья на выезде – результат неплохой. К тому же в Москве хозяева забили первыми после дальнего удара Моцарта. Но глупый фол Йиранека и пенальти, реализованный «Слованом», чуть было не лишил «Спартак» путевки в Лигу чемпионов. Спас команду Роман Павлюченко, забивший гол стоимостью в 10 млн евро.

ЛЧ 2012/13

3-й кв. раунд. «Спартак» 2:1; 1:1 «Фенербахче» (Стамбул, Турция)

Противостояние с «Фенербахче» получилось невероятно интригующим и вселяло надежду на то, что у Унаи Эмери в «Спартаке» все получится. После минимальной победы дома москвичи отправились в Стамбул с задачей забить быстрый мяч. Так оно и вышло – Ари отличился уже на 6-й минуте. И все складывалось как нельзя лучше, пока в составе «Фенера» не вышел на замену бразилец Алекс и не поменял игру на 180 градусов. Турки счет сравняли, но на большее их не хватило. Возможно, лучший матч в карьере выдал Андрей Дикань, отразивший больше 10 ударов.

С Черчесовым были проблемы

ЛЧ-2007/08

3-й кв. раунд. «Спартак» 1:1; 1:1 (по пен 3:4) «Селтик» (Глазго, Шотландия)

В 2007-м Федотова сменил Станислав Черчесов, с которым команда не смогла пройти «Селтик». В обоих матчах «Спартак» выглядел достойно, но страдал от слабой реализации моментов. А в концовке ответной игры после удаления Мартина Штранцля москвичам элементарно не хватило сил. Роковой промах в серии пенальти совершил Максим Калиниченко.

ЛЧ-2008/09

3-й кв. раунд. «Спартак» 1:4; 1:4 «Динамо» (Киев, Украина)

Позорный вылет от «Динамо» подвел черту под правлением Станислава Черчесова, отправленного в отставку сразу после московского матча с киевлянами. За год, проведенный им в «Спартаке», команда упустила чемпионство, дважды успела вылететь из ЛЧ и один раз из кубка УЕФА (от «Марселя») и потеряла своих лидеров – Титова и Калиниченко (из-за конфликта с тренером). Несмотря на все эти обстоятельства, сам Черчесов подать в отставку не осмелился, но судьба его была предрешена. В Киеве уже без него «Спартак» уступил с аналогичным счетом 1:4 и распрощался с Лигой чемпионов.