- ЦСКА не первый год не может похвастать длинной скамейкой, но тренерский штаб совместно с руководством клуба всегда находят выход. Никто в России не может похвастать такими стабильными результатами. А главное, что сделал в минувшем сезоне Виктор Гончаренко, - сплотил молодежь. На примерах Федора Чалова, Константина Кучаева, Кристияна Бистровича, Астемира Гордюшенко, Тимура Жамалетдинова, Хетага Хосонова мы увидели, как в состав постепенно вводятся новые люди и уже приносят пользу. Этот процесс будет продолжаться в ближайших сезонах.

- Но хватит ли этого для уверенного выступления на международной арене? Ведь высококлассных зарубежных звезд ЦСКА давно не покупает.

- А разве ЦСКА провалился в еврокубках в минувшем сезоне? Наоборот. В Лиге чемпионов команда почти вышла из группы. Затем добралась до четвертьфинала Лиги Европы и была близка к тому, чтобы выбить «Арсенал».

- То есть, болельщикам не стоит паниковать в связи с возможным уходом ветеранов во главе с братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем?

- Рано или поздно это все равно произошло бы. Я надеюсь, что братья и Игнашевич еще годи поиграют. Но смена поколений неизбежна. И это не повод для паники. ЦСКА проходил через подобное многократно. И оставался на плаву.

- Сейчас в команде есть кому заменить опытных защитников?

- Центр обороны, опорная зона – это проблема не только ЦСКА, но и всего российского футбола. Здесь наблюдается дефицит исполнителей. Но знаете, не называя фамилий, могу вас уверить: в армейском дубле подрастает несколько перспективных ребят. Если они продолжат прогрессировать, то клубу не надо будет искать готовых новичков на стороне. Появятся возможность решить проблему за счет внутренних резервов.

- Как считаете, Чалов попадет в окончательную заявку на ЧМ-2018?

- На его позиции серьезная конкуренция. Но все в руках Федора. Думаю, он чувствует себя в сборной комфортно. Ведь ЦСКА по сути превратился в базовый клуб национальной команды. Рядом много знакомых лиц – Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Александр Головин, Алан Дзагоев, теперь вот еще и Игнашевич.

Очень рад за Серегу. И не удивлен, что Станислав Черчесов все-таки прибегнул к его услугам.

- Может, Черчесову стоит позвать и Березуцких?

- Если они решили не играть, то, наверное, это серьезное решение. Но я был бы рад, если бы Вася и Леша последовали за Игнашевичем. Им стоит сыграть на домашнем чемпионате мира. Время, чтобы передумать, еще есть.

- Многие считают, что Игнашевичу и Березуцким не хватает скоростных качеств.

- Да я уже лет 10 слышу, что они играют на последнем издыхании! И ничего! ЦСКА продолжает показывать стабильные результаты в России и Европе в первую очередь благодаря надежной защите. Возраст для футболиста – не помеха. Главное – желание, спортивная злость. А с этими качествами у моих бывших одноклубников полный порядок.