Подводя итоги чемпионата-2017/18, мы решили сравнить его с предыдущими сезонами, которые проводились по системе «осень-весна».

И обнаружили, что этот год для российского клубного футбола был лучшим.

Мы не стали брать в расчет переходный чемпионат-2011/12. Он проводился в два с половиной круга, матчей тогда было больше, что усложняло сравнение того сезона с шестью последующими. Всего в нашем рейтинге учитывались 18 параметров: от средней посещаемости матчей до заработанного клубами коэффициента УЕФА. И именно у чемпионата-2017/18 сумма рейтинговых баллов получилась максимальной (82). Более того, абсолютно лучший за шесть лет результат был показан сразу после абсолютно худшего (57). То есть, в преддверии домашнего для сборной России чемпионата мира РФПЛ совершила резкий рывок вперед.

Конечно, любые рейтинги условны. Число анализируемых параметров можно было бы увеличивать до бесконечности, но, на наш взгляд, мы рассмотрели самые важные, придерживаясь при этом понятной логики. Скажем, чем выше зрительская аудитория, тем выше интерес к турниру и лучше инфраструктура. Чем больше голов забивают лучшие бомбардиры, тем больше в чемпионате звезд. Чем меньше разрывы в турнирной таблице, тем острее конкуренция и закрученнее интрига. Чем чаще встречаются нулевые ничьи и разгромы, тем ниже зрелищность. Чем дальше клубы проходят в еврокубках, тем больший вес имеет чемпионат на международной арене.

Шесть сезонов ранжировались по каждому из 18 параметров с выставлением оценок от 6 (лучший показатель) до 1 (худший). И чемпионат-2017/18 получил сразу восемь «шестерок»: мы увидели рекордную за шесть лет среднюю посещаемость (почти 14 тысяч, спасибо новым аренам), наименьшее количество разгромов (26) и наибольшее – сенсаций (7), самые маленькие разрывы между зонами еврокубков и стыковых матчей (8 очков, хотя год назад было 19!), а также зонами стыков и вылета (ноль, как в 2017-м и 2015-м), максимальное представительство в плей-офф Лиги Европы (три клуба), повторение нашего лучшего результата в этом турнире (четвертьфинал) и самый высокий клубный коэффициент УЕФА (12,600).

Расстроили разве что пассивность бомбардиров (напомним, Квинси Промес выиграл гонку с весьма скромными 15 голами, а Александр Кокорин вошел в тройку лучших, пропустив из-за травмы полсезона), да обилие нулевых ничьих (29, хотя год назад было еще больше – 33). Зато этот чемпионат не получил ни одной «единицы». Это отличает его от любого из пяти предыдущих.

Вряд ли наш рейтинг поможет РФПЛ в проходящих сейчас переговорах о новом ТВ-контракте. Однако основания говорить, что продукт под названием «российский клубный футбол» прибавляет в цене, у ведомства Сергея Прядкина безусловно имеются.

Доказано математически.

2012/13

Средняя посещаемость (зрители)

13 027

Рекордная аудитория (зрители)

67 740 (ЦСКА - Спартак)

Средняя результативность (голы за игру)

2,61

Результат лучшего бомбардира (голы)

13 (Вандерсон)

Результат трех лучших бомбардиров (голы)

38 (Вандерсон, Мовсисян, Траоре)

Когда определился чемпион (туры до конца)

1

Отрыв зоны ЛЧ от зоны ЛЕ (очки)

9

Отрыв зоны ЛЕ от зоны стыковых матчей (очки)

11

Отрыв зоны стыковых матчей от зоны вылета (очки)

8

Число разгромов (победы с разницей не менее 3 голов)

32 (самая крупная: Краснодар – Мордовия – 6:1)

Число сенсаций (победы команд нижней восьмерки над призерами)

4

Число нулевых ничьих

16

Число клубов в плей-офф Лиги чемпионов

0

Лучший результат в Лиге чемпионов

Группа (Спартак, Зенит)

Число клубов в плей-офф Лиги Европы

3 (Зенит, Рубин, Анжи)

Лучший результат в плей-офф Лиги Европы

1/4 (Рубин)

Коэффициент УЕФА (рейтинговые очки за сезон)

11,750

Коэффициент УЕФА у лучшего клуба (рейтинговые очки за сезон)

18,000 (Рубин)

2013/14

Средняя посещаемость (зрители)

11 384

Рекордная аудитория (зрители)

30 500 (Кубань - Спартак)

Средняя результативность (голы за игру)

2,55

Результат лучшего бомбардира (голы)

18 (Думбия)

Результат трех лучших бомбардиров (голы)

52 (Думбия, Халк, Дзюба)

Когда определился чемпион (туры до конца)

0

Отрыв зоны ЛЧ от зоны ЛЕ (очки)

4

Отрыв зоны ЛЕ от зоны стыковых матчей (очки)

19

Отрыв зоны стыковых матчей от зоны вылета (очки)

8

Число разгромов (победы с разницей не менее 3 голов)

41 (самая крупная: Спартак – Волга – 6:1)

Число сенсаций (победы команд нижней восьмерки над призерами)

3

Число нулевых ничьих

24

Число клубов в плей-офф Лиги чемпионов

1 (Зенит)

Лучший результат в Лиге чемпионов

1/8 (Зенит)

Число клубов в плей-офф Лиги Европы

2 (Анжи, Рубин)

Лучший результат в плей-офф Лиги Европы

1/8 (Анжи)

Коэффициент УЕФА (рейтинговые очки за сезон)

10,416

Коэффициент УЕФА у лучшего клуба (рейтинговые очки за сезон)

16,000 (Зенит)

2014/15

Средняя посещаемость (зрители)

10 151

Рекордная аудитория (зрители)

40 455 (Спартак - ЦСКА)

Средняя результативность (голы за игру)

2,43

Результат лучшего бомбардира (голы)

15 (Халк)

Результат трех лучших бомбардиров (голы)

41 (Халк, Рондон, Еременко)

Когда определился чемпион (туры до конца)

2

Отрыв зоны ЛЧ от зоны ЛЕ (очки)

0

Отрыв зоны ЛЕ от зоны стыковых матчей (очки)

18

Отрыв зоны стыковых матчей от зоны вылета (очки)

0

Число разгромов (победы с разницей не менее 3 голов)

31 (самая крупная: Зенит – Торпедо – 8:1)

Число сенсаций (победы команд нижней восьмерки над призерами)

3

Число нулевых ничьих

17

Число клубов в плей-офф Лиги чемпионов

0

Лучший результат в Лиге чемпионов

Группа (Зенит, ЦСКА)

Число клубов в плей-офф Лиги Европы

2 (Динамо, Зенит)

Лучший результат в плей-офф Лиги Европы

1/4 (Зенит)

Коэффициент УЕФА (рейтинговые очки за сезон)

9,666

Коэффициент УЕФА у лучшего клуба (рейтинговые очки за сезон)

17,000 (Зенит)

2015/16

Средняя посещаемость (зрители)

11 046

Рекордная аудитория (зрители)

41 850 (Спартак - ЦСКА)

Средняя результативность (голы за игру)

2,45

Результат лучшего бомбардира (голы)

20 (Смолов)

Результат трех лучших бомбардиров (голы)

55 (Смолов, Промес, Халк)

Когда определился чемпион (туры до конца)

0

Отрыв зоны ЛЧ от зоны ЛЕ (очки)

4

Отрыв зоны ЛЕ от зоны стыковых матчей (очки)

24

Отрыв зоны стыковых матчей от зоны вылета (очки)

1

Число разгромов (победы с разницей не менее 3 голов)

32 (самая крупная: ЦСКА – Мордовия – 7:1)

Число сенсаций (победы команд нижней восьмерки над призерами)

4

Число нулевых ничьих

16

Число клубов в плей-офф Лиги чемпионов

1

Лучший результат в Лиге чемпионов

1/8 (Зенит)

Число клубов в плей-офф Лиги Европы

2 (Локомотив, Краснодар)

Лучший результат в плей-офф Лиги Европы

1/16 (Локомотив, Краснодар)

Коэффициент УЕФА (рейтинговые очки за сезон)

11,500

Коэффициент УЕФА у лучшего клуба (рейтинговые очки за сезон)

19,000 (Зенит)

2016/17

Средняя посещаемость (зрители)

11 415

Рекордная аудитория (зрители)

44 884 (Спартак - ЦСКА)

Средняя результативность (голы за игру)

2,13

Результат лучшего бомбардира (голы)

18 (Смолов)

Результат трех лучших бомбардиров (голы)

43 (Смолов, Дзюба, Промес)

Когда определился чемпион (туры до конца)

3

Отрыв зоны ЛЧ от зоны ЛЕ (очки)

1

Отрыв зоны ЛЕ от зоны стыковых матчей (очки)

19

Отрыв зоны стыковых матчей от зоны вылета (очки)

0

Число разгромов (победы с разницей не менее 3 голов)

34 (самая крупная: Томь – Ростов – 0:6)

Число сенсаций (победы команд нижней восьмерки над призерами)

3

Число нулевых ничьих

33

Число клубов в плей-офф Лиги чемпионов

0

Лучший результат в Лиге чемпионов

Группа (Ростов, ЦСКА)

Число клубов в плей-офф Лиги Европы

3 (Ростов, Зенит, Краснодар)

Лучший результат в плей-офф Лиги Европы

1/8 (Ростов, Краснодар)

Коэффициент УЕФА (рейтинговые очки за сезон)

9,200

Коэффициент УЕФА у лучшего клуба (рейтинговые очки за сезон)

12,000 (Зенит, Ростов)

2017/18

Средняя посещаемость (зрители)

13 971

Рекордная аудитория (зрители)

53 359 (Зенит - Спартак)

Средняя результативность (голы за игру)

2,25

Результат лучшего бомбардира (голы)

15 (Промес)

Результат трех лучших бомбардиров (голы)

39 (Промес, Смолов, Кокорин)

Когда определился чемпион (туры до конца)

1

Отрыв зоны ЛЧ от зоны ЛЕ (очки)

2

Отрыв зоны ЛЕ от зоны стыковых матчей (очки)

8

Отрыв зоны стыковых матчей от зоны вылета (очки)

0

Число разгромов (победы с разницей не менее 3 голов)

26 (самая крупная: Рубин – Анжи – 6:0, ЦСКА – Тосно – 6:0, ЦСКА – Арсенал – 6:0, Зенит – СКА-Хабаровск – 6:0)

Число сенсаций (победы команд нижней восьмерки над призерами)

7

Число нулевых ничьих

29

Число клубов в плей-офф Лиги чемпионов

0

Лучший результат в Лиге чемпионов

Группа (Спартак, ЦСКА)

Число клубов в плей-офф Лиги Европы

4 (Спартак, Зенит, ЦСКА, Локомотив)

Лучший результат в плей-офф Лиги Европы

1/4 (ЦСКА)

Коэффициент УЕФА (рейтинговые очки за сезон)

12,600

Коэффициент УЕФА у лучшего клуба (рейтинговые очки за сезон)

17,000 (ЦСКА)

РЕЙТИНГ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ 2012/13 – 2017/18

Сезон СП РА СР ЛБ 3ЛБ Ч ЛЧ/ЛЕ ЛЕ/СМ СМ/ЗВ 3+ С 0:0 ПЛЧ РЛЧ ПЛЕ РЛЕ КУ ЛКУ Всего 2017/18 6 5 2 3 2 4 4 6 6 6 6 2 4 4 6 6 6 4 82 2015/16 2 3 4 6 6 6 3 1 3 4 5 6 6 6 3 1 4 6 75 2012/13 5 6 6 1 1 4 1 5 2 4 5 6 4 4 5 6 5 5 75 2014/15 1 2 3 3 3 2 6 4 6 5 3 4 4 4 3 6 2 4 65 2013/14 3 1 5 5 5 6 3 3 2 1 3 3 6 6 3 3 3 2 63 2016/17 4 4 1 5 4 1 5 3 6 2 3 1 4 4 5 3 1 1 57

СП – средняя посещаемость. РА – рекордная аудитория. СР – средняя результативность. ЛБ – результат лучшего бомбардира. 3ЛБ – результат трех лучших бомбардиров. Ч – за сколько туров определился чемпион. ЛЧ/ЛЕ – отрыв зоны Лиги чемпионов от зоны Лиги Европы. ЛЕ/СМ – отрыв зоны Лиги Европы от зоны стыковых матчей. СМ/ЗВ – отрыв зоны стыковых матчей от зоны вылета. 3+ - разгромы. С – сенсации. 0:0 – нулевые ничьи. ПЛЧ – клубы в плей-офф ЛЧ. РЛЧ – лучший результат в ЛЧ. ПЛЕ – клубы в плей-офф ЛЕ. РЛЕ – лучший результат в ЛЕ. КУ – коэффициент УЕФА. ЛКУ – коэффициент УЕФА у лучшего клуба.

Начисление очков рейтинга: 6 – за первое место по данному параметру, 5 – за второе, 4 – за третье, 3 – за четвертое, 2 – за пятое, 1 – за шестое. При равенстве мест добавляется одинаковое количество очков по верхней планке (два/три первых места – по 6 очков, два/три вторых – по 5 и так далее), последующие места смещаются и премируются соответствующим числом баллов (следующее после двух первых – 4 очка, после двух вторых – 3 и так далее)..