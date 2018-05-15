- Вчера совет директоров «Спартака» оставил на своем посту Массимо Карреру. Но Каррера при этом себя сильно критиковал. Как сказали бы в былые годы, со всей большевистской прямотой.

- Все логично, человек прекрасно понимает, что где-то еще ему не будут платить хотя бы половину от того, что платят в «Спартаке». Ради этого можно себя не только поругать, но и плетью прилюдно постегать.

- За золотые медали Каррера получил бонус в размере 1 млн евро. Как думаете, ему положена премия за бронзу?

- Думаю, Азмуну положена премия. Не забей он гол в Краснодаре за четыре минут до конца матча…

- По личным встречам «Спартак» в любом случае опережал «Краснодар». Ходят слухи, что у Карреры вышел конфликт с Глушаковым и Комбаровым.

- Скажу не популярную вещь, но на сегодняшний день и Глушаков, и Комбаров не являются теми футболистами, которые определяют игру «Спартака». Борьба за чемпионство для них уже в прошлом. Годы идут, оба не молодеют. Надо сказать откровенно, что они никогда не были большими звездами. Да, прошлый сезон получился у Глушакова, наверное, лучшим в карьере. Все, что до этого летело выше ворот, в прошлом сезоне залетало. Ему сильно фартило.

- Еще один слух: если Каррера останется, Глушаков уйдет. Но не думаю, что все так просто – у Глушакова действующий контракт.

- Надо начать с вопроса, куда он уйдет? И даже если бы руководители клуба были бы рады его отпустить, пойдет ли он куда-нибудь, имея такую зарплату? И не думаю, что в РФПЛ стоит очередь из желающих заполучить Глушакова. И мало найдется желающих платить хотя бы половину от его нынешней зарплаты.

- Некоторые говорят про «Ростов»…

- Даже если Глушаков и нужен «Ростову», то там ему платить смогут раза в три меньше, чем в «Спартаке».

- «Зенит» предложил новинку, говоря шахматным языком, опубликовал на своей страничке ВКонтакте список возможных кандидатов на пост главного тренера и объявил голосование болельщиков. Неожиданный ход. Ну и сам список кандидатов оказался необычным.

- В «Зените» всегда не очень понятно, кто принимает решения.

- Многие склоняются, что явный фаворит Семак, а это трюк с голосованием, чтобы потом в случае чего сказать болельщикам: вы же его выбрали.

- Мне нравится Семак, но, думаю, ему непросто будет сладить с нынешними легионерами «Зенита». Чтобы справляться с игроками уровня сборной Аргентины, тренер должен обладать серьезным авторитетом. Что им может рассказать о себе Семак: я легенда ЦСКА? Но это вряд ли на них произведет впечатление. У Аленичева бэкграунд был посерьезнее, а игроки в том «Спартаке» были все-таки попроще, но и он не справился.