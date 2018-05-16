В понедельник руководство питерского клуба сократило шорт-лист претендентов на вакантный после отставки Роберто Манчини пост главного тренера с пяти до трех. Но кто был вычеркнут? И ограничивается ли список потенциальных преемников итальянца первоначально озвученными фамилиями?

МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ, БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ

Сам «Зенит», напомним, накануне заседания совета директоров в офисе «Газпрома» назвал кандидатами Сергея Семака, Маурицио Сарри, Паулу Фонсеку, Марсело Гальярдо и Хорхе Сампаоли. Клуб даже провел в соцсетях голосование болельщиков, чтобы узнать, какого главного тренера предпочитает народ. По итогам опроса ожидаемо победил «свой» Семак (63,8 процента голосов). Далее расположились итальянец Сарри (19,8), португалец Фонсека (6,4), аргентинцы Сампаоли (6,1) и Гальярдо (3,9). А после совета директоров, на котором присутствовал Семак и подвергся резкой критике со стороны Алексея Миллера президент «Зенита» Сергей Фурсенко, прошла информация о выбывании из «гонки» двух участников. Правда, без указания фамилий.

Пока окончательное решение не принято, впору открывать игру в угадайку: кого вычеркнули, а кого по-прежнему рассматривают. Но как сравнивать специалистов, столь разных по возрасту, опыту, количеству титулов и трансферным запросам? Зенитовский шорт-лист снова вызвал у стороннего наблюдателя ощущение отсутствия внятной среднесрочной стратегии. Все последние годы она каждое межсезонье формировалась в спешке, под выбранного тренера, а не наоборот, как должно быть. И каждый раз от нее легко отказывались, чтобы заново разгребать завалы после очередной отставки. В таких условиях участники борьбы за кресло главного тренера «Зенита» обычно мерялись помпезностью или популярностью, а не количеством профессиональных достоинств в рамках четко сформулированных руководством критериев.

И все-таки ситуация в «Зените» меняется. Беседы с находящимися в тесном сотрудничестве с клубом людьми убеждают, что наступать на старые грабли в Санкт-Петербурге не намерены. На совете директоров была прочерчена генеральная линия: сначала определиться с принципами развития на ближайшие несколько лет – и уже под них выбирать тренера.

Основное правило нового «Зенита» – меньше тратить и больше зарабатывать. С этой точки зрения, Семак – идеальный кандидат. Очевидно, что зарплата пока еще главного тренера «Уфы» окажется минимум в пять раз меньше той, на которую согласятся Сарри или Фонсека. Условий вроде «жду забивающих, а значит, дорогих нападающих» Семак, отвечая на вопросы газпромовских боссов, явно не выдвигал. И у Сергея Богдановича имеется второй мощный козырь. Летом в «Зенит» из аренды вернутся не только Артем Дзюба с Олегом Шатовым, но и еще полтора десятка футболистов (Роберт Мак, Ибрагим Цаллагов, Эрнани и так далее). Всех их Семак прекрасно знает по работе в тренерских штабах Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша. А, значит, ему будет проще сколотить боеспособную команду из имеющихся ресурсов.

СЕМАК, ЭКСПАНСИЯ И АДВОКАТ

Поэтому не правы те, кто не верит в 42-летнего российского тренера лишь на основании того, что «Зенит» – не экспериментальный полигон. Ситуация в корне поменялась. В рамках новой концепции развития скорее экспериментом (причем дерзким) стали траты под 100 миллионов евро и раздача 17 человек по арендам ради пятого места и третьего подряд пролета мимо Лиги чемпионов. Получается, Семака можно заранее поздравлять с назначением? Все-таки нет.

Нельзя забывать о том, что «Зенит» для «Газпрома» – не просто футбольная команда. Это еще и инструмент европейской экспансии. При прочих равных госкорпорация предпочла бы, чтобы ее команду олицетворяла фигура мирового масштаба. И тут Семак конкурентам, очевидно, проигрывает. Он не тренировал Лионеля Месси – как Сампаоли в сборной Аргентины. Не наводил шороху в Лиге чемпионов – как Фонсека в «Шахтере». Не бросал вызов «Ювентусу» в борьбе за скудетто – как Сарри в «Наполи». Семак всего-навсего впервые вывел «Уфу» в еврокубки. За пределами России этого никто не заметил.

Многое в вопросе о новом главном тренере питерцев прояснится, когда будет принято окончательное решение по аргентинской диаспоре во главе с Леандро Паредесом, на днях попавшим в расширенную заявку своей сборной на ЧМ-2018. Дадут сформированному Манчини квинтету новый шанс – в заочной схватке за вакантную позицию вполне могут сойтись Гальярдо и Сампаоли. Если же в ближайшие дни мы услышим о трансферах, допустим, Эмилиано Ригони в условный «Эвертон» или, скажем, Себастьяна Дриусси в не менее условный «Интер», станет сразу понятно, кого из шорт-листа вычеркнули наверняка.

И, кстати, не надо слепо верить в то, что первоначальный список кандидатов – окончательный. Допустим, «Зенит» во всеуслышание заявил, что вариант с возвращением в клуб спустя девять лет Дика Адвоката не рассматривается. Однако футбольные сценарии меняются не только на поле. В высоких кабинетах тоже порой приходится рисовать от руки. Сейчас Адвоката «Газпром» не рассматривает – но это не значит, что голландца точно не пригласят. Или на горизонте вдруг не всплывет другая кандидатура, соответствующая новой зенитовской стратегии.

Кстати, покойный бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания год назад считал Адвоката более приемлемым вариантом, чем Манчини. А сам голландец в интервью автору этих строк признавался, что продолжает смотреть почти каждый матч своей бывшей команды. 70-летний Адвокат слишком стар для больших побед? Минувший чемпионат России в лице семинского «Локомотива» доказал обратное.