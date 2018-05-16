Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев объясняет, на чем красно-белый клуб может хорошо заработать, даже не попав в Лигу чемпионов.

Говорить про нынешний «Спартак» сложно и в то же время легко. Все, что касается конкретных футбольных материй – оценки уровня игроков, тактического арсенала – вязнет, тонет и растворяется в чем-то загадочном и нематериальном. И в сухом остатке напрашивающийся вывод: «Спартак» – это максимум эмоций и ничтожный минимум деловитости.

Кому-то такой «Спартак» по душе. Даже главному дипломату страны, находящему, возможно, в красно-белой эмоциональной свистопляске отдушину после взвешенности и заведомой зажатости, обусловленных родом деятельности.

Как говорится, – на здоровье. Вот только одно смущает в новообретенном – стараниями прежде всего Массимо Карреры – спартаковском тренде: на секундочку, у «Спартака» самый дорогой состав в РФПЛ. Во всяком случае, был таковым до развязки чемпионата. Не находите здесь несоответствия?

А впрочем, это, наверное, теперь уже личное дело тех, кто такое несоответствие находит. Потому что Каррера, скажу я вам, оказался необыкновенно умным парнем! В какой-то момент он усвоил самое главное: любимое занятие подавляющего большинства российского народонаселения, включая основную массу спартаковских фанатов, – это гонять эмоции туда-сюда, из пустого в порожнее. И с запредельным рвением принялся этому популярному вектору соответствовать.

Вы не помните первых интервью Массимо после того как судьба даровала ему случай возглавить «Спартак»? Тогда напомню, о чем он тогда говорил. Ни за что не угадаете! Он с ученым видом полномочного представителя итальянской футбольной классики указывал на то, что в российских клубах слишком мало внимания уделяется тактике! О как!

Найдите хоть полслова про тактику в последних его покаянных интервью. Или хоть полслова внятных объяснений – почему, вследствие каких тренерских подводок в ноябре – декабре «Спартак» оказался прилично готовым функционально, а вот весной готовность его состава осыпалась с игрового древа гроздями. Тут ведь очень похоже на то, что зимняя подготовка оказалась попросту провалена…

Но Каррера заладил твердить одно: у меня самого внутри кипела злость, а у команды – исчезла. И я не сумел передать команде свою. Ну да, и добавлял: с другой стороны, у «Спартака» не сформировалась привычка побеждать.

И вот на этом месте давайте подключим к разговору логику. И она, логика, немедленно и с глубоким недоумением, потребует спросить у Карреры: это что же, синьор вы наш темпераментный, получается – в отсутствие нужной порции злости «Спартаку» нечем было взять «Тосно» или «Хабаровск»? С самым-то дорогим составом в РФПЛ?! Вы не давали своим игрокам на тренировках того минимума взаимодействий, который бы с минимальными затратами обеспечивал решение даже проходных, самых простых задач?

Злость, или, скажем по-другому, – агрессия, имеет ведь предел. Даже от самого лютого ее проявления – войн – народы и страны устают. Если же перевести разговор в спортивную (футбольную) плоскость, то получится вот что. Команде, рассчитывающей больше всего на агрессию, элость, страсть (как угодно назовите), необходимо каждый год менять состав! Потому что нескончаемая агрессия или злость свойственна кому? Правильно: только фанатикам – или маньякам…

Совет директоров «Спартака» глубокомысленно сообщил: причины неудач вскрыты и проанализированы. Но ни полслова о том, каковы же они, причины. Хотя именно такое пояснение было необходимо тем, кто ждет-таки от «Спартака» устойчивого соответствия какому-то уровню игры.

А значит, «Спартак» так и останется в известном смысле рабом, как ему и предначертано самим именем. Рабом эмоций. Ну а хорошо заработать – вместо Лиги чемпионов – клубу можно будет на выпуске иконок со светлым образом Массимо Карреры кающегося.