Если Станислав Черчесов своими странными решениями отбил у кого-то желание болеть за нашу сборную, стоит присмотреться к этим парням.

Иран

Сердар Азмун («Рубин»), Милад Мохаммади («Ахмат»), Саид Эзатолахи («Амкар»)

Сердар Азмун, Милад Мохаммади и Саид Эзатолахи попали в расширенный список Карлуша Кейруша и, если обойдется без травм, сыграют на мировом первенстве. Все трое представляют клубы второй восьмерки РФПЛ, но в сборной будут на видных ролях. В отличие от партнера Сердара Азмуна по «Рубину» Резы Шекари, являющегося игроком юниорской команды Ирана и пока не дотягивающего до уровня национальной.

Португалия

Мануэл Фернандеш, Эдер (оба – «Локомотив»)

Соперник Ирана по группе B Португалия, весьма вероятно, делегирует на чемпионате мира сразу двух игроков из РФПЛ. Это железнодорожники Мануэл Фернандеш и Эдер. Первый был лидером «Локомотива» на протяжении всего сезона и заслуженно вернулся в сборную, а второй – забил чемпионский гол. Кроме того, мы можем увидеть на мундиале и Луиша Нету, который принадлежит «Зениту». Минувший сезон защитник на правах аренды провел в «Фенербахче», где проиграл конкуренцию Роману Нойштедтеру.

Перу

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

В отсутствие дисквалифицированного Хосе Паоло Герреро, легенды сборной Перу и лучшего бомбардира в ее истории, тащить перуанцев за собой будет кумир Ильи Геркуса Джефферсон Фарфан. Если бы не потрясающий сезон в составе «Локомотива», Джеффа на мировом первенстве могло бы и не быть.

Аргентина

Леандро Паредес («Зенит»)

Благодаря «стараниям» Роберто Манчини представительство «Зенита» в составе «альбиселесте» свелось к минимуму. Изначально, помимо Леандро Паредеса, имели шансы выступить на ЧМ Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер. Но посредственная игра, которую показывал аргентинский легион «Зенита» большую часть сезона, оставила в обойме сборной одного Паредеса.

Хорватия

Ведран Чорлука («Локомотив»), Марио Пашалич («Спартак»)

Несмотря на серьезнейшую конкуренцию в центре обороны хорватской сборной, Ведран Чорлука точно попадет в окончательный список из 23 футболистов. Он лидер раздевалки и душа команды. А вот по Пашаличу есть вопросы. Полузащитник, арендованный «Спартаком» у «Челси», не всегда проходил в состав своего клуба, поэтому его фамилии может и не быть в финальной заявке.

Исландия

Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон (все – «Ростов»)

Несмотря на то, что власти Исландии официально отказались от посещения ЧМ-2018, многие в нашей стране будут поддерживать дебютанта мировых первенств. Особенно пристально следить за выступлением исландцев будут в Ростове-на-Дону, ведь сразу три игрока местного клуба наверняка примут участие в турнире.

Нигерия

Ахмед Муса (ЦСКА), Брайан Идову («Амкар»)

Будущее Ахмеда Мусы покрыто завесой тайны, но пока будем считать его футболистом ЦСКА – к тому же руководство армейцев делает все возможное, чтобы продлить сотрудничество с нападающим. На ЧМ-2014 в Бразилии Муса был лидером атак нигерийцев и даже забил 2 гола в ворота Аргентины. Сейчас ситуация более сложная – ему нужно заново доказывать свою состоятельность тренерскому штабу. Места в стартовом составе ему никто не гарантировал. Еще один автор гола в ворота аргентинцев, только в товарищеском матче, Брайан Идову впервые был вызван в сборную меньше года назад и пока появлялся лишь в товарищеских матчах. Этим летом он может дебютировать на официальном уровне.

Сербия

Бранислав Иванович («Зенит»), Никола Максимович («Спартак»)

Этой весной Бранислав Иванович передал капитанскую повязку, которую носил 6 лет, Александару Коларову. Таким было решение главного тренера Младена Крстаича. «Это вовсе не значит, что защитник «Зенита» не сыграет на Чемпионате мира. Но это сигнал к тому, что ему не гарантировано место в старте», – заявил наставник сербской команды. Другая ситуация у Николы Максимовича – в лучшем случае он попадет в заявку в качестве резервиста.

Швеция

Андреас Гранквист, Виктор Классон (оба – «Краснодар»)

Матч против «Рубина» был последним для Гранквиста в РФПЛ. Но формально до 1 июля он игрок «Краснодара», поэтому переживать за него мы будем, как за своего. Еще один повод интересоваться состоянием шведов – Виктор Классон. На предстоящем турнире он может сыграть определяющую роль в атакующих действиях своей команды – ей, напомним, не поможет Златан.

Польша

Мацей Рыбус («Локомотив»)

У поляков очень сильная по составу сборная, и Мацей Рыбус в ней далеко не самая яркая звезда. Но на него рассчитывает Адам Навалка как на универсального и моторного футболиста, способного выдать качественную игру сразу на двух позициях – фланге обороны и полузащиты.