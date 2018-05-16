Сегодня в финале Лиги Европы навстречу угрюмому «Атлетико» выйдет жизнерадостный «Марсель», в который, судя по рассказу Лукаса Окампоса еженедельнику France Football, приглашают только игроков с чувством юмора и улыбкой на лице.

«ВСЕ СМЕЮТСЯ НАД МОЕЙ ПРИЧЕСКОЙ»

– В чем сила нынешнего «Марселя»?

– В единстве. Команда сильна духом. Многие матчи мы выиграли, забивая на последних минутах. Иногда игра не идет, но побеждаем на зубах. Такой дружной и сильной команды в моей карьере еще не было.

– Что происходит в раздевалке «Марселя» после победы? Вот обыграли вы «Лейпциг» в четвертьфинале Лиги Европы – 5:2…

– Мало того, что выиграли – еще и Хироки (Сакаи – прим. ред.) забил. Классный парень, таких в футболе еще поискать – всегда на позитиве. По-французски не говорит, но его все понимают. Все так ждали, когда он забьет первый гол за «Марсель». И он его забил в свой день рождения! Матч был невероятный, а гол Сакаи стал просто-таки его украшением.

– А подарок имениннику?

– Какой подарок? Это он нам сделал подарок! Попросил приятеля приготовить суши на всю команду, и принес на следующий день в раздевалку. Понимаете теперь, почему он классный чувак?

– Валери Жермен говорил, что в «Марселе» надо надевать пуленепробиваемый жилет, иначе прикончат шутками.

– Это точно. Придешь не так одетым, сразу обсмеют!

– Вам наверняка достается?

– Да постоянно! Особенно моей прическе. Я стараюсь выдумывать что-то оригинальное. И Дим (Пайет – прим. ред.) всегда готов отпустить шуточку на этот счет. Но я тоже не подарок – только дай повод.

«НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТА ЧЕРТОВА БУКВА!»

– Кто в команде самый большой авторитет?

– Луиз. Когда говорит, никто не перебивает. Еще Стив (Манданда – прим. ред.). Мы зовем его «капи» (он был капитаном до 2016 года – прим. ред.). Ветеран, все его уважают. Роландо – тоже оратор, к тому же очень хорошо говорит по-французски. Адиль любит поговорить. Ну и Дим, конечно. Капитан ведь. Но если захочешь высказаться, и тебя все выслушают. А еще надо отметить, что мы – веселая команда, но когда надо настроиться – сразу шутки в сторону.

– Адиль Рами сказал про вас: «Лукас уже десять лет во Франции, а говорит по-французски, как какой-нибудь румын».

– Они с Димом всегда меня подкалывают, стоит как-нибудь не так произнести слово. Сразу хохот. Адиль меня обзывает румыном, потому что я не выговариваю французское «р». В испанском ведь нет такого звука. (Пробует произнести). Р-р-р… Не получается эта чертова буква!

– Вы можете ответить той же монетой – пройтись по его испанскому…

– Не-е, он хорошо говорит по-испански… Вот за что ему достается – за его усики. Но, надо признать, у Адиля самый стильный прикид в команде. Всегда чемто да удивит.

– Зато у него роман с Памелой Андерсон – классный повод для шуток.

– (Смеется). Нет, даже страшно такую тему затрагивать. Личная жизнь.

– А Луиза Густаво подкалывают?

– А как же! Он тоже большой шутник. Серьезный мужик, но очень доброжелательный. Я с ним рядом в раздевалке сижу, он дает мне разные советы. А с другой стороны Адиль постоянно мешается.

«ИГРАЕМ В КОСТИ ВСЕЙ КОМАНДОЙ»

– В «Марселе» есть серьезные люди?

– А как же! Наш вратарь – Ромен Каньон. Аймен, турок. И Франк Замбо. Этот камерунец вообще ворчун. Придет иногда на тренировку взвинченный и брюзжит без всякой причины. Но если никто не обращает внимания, он и успокаивается и даже начинает смеяться. Такой характер.

– Кто больше всех выделяется на тренировках?

– Фло (Товен – прим. ред.) и Луиз. Дим иногда такое вытворяет с мячом – диву даешься! Такой удар, такая техника! И малыш Макс Лопес тоже тот еще технарь.

– Футболисты не любят карантин перед матчами. Как с этим в «Марселе»?

– Все нормально, время быстро проходит. Постоянно играем в кости, игра называется «Перудо». Устраиваем настоящие турниры. Такие зарубы идут! Все очки суммируются, а в конце сезона подводим итог.

– Тренер тоже принимает участие во всем этом?

– Руди Гарсия – очень демократичный тренер. Всегда выслушает, если что-то не так – скажет. Это правильно. Команда молодая, надо постоянно напоминать ребятам о недостатках.

– Вы и над ним подшучиваете?

– Случается. Тренер понимает юмор, с ним можно посмеяться. И он над нами иногда по-доброму прикалывается.

– Как вы встречаете новичков?

– Заставляем спеть. Слышали бы вы, как поет Клинтон (Н'Джие, камерунец – прим. ред.)! Классный певец.

«ЗАКРОЕМСЯ, ВЫГОВОРИМСЯ – ПОЛЕГЧАЕТ…»

– Неужели у вас в команде нет ссор?

– Это футбол, все бывает. Но здесь, если есть какая-то проблема, не будут скрывать, скажут прямо – чтобы решить проблему и больше к этому не возвращаться. Иногда приезжаешь на тренировку не в настроении, получишь удар по ногам, ответишь… Когда что–то идет не так, закроемся в раздевалке, выговоримся – и полегчает.

– В этом сезоне часто закрывались?

– Трудно начинали сезон. Проиграли «Монако» – 1:6, потом дома «Ренну» – 0:3. Был стресс. Ну и собрались, высказали все друг другу, тренер тоже двинул речь. После этого все пошло нормально.

– Раздевалка бывает открыта для посторонних?

– Нет, это исключительно частная территория. Туда никому, кроме нас, нет входа. Иногда, правда, пускаем туда своих детей – в порядке исключения.

– Когда вы там, слышно шум трибун «Велодрома»?

– Там – нет. Но когда выходим на поле, чувствуем фантастическую поддержку трибун. Во время игры против «Лейпцига» на стадионе творилось что-то неописуемое!

– Да, в Лиге Европы у вас здорово получилось.

– Выиграть турнир такого калибра было бы здорово. Адиль и Роландо часто нам рассказывают, как у них это было (первый выиграл Лигу с «Севильей» в 2016-м, второй – с «Порту» в 2011-м – прим. ред.). Если удастся победить «Атлетико» – будет событие всей жизни. Мечта!

– Если выиграете, как будете справлять событие? Обговаривали это?

– Нет, конечно. Не говори «гоп»!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Лукас Ариэль ОКАМПОС

Крайний полузащитник. Родился 11 июля 1994 года в Кильмесе (Аргентина).

КАРЬЕРА

«Ривер Плейт» (2011-2012), «Монако» (2012-2015), «Дженоа» (2016-2017), «Милан» (2017). В «Марселе» – с 2015 г. (с перерывом). Выступал за юношескую сборную Аргентины.

ДОСТИЖЕНИЯ

Победитель аргентинской примеры В (2012) и французской лиги 2 (2013).

В лиге 1 провел 110 матчей, забил 18 мячей, в серии А – 26 матчей, 3 мяча.

ВСЕ ФИНАЛЫ ЛИГИ ЕВРОПЫ