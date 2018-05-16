Лукас Окампос: Шутки про Памелу Андерсон у нас под запретом
Сегодня в финале Лиги Европы навстречу угрюмому «Атлетико» выйдет жизнерадостный «Марсель», в который, судя по рассказу Лукаса Окампоса еженедельнику France Football, приглашают только игроков с чувством юмора и улыбкой на лице.
«ВСЕ СМЕЮТСЯ НАД МОЕЙ ПРИЧЕСКОЙ»
– В чем сила нынешнего «Марселя»?
– В единстве. Команда сильна духом. Многие матчи мы выиграли, забивая на последних минутах. Иногда игра не идет, но побеждаем на зубах. Такой дружной и сильной команды в моей карьере еще не было.
– Что происходит в раздевалке «Марселя» после победы? Вот обыграли вы «Лейпциг» в четвертьфинале Лиги Европы – 5:2…
– Мало того, что выиграли – еще и Хироки (Сакаи – прим. ред.) забил. Классный парень, таких в футболе еще поискать – всегда на позитиве. По-французски не говорит, но его все понимают. Все так ждали, когда он забьет первый гол за «Марсель». И он его забил в свой день рождения! Матч был невероятный, а гол Сакаи стал просто-таки его украшением.
– А подарок имениннику?
– Какой подарок? Это он нам сделал подарок! Попросил приятеля приготовить суши на всю команду, и принес на следующий день в раздевалку. Понимаете теперь, почему он классный чувак?
– Валери Жермен говорил, что в «Марселе» надо надевать пуленепробиваемый жилет, иначе прикончат шутками.
– Это точно. Придешь не так одетым, сразу обсмеют!
– Вам наверняка достается?
– Да постоянно! Особенно моей прическе. Я стараюсь выдумывать что-то оригинальное. И Дим (Пайет – прим. ред.) всегда готов отпустить шуточку на этот счет. Но я тоже не подарок – только дай повод.
«НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТА ЧЕРТОВА БУКВА!»
– Кто в команде самый большой авторитет?
– Луиз. Когда говорит, никто не перебивает. Еще Стив (Манданда – прим. ред.). Мы зовем его «капи» (он был капитаном до 2016 года – прим. ред.). Ветеран, все его уважают. Роландо – тоже оратор, к тому же очень хорошо говорит по-французски. Адиль любит поговорить. Ну и Дим, конечно. Капитан ведь. Но если захочешь высказаться, и тебя все выслушают. А еще надо отметить, что мы – веселая команда, но когда надо настроиться – сразу шутки в сторону.
– Адиль Рами сказал про вас: «Лукас уже десять лет во Франции, а говорит по-французски, как какой-нибудь румын».
– Они с Димом всегда меня подкалывают, стоит как-нибудь не так произнести слово. Сразу хохот. Адиль меня обзывает румыном, потому что я не выговариваю французское «р». В испанском ведь нет такого звука. (Пробует произнести). Р-р-р… Не получается эта чертова буква!
– Вы можете ответить той же монетой – пройтись по его испанскому…
– Не-е, он хорошо говорит по-испански… Вот за что ему достается – за его усики. Но, надо признать, у Адиля самый стильный прикид в команде. Всегда чемто да удивит.
– Зато у него роман с Памелой Андерсон – классный повод для шуток.
– (Смеется). Нет, даже страшно такую тему затрагивать. Личная жизнь.
– А Луиза Густаво подкалывают?
– А как же! Он тоже большой шутник. Серьезный мужик, но очень доброжелательный. Я с ним рядом в раздевалке сижу, он дает мне разные советы. А с другой стороны Адиль постоянно мешается.
«ИГРАЕМ В КОСТИ ВСЕЙ КОМАНДОЙ»
– В «Марселе» есть серьезные люди?
– А как же! Наш вратарь – Ромен Каньон. Аймен, турок. И Франк Замбо. Этот камерунец вообще ворчун. Придет иногда на тренировку взвинченный и брюзжит без всякой причины. Но если никто не обращает внимания, он и успокаивается и даже начинает смеяться. Такой характер.
– Кто больше всех выделяется на тренировках?
– Фло (Товен – прим. ред.) и Луиз. Дим иногда такое вытворяет с мячом – диву даешься! Такой удар, такая техника! И малыш Макс Лопес тоже тот еще технарь.
– Футболисты не любят карантин перед матчами. Как с этим в «Марселе»?
– Все нормально, время быстро проходит. Постоянно играем в кости, игра называется «Перудо». Устраиваем настоящие турниры. Такие зарубы идут! Все очки суммируются, а в конце сезона подводим итог.
– Тренер тоже принимает участие во всем этом?
– Руди Гарсия – очень демократичный тренер. Всегда выслушает, если что-то не так – скажет. Это правильно. Команда молодая, надо постоянно напоминать ребятам о недостатках.
– Вы и над ним подшучиваете?
– Случается. Тренер понимает юмор, с ним можно посмеяться. И он над нами иногда по-доброму прикалывается.
– Как вы встречаете новичков?
– Заставляем спеть. Слышали бы вы, как поет Клинтон (Н'Джие, камерунец – прим. ред.)! Классный певец.
«ЗАКРОЕМСЯ, ВЫГОВОРИМСЯ – ПОЛЕГЧАЕТ…»
– Неужели у вас в команде нет ссор?
– Это футбол, все бывает. Но здесь, если есть какая-то проблема, не будут скрывать, скажут прямо – чтобы решить проблему и больше к этому не возвращаться. Иногда приезжаешь на тренировку не в настроении, получишь удар по ногам, ответишь… Когда что–то идет не так, закроемся в раздевалке, выговоримся – и полегчает.
– В этом сезоне часто закрывались?
– Трудно начинали сезон. Проиграли «Монако» – 1:6, потом дома «Ренну» – 0:3. Был стресс. Ну и собрались, высказали все друг другу, тренер тоже двинул речь. После этого все пошло нормально.
– Раздевалка бывает открыта для посторонних?
– Нет, это исключительно частная территория. Туда никому, кроме нас, нет входа. Иногда, правда, пускаем туда своих детей – в порядке исключения.
– Когда вы там, слышно шум трибун «Велодрома»?
– Там – нет. Но когда выходим на поле, чувствуем фантастическую поддержку трибун. Во время игры против «Лейпцига» на стадионе творилось что-то неописуемое!
– Да, в Лиге Европы у вас здорово получилось.
– Выиграть турнир такого калибра было бы здорово. Адиль и Роландо часто нам рассказывают, как у них это было (первый выиграл Лигу с «Севильей» в 2016-м, второй – с «Порту» в 2011-м – прим. ред.). Если удастся победить «Атлетико» – будет событие всей жизни. Мечта!
– Если выиграете, как будете справлять событие? Обговаривали это?
– Нет, конечно. Не говори «гоп»!
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Лукас Ариэль ОКАМПОС
Крайний полузащитник. Родился 11 июля 1994 года в Кильмесе (Аргентина).
КАРЬЕРА
«Ривер Плейт» (2011-2012), «Монако» (2012-2015), «Дженоа» (2016-2017), «Милан» (2017). В «Марселе» – с 2015 г. (с перерывом). Выступал за юношескую сборную Аргентины.
ДОСТИЖЕНИЯ
Победитель аргентинской примеры В (2012) и французской лиги 2 (2013).
В лиге 1 провел 110 матчей, забил 18 мячей, в серии А – 26 матчей, 3 мяча.
ВСЕ ФИНАЛЫ ЛИГИ ЕВРОПЫ
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2010
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Атлетико (Испания) – Фулхэм (Англия) – 2:1
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2011
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Порту (Португалия) – Брага (Португалия) – 1:0
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2012
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Атлетико (Испания) – Атлетик (Испания) – 3:0
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2013
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Челси (Англия) – Бенфика (Португалия) – 2:1
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2014
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Севилья (Испания) – Бенфика (Португалия) – 0:0 (пен. – 4:2)
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2015
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Севилья (Испания) – Днепр (Украина) – 3:2
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2016
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Севилья (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 3:1
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2017
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Манчестер Юнайтед (Англия) – Аякс (Голландия) – 2:0