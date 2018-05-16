2018: "Динамо" покупает Марадону

Возможно самая невероятная новость за последнее время в белорусском футболе. Ведь там со времен поражения «Баварии» от БАТЭ ничего сейсмоопасного не случалось. Брестское «Динамо» вообще на этом информационном фоне неоднозначный игрок. На сайте клуба отчего-то нет имен и фамилий топ-менеджеров, а одни лишь контакты начальников протокольных отделов, тренеров академии и пресс-секретаря. Последний, точнее последняя – ее зовут Ольга Хижинкова – одна-единственная со стороны клуба, кто хотя бы что-то говорит о назначении Диего Марадоны председателем правления.

⚡ ДА, ДИЕГО С НАМИ! ⚡ #fcdb1960



Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 мая 2018 г.

И это как вообще – председатель правления? То есть Марадона, представить которого на фоне белорусского флага (да, флаг просто наброшен на спинку гостиничного дивана - но кого это смущает?) можно было только во снах, будет принимать главные решения вместо куда более важных людей? У клуба много спонсоров, некоторые из которых – большие и солидные строительные, табачные и продуктовые холдинги, имеющие вес не только в Белоруссии, их руководители входят в совет директоров. И теперь над ними Марадона? Человек, конечно, выдающийся, но до середины мая этого года никак с белорусским футболом, а может и страной, не связанный. Все это очень странно. Ну очень.

Марадону однозначно приглашали, чтобы напомнить о себе. Ведь сначала, по словам агента аргентинца, Диего предлагали должность спортивного директора. Но погодите, он вообще в состоянии заниматься подбором/покупкой/продажей футболистов, разработкой стратегий? Опыт работы в сборной Аргентины восемь лет назад был последней заметной работой Марадоны-специалиста. Он теперь больше ходок и ездок по светским раутам, презентациям стадионов и прочему. При этом, испаноговорящих водителя и домработницу ему уже подыскивают, ведь по словам Ольги Хижинковой, Марадона будет много времени находиться в Белоруссии. Но чтобы напоследок тряхнуть стариной люксовой жизни, пресс-конференцию новый босс «Динамо» проведет в Эмиратах. Нет, ну а что?

🔊 🇪🇸 ВАКАНСИЯ! #fcdb1960



Футбольный клуб "Динамо-Брест" ищет испаноязычного водителя и испаноязычную уборщицу дома.



Почта для обратной связи: info@dynamo-brest.by — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 мая 2018 г.

В Emirates Palace (Абу-Даби) состоится пресс-конференция с участием Диего Марадоны и представителей клуба. О дате проведения пресс-конференции будет объявлено дополнительно. — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 мая 2018 г.

2017: "Динамо" покупает Кураньи

Чуть больше года назад, в феврале 2017-го, клуб взорвал в первый раз, когда подтвердил факт переговоров о контракте с уже закончившим карьеру Кевином Кураньи, для которого форма «Динамо» отнюдь не чужда. И опять Ольга Хижинкова – ну точно единственный рупор клуба – сообщила, что немецкому форварду вроде как даже предложили контракт. Более того, Кевин даже находился на тренировочном сборе с белорусским клубом!

Но вскоре после информационного давления Кураньи на своей странице в Facebook опроверг любую информацию о возможном переходе в брестское «Динамо». Кевин заверил, что никаких просмотров он не проходил и не проходит, что никаких контрактов не подписывал и подписывать не собирается. Позже оказалось, что на сборах Кураньи оказался по приглашению друга, находящегося в тесном контакте с руководителями «Динамо». Вот и все.

***

И если в истории с Кураньи до подписей не дошло, то с Марадоной это случилось. Правда, что там за контракт, кем в действительности и, что важнее, как долго, будет работать Диего Армандо – одному «Динамо» известно. Кажется, Брест избрал простую тактику – лупить из информационных пушек каждый год на весь мир. Но если Марадона и вправду стал председателем правления клуба, этот самый клуб становится искреннее жаль.

Чем только в этой жизни Марадона не занимался. Многое получалось у него хорошо, ярко и с размахом. Но точно – не управление.