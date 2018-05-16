Российский сезон завершится стыковыми матчами за право быть представленными в премьер-лиге-2018/19. 17 мая в Красноярске и Перми встретятся «Енисей» – «Анжи» и «Амкар» – «Тамбов». 20 мая в Махачкале и Тамбове пройдут ответные встречи. Об этих противостояниях и сезоне ФНЛ в целом корреспондент «Советского спорта» попросил рассказать наставника «Оренбурга» Владимира Федотова, чья команда уже добилась повышения в классе.

Владимир Федотов был назначен главным тренером «Оренбурга» лишь 17 августа 2017 года, когда в ФНЛ прошло восемь туров, а команда шла лишь на 13-м месте. К зимней паузе оренбуржцы положение выправили, вошли в лидирующую двойку (путевки в премьер-лигу получают две команды) и до финиша ниже второго места не опускались. Повышения в классе команда добилась в предпоследнем туре, а в после заключительного матча сезона (в Тамбове 1:1) «Оренбург» обеспечил себе итоговое первое место.

Контракт у главного тренера истекает 31 мая и сейчас ведутся переговоры по его продлению.

«ОРЕНБУРГ»

– Вашей команде сразу была поставлена задача возвращения в премьер-лигу?

– Да, как только уступили в стыковых матчах «СКА-Хабаровску». Важно было показать, что вылет был случайностью. Ну, или стечением обстоятельств. Костяк команды остался прежним и всем все доказал.

– Спонсоров и руководство не смущает, что там соперники гораздо сильнее и поражений наверняка будет больше.

– Так и есть. Все хотят, чтобы в Оренбург приезжали лучшие и самые популярные клубы страны.

– Принципиально было не только завоевать путевку в премьер-лигу, но и занять именно первое место?

– Конечно.

– Сомнения в общем успехе по ходу сезона возникали?

– Нет, мы просто спокойно делали свое дело и сохраняли уверенность.

– Были готовы к тому, что команду поле последнего матча в аэропорту Оренбурга будет встречать толпа болельщиков?

– Это было очень приятно. У нас и последний домашний матч прошел при аншлаге. Болельщики нам серьезно помогли. Они чувствовали, что мы хотим вернуться в премьер-лигу.

– «Оренбург» нуждается в усилении?

– Новички никому не помешают. Даже самым сильным клубам. Всегда нужна конкуренция. Без нее прогресса не будет. В премьер-лиге другой уровень футболистов. Есть даже звезды. Именно они порой решают судьбу матчей в незаметных простому болельщику эпизодах.

– Вот у вас пока нет контракта на следующий сезон. Кто тогда верстает планы на следующий сезон, просматривает новичков?

– Я, поскольку действующий контракт действует до 31 мая.

– А как же отпуск?

– Отдыхать зимой будем.

– Не мешает вашим болельщикам тот факт, что стадион «Оренбурга» находится за городом, в поселке Ростошь?

– Нет. До арены от черты города всего километр. Сюда ходит общественный транспорт.

– На нем клуб будет принимать соперников в премьер-лиге?

– Да. Вот северную трибуну решили реконструировать.

– Но чемпионат-то страны начнется буквально через два месяца!

– Успеем.



Фото: ФК «Оренбург»

СТЫКИ

– В четверг 17 мая пройдут первые стыковые матчи «Енисей» – «Анжи» и «Амкар» – «Тамбов». Кто фаворит?

– Шансы примерно равны, но они чуть выше у представителей премьер-лиги. Во-первых, за счет большего числа разрешенных иностранных игроков, во-вторых, за счет опыта и того, что они весь сезон играли с более классными командами. Ведь в премьер-лиге скорости гораздо выше, чем в ФНЛ.

– В чем шанс «Енисея»?

– Красноярцы в прошлом году играли в аналогичных стыковых встречах и едва не прошли «Арсенал» (дома «Енисей» выиграл 2:1, в гостях проиграл 0:1 и в итоге решающим оказался мяч, забитый туляками на чужом поле). У «Енисея» крепкая команда и опытный тренерский штаб с Дмитрием Аленичевым во главе. Матч в Красноярске пройдет в манеже. Это тоже может как-то отразиться на результате. Все-таки «Енисей» к таким условиям привык, а для «Анжи» они будут в новинку.

– Махачкалинской команде предстоит два дальних перелета: в Красноярск и обратно. С четырехчасовой разницей во времени. Это как-то может повлиять на исход противостояния?

– По-настоящему классную команду такие трудности не должны пугать.

– У «Тамбова» получится сотворить сенсацию и пройти «Амкар»?

– Подопечным Андрея Талалаева придется непросто. «Амкар» – известный кубковый боец, команда крепкая с хорошей историей. Если не ошибаюсь, они с момента дебюта ни разу не покидали премьер-лигу. Даже финансовые трудности не должны помешать «Амкару» достичь главной цели.

– Неужели все так однозначно?

– Нет, конечно. «Тамбов» ответный матч проведет в манеже. Мы сами это испытали в последнем туре, когда проводили там матч. Разница есть и значительная. Все-таки, весной, летом и осенью нужно играть на свежем воздухе. В этом их шанс. Поэтому, думаю, «Амкар» постарается решить все вопросы уже в первом домашнем матче. Помните, четыре года назад «Уфа» разгромила дома «Томь» 5:1 и спокойно вышла в премьер-лигу, даже уступив в Томске 1:3.

– Кто сильнее: «Енисей» или «Тамбов»?

– Посмотрите на турнирную таблицу – там все видно. «Енисей» не случайно лидировал почти весь сезон и лишь в последних турах опустился в зону стыковых матчей. Подвели красноярцев поражения в Самаре и Химках, а также ничья в Ярославле.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Владимир ФЕДОТОВ

Родился 12 августа 1966, Михайловск, Свердловская область.

Выступал за команды «Уралмаш» (Екатеринбург), «Дружба» (Йошкар-Ола), «Арсенал» (Тула), «Газовик‑Газпром» (Ижевск), «Сокол» (Саратов).

Работал тренером в «Урале», «Металлург-Кузбассе» (Новокузнецк), «Синаре» (Екатеринбург), «Арарате» (Москва). С 17 августа 2017 года возглавляет «Оренбург».