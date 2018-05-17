В первом переходном матче за право в следующем сезоне сыграть в РФПЛ красноярский «Енисей» (третья команда ФНЛ) в родном футбольном манеже переиграл представителя премьер-лиги «Анжи» (3:0) и сделал хороший задел на общую победу в противостоянии.

КОШМАРНАЯ ВЕСНА «АНЖИ» И «ЕНИСЕЯ»

За первый отрезок турнира ФНЛ (25 туров) «Енисей» лидировал достаточно уверенно, ушел на зимнюю паузу, опережая занимавшего второе место «Оренбург» на два очка и заслужил твердую пятерку. Однако зимой произошло событие, которое стало громкой сенсацией для первого дивизиона. Лучший на тот момент бомбардир лиги Андрей Козлов сменил красноярскую прописку на оренбургскую. В «Оренбурге» он больше не забивал, но игра «Енисея» явно ослабла.

Первый звоночек прозвучал 24 марта, когда лидер уступил «Ротору», принимающему гостей на нейтральном поле в Астрахани. Гол защитники Игоря Климова на 90-й минуте, похоже, надолго выбил красноярцев из победной колеи. Дальше случились домашнее поражение от «Кубани», гостевые от «Крыльев Советов» (прямого конкурента в борьбе за путевки в премьер-лигу) и «Химок», а также ничья в Ярославле. Потеря 14 очков отбросила сибиряков на третье место.

«Анжи»-весенний был ничуть не лучше. 5 очков в 10 матчей – очень плохой результат. Хорошо, что махачкалинцы избежали прямого вылета из премьер-лиги и получили шанс в стыковых матчах.

«Перед стыковыми матчами почти всегда небольшое преимущество имеют команды премьер-лиги, - сказал накануне первых встреч наставник «Оренбурга» Владимир Федотов. Поэтому его команда и рвала жилы, чтобы получить право прямого выхода наверх. – Факторов, которые дают это преимущество два: у них больше иностранных игроков, а сезон они провели, играя против очень сильных команд. Правда, есть и нюансы. Один из них – «Енисей» и «Тамбов» домашние матчи проведут в манежах. Разница с открытыми стадионами очень серьезная».

Вот в Красноярске манеж очень даже пригодился. Ночью здесть было морозно (минус 3 градуса), а днем температура поднялась лишь на два деления выше нуля.

Матч для «Анжи» начался, как говорится, хуже не придумаешь. На 12-й минуте травму получил вратарь гостей Александр Будаков. Основным он стал лишь в конце сезона, после того, как 21 апреля повреждение в матче с «Уралом» получил голкипер «Анжи» и сборной Грузии Георгий Лория. В Красноярске Будакова заменил вообще очень юный Владимир Сугробов, не сыгравший в премьер-лиге ни одной минуты! Он перешел в «Анжи» в феврале из московского «Арарата» и в молодежном первенстве провел лишь четыре матча. Такого дебюта и врагу сложно пожелать. Конечно, 21-летний голкипер сильно нервничал и сразу «привез» два гола. Сначала Сугробов излишне рьяно выдвинулся в ноги прорвавшемуся к воротам Саркисову. Итог – пенальти и 1:0. А чуть позже вратарь не дотянулся до навеса Кутьина и тот же вездесущий Саркисов влетел с мячом в сетку – 2:0.

Между хозяйскими голами шанс сравнять счет получил Полуяхтов. Он бил без сопротивления и почти из вратарской площади. Промахнуся. И тут же «Енисей» забил второй мяч.

Хозяева зажигали. А любители футбола улавливали ностальгические нотки ажурной игры «Спартака» образца 90-х годов – стеночки, забегания, передачи в одно касание и даже пятками! Так очень любили и умели играть наставники «Енисея» Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Так действуют сейчас их подопечные Саркисов, Иванов, Кутьин, Семакин, Комков, Сердеров… Запоминайте фамилии, вполне возможно, они наведут шорох в премьер-лиге уже летом. Правда, такуюигру современной назвать сложно – сейчас все лучшие команды мира, как минимум, пользуются дальними переводами с фланга на фланг. Но в Красноярске, похоже, запрещено поднимать мяч с газона.

Гости же передвигались с большим трудом – вспомните слова Федотова про манежи. Выход на поле Яковлева и Лескано ситуацию не улучшил. Более того, «Енисей» забил третий мяч (Сугробов пропустил в ближний угол), а мог добавить и четвертый, и пятый.

После финального свистка игроки «Енисея» только в пляс не пустились – радовались очень сильно. «Анжи» в полном составе отправился в раздевалку. Для махачкалинцев ответная встреча 20 мая превращается в матч года.