ПЕРМЬ ПРИНИМАЛА АКТЕРОВ

Пока «Амкар» все глубже погружался в пучину долгов и больших проблем, «Тамбов» не только выгрызал путевку в переходные матчи, но и снимался в кино. Всей командой. После матча с «Балтикой» Андрей Талалаев повез ребят на съемки фильма Данилы Козловского «Тренер». А ведь до съемок режиссер и исполнитель главной роли вместе с партнерами жил на базе «Тамбова» и погружался в увлекательную жизнь ФНЛ. Колорит!

Весну «Амкар» провел здорово, вытянув за уши несколько тяжелейших матчей. Это, наверное, ментально передалось от буйного Вадима Евсеева. Но в стыки пермяки все-таки попали и на «Звезду» в первой встрече вышли в опорном сочетании: в воротах Артур Нигматуллин, в обороне пятерка из Александра Мильковича, Михаила Сивакова, Дмитрия Белорукова, Брайана Идову и ПетараЗанева, опорную зону олицетворяли Януш Гол и Александр Рязанцев, ну и атакующее трио Павел Комолов – ФегорОгуде – БрайнФорбс.

«Тамбов» по фамилиям уступал оппоненту слабо, хотя лиговая полярность, казалось, должна была сыграть определенную роль. Место в воротах занял Денис Вавилин, оборонительную четвертку составили Михаил Мищенко, Евгений Овсиенко, Евгений Шляков и Алексей Рыбин. Полузащита – Александр Горбатюк, МладенКашчелан, Максим Трусиевич, Андрей Мурнин и Павел Игнатович, на острие – Михаил Бирюков.

ТЯНИ-ТОЛКАЙ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕЙ

Небольшой перевес на стороне «Амкара» может и был, но это если на одной чаше весов два полумомента, а на другой – один. Классовое превосходство хозяев не ощущалось. Зато ощущалась какая-то ненужность происходящего: болельщики романтично грелись на солнце, а футболисты учились преодолевать в себя в одном из двух дополнительных туров. Для одних – РФПЛ, для других – ФНЛ.

Борьба в центре поля, много брака, серия потерь, причем не важно какую команду вы представили в данный момент, скукота – вот все это преобладало на теплой синтетике «Звезды». По ногам получали все, а вот шанс проявить себя – нет. Потому хотелось найти кулек семечек, расстелить газетку, сосредоточиться на чем-то другом и полностью отключиться от неинтересного футбола. Вот ведь как бывает: игра не захватывала, а от ее результата парадоксально столько всего зависело.

В такие моменты начинаешь искать прекрасное в нефутбольном. Например, нордические или богатырские черты в лице Вадима Евсеева и числа Фибоначчи в номерах на спинах игроков. Или специфичный подход в рассадке публики на трибунах и оригинальность в цветовой палитре командных экипировок.

КУЛЬТОВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ВАВИЛИНА

Это вообще главная тема не только второй 45-минутки, но и всей игры. Голкипер гостей знатно начудил, выйдя из ворот в эпизоде, когда этого делать было не нужно. Его перекинуть или пробить не удалось, как и забор из ног тамбовских защитников. Но это «выступление» голкипера моментально ввело смуту в оборонительные построения, заставило команду треснуть в опорной зоне, прохудиться на правом фланге и через полминуты все-таки пропустить. Свежий Костюков технично вошел в штрафную по месту правого инсайда и прострелил под себя на второй темп атаки, где Гол почти с 11-метровой отметки забил сам себя и заставил болельщиков петь не умолкая.

И «Амкар» превратился в гегемона в полосатых штанах! Наполнив карманы аммиаком и карбамидом пермяки основательно присели на ворота тамбовчан. Те, задыхаясь от химикатов, изредка выбегали в контратаку, чтобы продышаться. Но перед смертью не надышишься: отпасовал на левый фланг под забегание в штрафную БалановичуФобрс, ну а Сергей в лучших традициях Марселозарядил в ворота «Тамбова». 2:0

Вот и все, важность ответной встречи в манеже возросла в разы. И теперь локация – а манежи в российском футболе обладают чем-то метафизическим – едва ли не главная аргумент, который сыграет за «Тамбов». Потому что исходя из первой игры, футбол от них, точнее реализация и креатив в финальной трети поля, отвернулись.