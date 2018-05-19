«Краснодар» финишировал четвертым в чемпионате России и начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа. Подобное стало возможным благодаря своевременному ходу владельца клуба Сергея Галицкого.

ОТСТАВКА ШАЛИМОВА ВСТРЯХНУЛА «БЫКОВ»

В четырех стартовых турах весеннего отрезка «Краснодар» одержал лишь одну победу – над «Ростовом» (3:1). В ситуацию решил вмешаться босс клуба Сергей Галицкий – Игоря Шалимова у руля коллектива сменил Мурад Мусаев, ранее возглавлявший молодежную команду.

Неудачная серия – лишь один из поводов для смены тренера. Важно, кого «Краснодар» не смог обыграть: «Динамо» (0:0), «Уфу» (0:1) и «Анжи» (1:1). Две из трех команд боролись за выживание. А впереди «быкам» предстояло сыграть с «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом». В первой части чемпионата южане не только не обыграли никого из первой пятерки, но и не забили в ворота таких команд ни одного мяча за 450 минут! Поэтому у Шалимова не было права на ошибку в матчах с середняками и аутсайдерами.

При Мусаеве «Краснодар» сыграл шесть матчей, одержав в них четыре победы. В том числе над «Зенитом» (2:1) и «Локомотивом» (2:0). Со своей задачей тренер справился превосходно – реанимировал команду.

Революция на тренерском мостике встряхнула «Краснодар». Победа над «Зенитом» случилась лишь через четыре дня после назначения Мусаева. Что можно изменить за это время? «Когда коллектив после отставки специалиста начинает моментально побеждать, а кто-то говорит, что сменщик поставил игру, то я невольно поеживаюсь. Предыдущие неудачи могли быть результатом того, что футболисты настолько привыкли к предыдущему тренеру, что расслабились как ментально, так и физически», – написал аноним из английской премьер-лиги в книге «Секретный футболист».

Но несколько важных изменений Мусаев все же сделал.

1. Продемонстрировал, что шанс есть у всех.

В пяти матчах из шести в стартовом составе при Мусаеве играл Вандерсон. Когда командой руководил Шалимов, крайний нападающий появился на поле с первых минут в семи турах из 20.

Два последних матча в национальном чемпионате на поле провел резервный голкипер Станислав Крицюк.

Ни один, ни другой погоды не испортили. А вратарь на финише и вовсе сыграл ключевую роль, отразив пенальти от Максима Канунникова в Хабаровске при счете 1:0 в пользу «Краснодара».

Готовность к изменениям в составе помогла Мусаеву мобилизовать игроков.

2. Внес тактическое разнообразие.

Против «Арсенала» (3:0) «Краснодар» сыграл по схеме 4-3-3, хотя обычно действует по модулю 4-2-3-1. В центре поля сыграл Виктор Классон. И забил, включившись в атаку. Ранее он играл либо слева в полузащите, либо в нападении.

Тактические перемены могли положительно сказаться на концентрации игроков. Какую мысль озвучил секретный футболист? Спортсмены привыкли! Мусаев внес разнообразие.

«Краснодар» классно проявил себя на финальном отрезке. Но это совсем не значит, что впереди у коллектива безоблачное будущее. Когда команду возглавил Игорь Шалимов, то «быки» в чемпионате России не проигрывали на протяжении девяти встреч! Пока в Краснодаре много зависит от эмоции. Чтобы попадать в Лигу чемпионов, их недостаточно.

КТО УДИВИЛ

Станислав КРИЦЮК, вратарь

До зимней паузы Крицюк сыграл лишь в двух матчах чемпионата России. И пропустил в них три мячей – два от «Зенита» (0:2) и один от «Анжи» (5:1). Основным голкипером был Андрей Синицын.

Весной первым номером «быков» вновь был Синицын. А Крицюк опять провел лишь две игры. В них «Краснодар» ни разу не проиграл, победив «СКА-Хабаровск» (1:0) и сыграв вничью с «Рубином» (1:1). В обеих встречах Станислав совершил по четыре спасения. В матче с дальневосточниками голкипер даже отразил пенальти от Максима Канунникова на последних минутах встречи.

«Краснодар» финишировал четвертым. Данная позиция позволит «быкам» стартовать в Лиге Европы с группового этапа. Не убереги резервный вратарь два очка в матче с хабаровчанами – и подобное счастье досталось бы «Зениту».

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Алексей ГРИЦАЕНКО, защитник

В первой части сезона 22-летний Грицаенко сыграл девять матчей (все – в основе). А во второй лишь один (в старте). Центральный защитник, на сборах даже сдержавший Эсекьеля Лавесси (в матче с «Хэбей Чайна Форчун», «Краснодар» оказался сильнее – 7:1), проиграл конкуренцию за попадание в число первых одиннадцати Андреасу Гранквисту и Александру Мартыновичу.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

28-й тур. 30.04.2018. «Локомотив» (Д) – 2:0.

За игру «быки» нанесли 20 ударов по воротам, 11 – из штрафной площади. Больше ни одному сопернику из первой пятерки «Краснодар» не доставлял так много хлопот.

ХУДШИЙ МАТЧ

27-й тур. 22.04.2018. ЦСКА (Г) – 1:2.

С приходом на пост тренера Мурада Мусаева «Краснодар» перешел от зонной игры в обороне к персональной. Но погорел на этом в матче с ЦСКА. Виктор Гончаренко развернул ход игры в свою пользу изменениями – сначала специалист перешел от схемы 3-5-2 к 3-4-3, а чуть позже и вовсе перестроился на модуль 4-3-3. Оба мяча красно-синие забили при игре в два центральных защитника, когда в атаке появился дополнительный игрок.

После этого матча «быки» отказались от персональной игры. Работу над ошибками Мусаев провел.

РАБОТА ТРЕНЕРА

Игорь ШАЛИМОВ: ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Пробуксовка на старте стоила тренеру работы.

Мурад МУСАЕВ: ОЦЕНКА «ХОРОШО»

Четыре победы и одна ничья в шести матчах – очень достойный результат для дебютанта РФПЛ. Особенно с учетом того, что не обошлось без погрешностей.