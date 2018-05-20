Ведь в первой встрече сибиряки победили более чем убедительно (3:0).

После поражения в первом стыковом матче (0:3) «Анжи» вернулся в родные места страшно злой. Но болельщики рассуждали: шанс есть, а что, а вдруг? За примерами далеко ходить не нужно. Год назад «Барселона» после поражения в Париже (0:4) грохнула дома ПСЖ 6:1. И совсем недавно «Рома», уступив той же «Барсе» в гостях 1:4, дома отыгралась (3:0) и не пустила каталонцев в полуфинал Лиги чемпионов.

За хозяев в воскресенье были и «горячие» трибуны и привычное травяное поле, уложенное на открытом стадионе. Напомню, матч в Красноярске прошел в манеже на искусственной траве.

Красноярск очень ждал этого матча. Несколько спортбаров и даже один кинотеатр «Луч» гарантировали показ в прямом эфире. А игра начиналась, когда в сибирском городе был час ночи. Но уже через 18 минут после стартового свистка красноярским болельщикам можно было отправляться спать. Сначала черногорец Марко Обрадович, не принимавший участие в первой встрече, перекинул вратаря Владимира Сугробова. А спустя пару минут Максим Семакин точно пробил из-за штрафной - 0:2. Несложное вычисление: для общей победы и сохранения прописки в премьер-лиге «Анжи» нужно было забить шесть мячей. И не пропустить. Задача, мягко скажем, архисложная.

Паку своим голом немного улучшил настроение местных болельщиков перед перерывом (1:2). Во втором тайме, несмотря на аховую ситуацию, «Анжи» продолжил атаковать. Многое поменялось к 74-й минуте, когда мячи Калмыкова и Полуяхтова вывели хозяев вперед (3:2). Причем, оба раза оборона «Енисея» выглядела как решето, через дырки которого выливается вода. С такими пробоинами в премьер-лиге точно делать нечего. И у Дмитрия Аленичева с Егором Титовым есть всего 69 дней на исправление ошибок. Сердеров сравнял счет с пенальти, а последний гол-красавец забил Полуяхтов. Он украсил бы любой европейский топ-чемпионат, однако не спас «Анжи от вылета в ФНЛ.

СТАТИСТИКА

Анжи (Махачкала) - Енисей (Красноярск) - 4:3 (1:2).

Голы: Обрадович, 16 – 0:1. Семакин, 18 – 0:2. Поку, 45 – 1:2. Калмыков, 73 – 2:2. Полуяхтов, 74 – 3:2. Сердеров, 84 (пенальти) – 3:3. Полуяхтов, 90+3 – 4:3.

Предупреждения: Антон, 16. Кичин, 20. Бакаев, 90+4.

Судья:Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

20 мая. Каспийск. «Анжи Арена».

Первый матч – 0:3.