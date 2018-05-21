Матч «Лацио» и «Интера» был, по сути, финальным. Хозяевам для выхода в Лигу чемпионов достаточно было сыграть вничью, а гости, решавшие аналогичную задачу, нуждались в победе. Уступив в прошлом туре «Сассуоло» и загнав себя в угол, миланцы с первых минут помчались в атаку и разыграли быструю комбинацию с участием Икарди. Аргентинец из выгоднейшей позиции умудрился не попасть по мячу. Ответ римлян не заставил себя долго ждать. Сначала центральный защитник Луис Фелипе пришел в чужую штрафную и пробил с пяти метров в сторону трибун, а спустя несколько минут «Лацио» повезло. Выстрел Марушича оказался во всех смыслах точным – мяч угодил в физиономию Перишича, а от нее завалился в угол. Похожий гол в этом сезоне «Интер» пропустил в Генуе от «Дженоа», но тогда в роли неудачника выступил Раноккья.

Игра шла открытая, и шансы сравнять счет у «Интера» были. Мог отличиться Мауро Икарди – второй бомбардир серии А был явно не в духе, о чем свидетельствовал безобразный удар в его исполнении после выхода к воротам Стракоши. Также был незаметен и лучший голеадор итальянского сезона Чиро Иммобиле. Но его сложившаяся к последнему туру ситуация полностью устраивала – Икарди отставал от него на один гол.

«Интер» больше контролировал мяч, однако атаковал прямолинейно – по традиции активен был на фланге Кандреева, но к его подачам и прострелам оборона соперника оказалась готова. Играя во владение, команда Лучано Спаллетти имела серьезные проблемы с переходом из атаки в защиту. Появлялись разрывы в линиях, и это играло на руку команде Симоне Индзаги. После одного из таких эпизодов хозяева заработали штрафной, который исполнил Милинкович-Савич. Штанга помогла Хандановичу избежать второго пропущенного мяча. Совсем скоро «Интеру» снова повезло. Подачу с угла поля ударом в падении с метра дополнил Д’Амброзио – 1:1.

Миланцы почувствовали уверенность в собственных силах и пошли вперед с еще большим усердием. Но позабыли о том, что соперник лучше всех в лиге играет в быстром нападении. Свой второй гол «Лацио» нашел в контратаке. Лулич ее разогнал – Андерсон ее завершил. Результат первой половины был справедлив – римляне в своем футболе были более убедительны.

Старт второй половины – важнейший отрезок игры для «Интера» – прошел под знаком преимущества «Лацио». Индзаги понимал, что не стоит удерживать счет. Но к 60-й минуте игра вернулась в прежнее русло. Гости проводили большую часть времени в позиционном нападении, правда, моменты создавали тяжело.

Выход Эдера Мартинса и Янна Карамо на помощь к инертному Икарди, по идее, должен был добавить атакам «Интера» конкретики в завершении. Но время заканчивалось, а счет на табло не менялся. Надежда на спасение у фанатов «нерадзурри» появилась, когда Джанлука Рокки поставил пенальти в ворота «Лацио». Но после просмотра видеоповтора свое решение отменил, посчитав, что мяч попал Милинковичу-Савичу в плечо. На 77-й минуте за фол на Икарди 11-метровый все-таки был назначен. Сам пострадавший его реализовал, разделив с Иммобиле лавры лучшего бомбардира сезона. Проблем римлянам в концовке добавил Лулич, удалившийся с поля за две желтые карточки. Играя в меньшинстве, «Лацио» не продержался и пяти минут. Весино ударом головой вывел черно-синих в Лигу чемпионов, а соперника отправил в Лигу Европы.