5-е место. Решение Массимо Карреры предоставить место в воротах на матчи с «Атлетиком» и «Уралом» Артему Реброву.

Доля нелепости в этом движении мысли главного тренера «Спартака» не так и велика. У него были основания предполагать, что в команде два практически равных вратаря. И в первом случае – а это был премьерная игра красно-белых в 2018 году – Каррере больше понравилась работа Реброва на тренировках, а во втором он решил дать Селихову передышку. Вроде бы ничего особенного. Но! Делая этот выбор, Каррера видел только, образно говоря, надводную часть айсберга. А скрытая от тренерского глаза характеризовалась тем, что спартаковская обойма, вынесшая на своих плечах полную и главную нагрузку в чемпионском сезоне, с наступлением 2018-го дружно сдулась. Глушаков, Комбаров, Фернандо, да, пожалуй, и Промес. И потому появление в воротах Артема Реброва, тоже героя предыдущего сезона, превращалось для команды в своего рода черную метку… Так что, когда перед заключительным матчем с «Динамо» Селихов травмировался и в воротах снова появился Ребров, «Спартак» был уже обречен упустить и вице-чемпионство.

4-е место. Назначение Вадима Скрипченко главным тренером «Анжи».

Не скажешь, что этот специалист недостаточно квалифицирован для работы в РФПЛ. Но почему в Махачкале, срочно подбирая осенью замену Александру Григоряну, обошли вниманием предыдущую строчку в реэюме Скрипченко? А ведь именно с ним «Крылья Советов» весной 2017-го нежданно-негаданно рухнули в ФНЛ. Попросту не приложив необходимых усилий для сохранения членства в высшем обществе. Притом что и играла команда вполне симпатично, и отдельный матч могла выдать на ура(выиграв в частности 4:0 у будущего чемпиона «Спартака»). Но обнаружила невосполнимые пробелы по волевой части. Вот и вышло, что Махачкала повторила путь Самары. Тоже могла на равных сцепиться с «Зенитом» и «Спартаком». Но на финише выложила немощную серию из шести поражений кряду. А последний гвоздь вбили 0:3 в стыковом матче с «Енисеем».

3-е место. Назначение Олега Кононова главным тренером «Ахмата».

Тут остается только недоуменно развести руками. Казалось, жизнь показала, какого рода тренеры органично подходят чеченской команде, с учетом местных традиций и колорита. С твердой управляющей рукой. Тяготеющие к жесткому единоначалию. Станислав Черчесов (см. эпизод его конфликта с Игорем Денисовым в свежем пересказе опорного хава), Рашид Рахимов. И представлялось, что времена экзотических экспериментов типа приглашения в Грозный Руда Гуллита остались в далеком клубном прошлом. И вдруг – Кононов. Мягкий интеллигент, сумевший раскрыть свой дар разве что при чутком и гуманном Галицком. Возможно, в Грозном мечтали с переменой клубного имени сделать игру команде как можно красивее. Но на выходе из экспериментального сезона «Ахмату» пришлось отстаивать место в РФПЛ, а не сражаться за путевку в Европу(тем более что сменил Кононова совсем юный и необстрелянный Михаил Галактионов…). Хотя объективный потенциал команды прямо указывал на то, что как раз в этом сезоне «Ахман» - первый в очереди за горящей путевкой в Лигу Европы.

2-е место. Командирование «Зенитом» Артема Дзюбы в Тулу и призыв под зенитовские знамена Антона Заболотного.

В концовке чемпионата Дзюба забил за «Арсенал» шесть мячей, Заболотный за «Зенит» - один-единственный, в заключительной встрече с уже закрывшим к тому моменту свою лавочку Хабаровском. Хотя «Арсенал» вряд ли проводил в атаке больше времени, чем «Зенит». И вряд ли так уж откровенно играл впереди сугубо на габаритного форварда. Пикантность самого что ни на есть натурального оксюморона придает сему кадровому маневру Питера то обстоятельство, что согласно наставлениям Роберто Манчини атаки весеннего «Зенита» по большей части сводились к фланговым погрузкам мяча в штрафную – в расчете, да, как раз на габаритного форварда. Коим вместо доказавшего свою снайперистость Дзюбы оказался по диковинному стечению обстоятельств не вполне владеющий прицелом Заболотный…

1-е место и главный приз «Оксюморон сезона». Назначение в «Зенит» президентом Сергея Фурсенко, а главным тренером – Роберто Манчини.

В этом случае одно решение повлекло за собой второе – и имеет смысл связать их в единый узел. Если вы посмотрите значения слова «амнезия», то одно из них – «невозможность памяти сформировать новые воспоминания». Похоже, именно такая беда и случилась с Сергеем Фурсенко. В его памяти почему-то зафиксировались только две тренерские фамилии – Манчини и Адвокат (что подтверждается внезапным появлением фамилии Маленького Генерала в реестре претендентов на замену Манчини). Причем произошла сия фиксация давно, с десяток лет назад. Теперь Совет директоров «Зенита» учел странную особенность Фурсенко и сильно урезал его полномочия по части кадровых инициатив. Но сезон пущен по ветру. Ну как можно было собрать состав с расчетом на вырост и упустить при этом из поля зрения, что Манчини в свои славные времена, уже, впрочем, отдаленные, проявлял способность работать исключительно с готовым и высококачественным материалом?!