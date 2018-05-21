Травма Джикии больно ударила по обороне «Спартака», а опасность Промеса свели к минимуму соперники.

ПОЛОМКА ПОСЛЕ БОДРОГО СТАРТА

«Спартак» резво начал весеннюю часть чемпионата России - за ничьей с «Локо» (0:0) последовали четыре победы подряд. И вот уже лидировавший, но затарахтевший «Локо» стал видеться без бинокля! У коллектива Массимо Карреры появился реальный шанс преуспеть в золотой гонке.

Но в битве за трофей красно-белые дрогнули, потерпев в апреле и мае три поражения - сколько за 25 предыдущих туров! Чемпион страны уступил «Уралу» (1:2), «Ахмату» (1:3) и «Динамо» (0:1). Эти встречи стоили команде даже серебряных медалей.

У «Спартака» возникли сложности и в обороне, и в атаке.

1. Без Джикии худо

Травма Георгии Джикии стала для «Спартака» роковой - на финише сезона защитники команды портачили у своих ворот. Причем касается это двух фаз - и защитной, и атакующей.

Сразу в двух проигранных матчах со знаком минус отличился Илья Кутепов. В противостоянии с «Уралом» он вынес мяч из штрафной в район дуги площади, где уральцы выиграли подбор. Выбивать снаряд сюда сродни игре в рулетку. В дерби с «Динамо» защитник выступил в роли косы - сравнял с газоном Владимира Рыкова, не попав по мячу. Весной Кутепов предстал бомбой замедленного действия - даже играя надежно большую часть матча, он мог полыхнуть.

Ошибался арендованный у «Наполи» Никола Максимович. Обладатель внушительных габаритов (192 сантиметра роста, 82 килограмма веса) на поле напоминает большегруз, пытающийся развернуться на узкой улице мегаполиса, - серб столь же неповоротлив. Это настоящая удача для скоростных соперников. Таких, как Бериша. Третий мяч «Ахмата» албанец послал в сетку, одурачив защитника ложным движением.

Лучшие годы в Италии Максимович провел в «Торино», откуда и перебрался в «Наполи». Команда Джампьеро Вентуры действовала по модулю 3-5-2, а Никола играл правого центрального защитника. У него было сразу два подстраховщика! Подобная формация маскировала его грузность. «Спартак» задействовал данный модуль лишь эпизодически. И здесь тоже травма Джикии подвела - чтобы действовать в три игрока в обороне, Каррера отодвигал сюда из средней линии Пашалича!

Проблема Кутепова и Максимовича не только в оборонительных действиях - оба неуютно чувствуют себя при давлении соперника. И если россиянин старается ничего не изобретать и просто упрощает игру, то легионеру свойственно делать рискованные передачи и пускаться в дриблинг! В игре с «Уралом» его ошибка у своей штрафной стала предвестником второго пропущенного мяча. А ведь постоянного прессинга «Урал» не оказывал.

Весной Кутепов и Максимович были основными защитниками «Спартака», сыграв по девять матчей. Той надежной игры, что отличает Джикию, они команде не дали.

С точки зрения надежности тылов для «Спартака» ситуация усугубилась развалившимся основным сочетание в центре поля - у Дениса Глушакова к концу сезона закончились запасы топлива. Игра с «Уралом» в середине апреля стала последней для него в минувшем чемпионате России. В ней он был заменен по ходу второго тайма.

Массимо Каррера проблемы уже признал, сказав, что в летнее трансферное окно «Спартаку» необходимо найти центрального защитника и опорного хавбека.

2. Промес не любит автобусы

Главная созидательная проблема «Спартака» - ступор перед командами, использующими автобусную тактику. В частности, игра с закрывающимися командами неудобна Квинси Промесу - он дьявольски изящен на просторе. Поэтому игрок из страны тюльпанов парит, когда есть возможность играть на контратаках. Лучший матч в сезоне голландец сыграл в Лиге чемпионов - против «Севильи» (5:1) он сделал дубль, выполнил пару результативных передач и одну предголевую. Если «Спартак» атакует позиционно, то коллектив старается оставить Промеса в изоляции на фланге. Но из этого трудно извлечь выгоду, когда соперник ставит у своих ворот девять полевых футболистов. Весной с оглядкой на оборону против «Спартак» играли все, кроме «Рубина». А Квинси сразу в шести матчах ушел с поля ни с чем.

В истории игровых слабостей Промеса показательны матчи против «СКА-Хабаровска» - ноль результативных действий в двух встречах! Во второй он был заменен, так как в отчаянии, вызванной насыщенностью оборонительных рядов, начал бить по воротам из соседней галактики!

КТО УДИВИЛ

Артем ТИМОФЕЕВ, полузащитник

Вернулся в строй после травмы крестообразных связок и трижды вышел на поле с первых минут в опорной зоне! Два из матчей «Спартак» выиграл, не пропустив голов, - у «Амкара» (2:0) и «Ростова» (2:0). А в игре с «Динамо» красно-белые пропустили лишь с пенальти. Ни в одном из этих противостояний Тимофеев не придумал у своих ворот приключений. Для «Спартака» - уже большое дело.

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Квинси ПРОМЕС, полузащитник

Претендентов достаточно: Максимович, приехавший из самого «Наполи», Комбаров, Глушаков… Но чтобы разочароваться кем-то, прежде необходимо испытать противоположную эмоцию. Можно ли подобное сказать про названных игроков? Несмотря на яркие отрезки, Глушаков никогда не играл надежно в обороне. Что нынешней весной вновь подтвердил. Играя персонально по Нобоа против «Рубина», Денис трижды за тайм (во втором Каррера поменял тактику) упускал оппонента! Но так ли это удивительно?

Если скауты европейских клубов, куда постоянно сватают Квинси Промеса, смотрели матчи «Спартака», то могли разочароваться. Против закрытых команд голландец впадал в отчаяние так, что Каррера спешил поднять со скамейки резервистов. Лишь в трех матчах из девяти Промес отмечался результативными действиями - забил пять голов. Если соперник раскрывается, как «Анжи» (4:1), то Квинси не удержать - получите хет-трик. Без этой подачки он уязвим.

В нынешнем сезоне Промес набрал 22 гола по системе «гол+пас». Они пришлись на 14 матчей. Его партнер по атаке Луис Адриано насобирал 16 результативных действий. Он отличался тоже в 14 играх. Когда встречи складываются тяжело, на бразильца надежд не меньше. А голландец - футболист-зажигалка. Вспыхнет - не потушишь.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

25-й тур. 8.04.2018. «Анжи» (Г) - 4:1.

«Спартак» забил быстрый гол и уничтожил соперника уже в первый час игры. Команда, которая разбирала по запчастям «Севилью», в России данный трюк может провернуть с любым соперником.

ХУДШИЙ МАТЧ

27-й тур. 23.04.2018. «Ахмат» (Д) - 1:3.

Грозненцы сыграли по схеме 4-5-1 с трио хавбеков в центре поля, перекрыв все подступы к воротам. В атаку они вылетали по флангам через зоны задерживавшихся в созидании Дмитрия Комбарова и Андрея Ещенко. Единственные результативные очки в сезоне взял Бериша - в активе албанца гол и пас.

РАБОТА ТРЕНЕРА

Массимо КАРРЕРА: ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Итальянец не сумел компенсировать потерю ведущего защитника, но не дал команде выпасть из призовой тройки.