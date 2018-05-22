«АРСЕНАЛ» ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЕТ СТРУКТУРУ

Частичные преобразования начались еще зимой, когда в клубе появился Свен Мислинтат, один из лучших скаутов мира и теперь – главный в этом деле в «Арсенале». Вместе с немцем в клуб пришел бывший спортивный директор «Барселоны» Рауль Санллехи. Все это было сделано для того, чтобы ограничить полномочия исполнительного директора Ивана Газидиса и главного тренера, тогда еще Арсена Венгера.

Арсен на протяжении практически всех 22 лет в клубе совмещал должности главного тренера и менеджера, отвечая за расход средств на трансферы и продажу футболистов. Эта модель приносила плоды, «Арсенал» не выпадал из топа и быстро расплатился за стадион, но грандиозных успехов команда так и не добилась. Теперь все должно быть иначе: новый главный тренер будет отвечать за спортивные результаты, Мислинтат и переговорщик Дик Лоу – за циркуляцию футболистов, Газидис – за бумажки, а Санллехи – за спортивную перспективу.

После вертикализации и заостренности на Венгере, в клубе наконец появилось разделение властей, которое вряд ли кого-то из управленцев ограничит. Новый подход скорее позволит освободить голову новому главному тренеру и сконцентрироваться исключительно на футболе, тогда как другие люди возьмут на себя остальные важные обязанности.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭМЕРИ?

Сначала «Арсенал» хотел пригласить Микеля Артету, своего бывшего игрока и помощника Хосепа Гвардиолы в тренерском штабе «Манчестер Сити». Но на самом деле это не так, с Микелем не велось конкретных переговоров, существовала исключительно устная договоренность. Вроде как еще на начальном этапе в переговоры влез сын бенефициарного владельца клуба Стэна Кроенке Джош. Он заставил Гизидиса сомневаться в выборе, указав на отсутствие у Артеты опыта работы главным тренером. Иван, как человек вообще никогда не рискующий, принял его точку зрения.

Так почему же именно Эмери? Унаи плохо справился в «ПСЖ» с точки зрения руководства, не выйдя даже в полуфинал Лиги чемпионов, победами внутри Франции удивить было сложно. Его методы работы всегда основывались на нескольких важных принципах: ему необходимы толковые люди в скаутской службе и хороший спортивный директор, чтобы постоянно развивать молодежь и свою игру. Эмери плохо контачит с командой, до отказа набитой мировыми звездами, ему по душе этих звезд открывать, как делал до последнего года Венгер. Интересно, что у Артеты и Эмери один агент. Совпадение? Да, совпадение.

В «Севилье» Эмери отлично работал в связке с Рамоном Мончи, теперь он может выстроить те же трудовые отношения с Мислинтатом и Санллехи. В тренерский штаб вместе с Эмери придет его вечный помощник Хуан Карлос по кличке Псих: он постоянно орет на футболистов во время матчей. Кроме этого, тренерский штаб пополнится специалистом по видео и физиотерапевтом, которые работали с Эмери в «Севилье» и «ПСЖ». Еще конечно кто-то при большом желании может найти в назначении Унаи нечто метафизическое: Арсен – «Арсенал», Эмери – «Эмирейтс».

ЭМЕРИ МОЖЕТ ПРОВАЛИТЬСЯ

Скорее локально, а не всецело. Да, он уже сейчас, в свои 46 выиграл больше титулов (13 лет работы, 6 клубов, 5 внутренних трофеев, 3 еврокубка), чем Венгер в этом возрасте (12 лет работы, 3 клуба, 4 внутренних трофея, 0 еврокубков), но за испанцем тянется шлейф провинциального тренера. Это не плохо и не хорошо, данность такова, что Эмери куда проще работать в средних, предтоповых клубах, откуда «Арсеналу» как раз-таки надо подняться в элиту.

Сможет ли Унаи не только развить кучу молодежи, поставить на поток прогресс, но и поднять «Арсенал» в классе? На примере «ПСЖ», у Эмери не получилось. И вот это как раз опасно. Естественно, под нового тренера будет выделен солидный (для «Арсенала») бюджет на трансферы, плюс в команду зимой пришли Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг. Новая ли это эра? Сказать сложно. Контракт с Эмери скорее всего будет заключен по схеме «2+1».

Некоторые инсайдеры писали, что «Арсенал» провел переговоры аж с десятью претендентами. Известно, что несколько лет Унаи учит английский, он психологически готовил себя к работе в Англии, для него очень важен языковой контакт с игроками во время его дотошных тренировок.

Ожидается, что пресс-конференция с участием Унаи Эмери состоится в конце этой недели.