Наш автор побывал в Перу, на родине форварда «Локомотива», и стал свидетелем всенародного помешательства в связи с приближающимся ЧМ-2018.

VAMOS A RUSIA!

Для многих россиян поездка в Перу – мечта жизни. Все хотят увидеть разрекламированное чудо света – тайный город инков Мачу-Пикчу, который так и не покорился испанским конкистадорам, а теперь на высоте 2500 метров над уровнем океана открывает свои ворота тысячам туристов со всей планеты.

Мечтал оказаться там и я. И сделал это – накануне домашнего для России чемпионата мира, на который сборная Перу отобралась спустя 36 лет!

5 часов в самолете до Мадрида, ночевка, еще 12 часов лета через Атлантический океан – и вот я в Лиме, за 8 часовых поясов от Москвы… Каково же было мое удивление, когда первым, что я увидел в зале прилета в местном аэропорту, стал плакат, на котором крупными красными буквами было написано VAMOS A RUSIA. В переводе с испанского: «Поехали в Россию».

У каждого свои мечты. Кто-то хочет увидеть Мачу-Пикчу, а кто-то ждал 36 лет, пока его футбольная сборная, наконец, отберется в финальную стадию чемпионата мира. Для перуанцев от мала до велика это историческое событие. Сразу вспомнилось, что, изучая новостные сводки перед далеким путешествием, я натолкнулся на число 39 тысяч. Столько билетов на матчи ЧМ-2018 было реализовано в Перу еще в апреле. Тогда такое большое количество удивляло, теперь – нет.

КРИВОЙ ЗАБИВАКА

…По пути от аэропорта в отель мимо один за другим проносились новые баннеры с упоминанием мундиаля. Их было гораздо больше, чем на улицах Москвы. Банки, авиакомпании, туристические агентства, масс-медиа – все стараются использовать символику турнира для своего продвижения. Рекламные кампании строятся на чуде, которое сотворила сборная Перу, оставив позади в отборочном турнире ЧМ звездных чилийцев.

На подходе к самому благополучному району Лимы – Мирафлоресу – я наткнулся в сувенирном магазинчике на… кривое изображение талисмана ЧМ-2018 Волка Забиваки. На «госте» из далекой России была форма сборной Перу, белая майка с красной диагональной полосой на груди. А вокруг – изобилие магнитиков с флагами стран-участниц турнира и тем же Забивакой, вязаные из шерсти лам и альпак шапочки с традиционным цветным узором и надписью Rusia 2018, кружки с именем Фарфана, брелоки, мягкие игрушки, наклейки, напоминающие о родине.

«КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА» В ПАРКЕ КЕННЕДИ

В самом известном парке Лимы, носящем имя американского президента Кеннеди, собралась огромная толпа. Это были коллекционеры Panini – стикеров с фотографиями футболистов. Сейчас в Перу – настоящий бум собирателей альбомов с такими наклейками. Сотни людей обмениваются, продают, покупают… Причем, это не только пацаны-школьники. Студенты, домохозяйки, почтенные доны в белых фетровых шляпах и дамы в летах – все сходят с ума по футболу, наклейкам и приближающемуся чемпионату мира.

В парке Кеннеди я вдруг увидел человека в футболке знакомого цвета «кремлевской стены». Ба, да это же та самая форма сборной России образца ЧМ-2014, которую ни с чем не перепутать! Обладателем дешевой китайской подделки с надписью Rusia на груди оказался 67-летний сеньор Эктор.

У ПЕРУАНСКОГО «АРШАВИНА» – ДОПИНГ

– Почему на вас форма сборной России, а не Перу? – спрашиваю старичка.

– Я мечтаю поехать в вашу страну на чемпионат мира, но не могу этого сделать – это дорого. Зато футболку купил. Теперь все туристы из России ко мне подходят, и я могу с ними общаться. Вот как с вами сейчас.

– Получается, за сборную России вы не болеете?

– Теперь болею. Сначала за Перу, а потом – за Россию!

– Знаете кого-то из нашей сборной?

– Шевченко помню – классно играл!

– Так он за Украину играл, не за Россию.

– Тогда Яшина помню.

– Это еще во времена СССР было. Может, Аршавин?

– Точно! Он же в «Арсенале» играл. Знаю его. Он будет играть?

– Нет. Он сейчас выступает в Казахстане – уже скоро завершит карьеру. Ему 36 лет.

– У нас тоже лучшему футболисту много лет – Герреро. И он бы точно поехал на чемпионат мира. Но его отстранили, нашли допинг…

– Помните, когда последний раз сборная Перу играла на чемпионате мира?

– Конечно! Но мы тогда плохо сыграли. Лучше запомнился чемпионат мира 1978 года – 40 лет назад. Он проходил в Аргентине, поэтому мы с друзьями поехали на турнир. Я был на матче с Голландией. Мы тогда им не проиграли и опередили в группе. А они потом до финала дошли.

– Как будете смотреть этот чемпионат мира?

– Мы все матчи с друзьями смотрим во дворе. Ставим телевизор на окно – и болеем с пивом.

– Кто победит?

– Перу, конечно! – громко рассмеялся собеседник.

ВЗЯТЬ БИЛЕТЫ В КРЕДИТ – И ВОЗВРАЩАТЬ 12 МЕСЯЦЕВ

В Перу не как везде. В других странах, когда узнают, что вы из России, обычно предлагают выпить водки. Реже – заводят разговор о русских холодах. А у перуанцев Россия в первую очередь ассоциируется с мундиалем.

Но – мы что-то задержались в Лиме. Пора отправляться в высокогорный Куско, который расположен совсем близко от Мачу-Пикчу.

В аэропорту ради интереса я зашел в книжный магазин. И здесь тоже был… сплошной футбол. К чемпионату мира в Лиме успели издать четыре книги: «Дорога в Россию. Секретная история чуда и герои», «Экспедиция в Россию. Перу против остального мира», «Привет, Россия! Инструкция, как приятно провести время на мундиале» и «Перу – это мундиаль. Дань перуанскому фанату»…

Уже в самом Мачу-Пикчу разговорился с местным гидом, который был счастлив повстречать гостя из России.

– О, мундиаль! Я очень люблю футбол! – заявил доброжелательный перуанец.

– Полетите в Россию?

– Нет, слишком дорого.

– Приценивались?

– Самолет, проживание и билеты – больше 10 тысяч долларов. Я столько не зарабатываю.

– Но в России ожидает много перуанских болельщиков…

– У нас тоже есть богатые люди. Они в Лиме живут – могут себе позволить. Видели рекламу в банке со слоганом Vamos a Rusia?

– Да. Там еще что-то было написано, но я не разобрал.

– Банк предлагает оплатить поездку в Россию в кредит. А потом 12 месяцев возвращать кредит частями.

– Многие воспользовались?

– Думаю, да. А как устоять? Для нас это – праздник! Слышал, что один старичок из Куско продал дом, чтобы попасть в Россию. У него детей нет – решил доставить себе удовольствие. И это наверняка не единственный подобный случай. Так у нас любят футбол.

КАК СКОЛОТИТЬ СОСТОЯНИЕ НА ФАРФАНЕ

И действительно, могло показаться, что чемпионат мира проходит в Перу, а не у нас в стране. Забивака даже в обычных продуктовых магазинах – герой. Доходит до того, что изображение загадочного волка наносят на салфетки и туалетную бумага… Судя по качеству, подавляющее большинство товаров – контрафакт, с которым в России будет бороться ФИФА. Но до Перу цепкие руки футбольных чиновников не дотянулись, вот люди и зарабатывают, как могут. Здесь даже есть какие-то свои альбомы с наклейками, не Panini. Вряд ли их создатели платили за использование имен игроков, эмблем сборных и прочее.

Разумеется, на каждом углу продаются футболки своей национальной сборной. В обычных магазинах, в ларьках, на рынках, просто с рук, в цветочных лавках... В последние недели перед чемпионатом мира на Герреро и Фарфане, двух самых популярных футболистах в Перу, сколачиваются состояния! Команду, не попадавшую на чемпионаты мира 36 лет, люди боготворят. На нее в буквальном смысле молятся.

Интересно, дождемся ли мы когда-нибудь такого футбольного бума в России? Домашний чемпионат мира – уникальный шанс для этого. Упустить его будет обидно.

Все фото – «Советский спорт»