11. Клаудио Раньери – 5 трофеев

АПЛ, кубок и суперкубок Италии, кубок Испании и суперкубок Европы

Раньери славится своим умением строить команды и выводить их из низших лиг. Но в данном рейтинге мы учли достижения тренеров на самом высоком уровне, поэтому в сумме у итальянца набралось всего 5 кубков. Исторический успех с «Лестером» в АПЛ самый значимый. По итогам нынешнего сезона Клаудио вместе с «Нантом» занял 9-ю позицию в чемпионате Франции и из-за разногласий с руководством подал в отставку.

10. Диего Симеоне – 6 трофеев

примера, Лига Европы (2), кубок Испании, суперкубок Испании, суперкубок Европы

«Эль Чоло» начинал свою тренерскую карьеру на родине, где выиграл с «Эстудиантесом» и «Ривер Плейт» апертуру и клаусуру. При всем уважении к аргентинскому футболу, мы говорим о европейских достижениях Симеоне. Будь поудачливее «Атлетико» в финалах Лиги чемпионов, значимых успехов в его карьере было бы больше. Впрочем, еще не вечер.

9. Эрнесто Вальверде – 7 трофеев

примера, кубок Испании, суперкубок Испании, чемпионат Греции (3), кубок Греции

В первом же сезоне в «Барселоне» Вальверде оформил дубль, с ходу взяв 1-е место в примере и кубок Испании. Летом его можно будет превратить в хет-трик. Для этого необходимо одолеть в суперкубке «Севилью», с которой в финале кубка Короля каталонцы разобрались, даже не вспотев.

8. Лучано Спаллетти – 7 трофеев

кубок (2) и суперкубок Италии, РФПЛ (2), кубок и суперкубок России

Один из немногих в данном списке, кто возглавлял клуб РФПЛ. Сейчас экс-наставник «Зенита» руководит «Интером», и в следующем сезоне мы увидим его в Лиге чемпионов. Благодаря победе в драматичном матче над «Лацио» миланцы заняли 4-е место в серии А.

7. Унаи Эмери – 8 трофеев

Лига Европы (3), Лига 1, кубок Франции, кубок французской лиги, суперкубок Франции (2)

После того, как появились разговоры на тему прихода Унаи Эмери в «Арсенал», многие стали шутить – мол, лондонцы приглашают его для решения одной единственной задачи – триумфа в Лиге Европы. Вместе с «Севильей» Эмери трижды подряд завоевывал второй по значимости еврокубок. А вот с «ПСЖ» в турнире рангом повыше у него ничего не получилось. Как, собственно, и со «Спартаком».

6. Зинедин Зидан – 8 трофеев

Лига чемпионов (2), клубный чемпионат мира (2), суперкубок Европы (2), примера, суперкубок Испании (1)

График, по которому идет тренер Зидан, немыслимый. За 2,5 года вместе с «Реалом» француз выиграл все. Можно долго рассуждать на тему влияния Зидана на игру мадридцев, но с фактами не поспоришь – он суперуспешный тренер.

5. Массимилиано Аллегри – 11 трофеев

серия А (5), кубок (4) и суперкубок Италии (2)

После ухода Антонио Конте тиффози туринского «Ювентуса» боялись, что Аллегри не сможет продолжить дело своего предшественника. Напрасно. Массимилиано сумел превзойти Конте, выиграв все национальные кубки и дважды дойдя до финалов ЛЧ.

4. Юпп Хайнкес – 11 трофеев

Лига чемпионов (2), бундеслига (4), суперкубок Испании, кубок (1) и суперкубок Германии (3)

Возобновив карьеру прошлой осенью ради «Баварии», Хайнкес добыл для рекордмайстера еще одно чемпионство. Неудачи в ЛЧ и в кубке несколько смазали концовку сезона, но без 73-летнего специалиста все могло быть еще хуже.

3. Арсен Венгер – 18 трофеев

АПЛ (3), кубок (7) и суперкубок Англии (6), лига 1, кубок Франции

Француз сделал «Арсенал» таким, каким мы его знаем. Выиграл с лондонцами все, кроме еврокубков. Проигранный финал ЛЧ 2005 года – самый обидный эпизод в карьере Венгера.

2. Хосеп Гвардиола – 23 трофея

АПЛ, ЛЧ (2), суперкубок Европы (2), клубный чемпионат мира (3), примера (3), бундеслига (3), кубок английской лиги, кубок (3) и суперкубок Испании (3), кубок Германии (2)

Пеп – покоритель Европы. Он выиграл все чемпионаты, в которых работал. Но главное – то, как он это делал. Футбол Гвардиолы – это искусство.

1. Жозе Моуринью – 25 трофеев

ЛЧ (2), ЛЕ/кубок УЕФА (2), АПЛ (3), серия А (2), примера, кубок Англии, кубок английской лиги (4), суперкубок Англии (2), кубок и суперкубок Испании, кубок и суперкубок Италии, чемпионат (2), кубок и суперкубок Португалии (2)

Жозе – охотник за титулами. Может, стиль игры его команд не такой яркий и зрелищный, как у Пепа, но португальца это никогда не волновало. Он действует по принципу «цель оправдывает средства».