- Команда третий дань работает на австрийском высокогорье. Как настроение?

- Отличное!

- Во вторник к команде, наконец, присоединился Владимир Габулов. Какова иерархия между вами, ним и Сосланом Джанаевым во вратарской бригаде.

- Спрашивайте у тренеров… Габулов только приехал. Сейчас остался после занятия наверстывать упущенное.

- Поздравили его с титулом чемпиона Бельгии?

- Да.

- Чем занимаетесь на базе в свободное время? Тут ведь некуда пойти.

- Режемся в НХЛ. С Дзюбендером.

- С Дзюбой?

- С ним.

- Он, говорят, в компьютерном хоккее гений.

- Да петрушечный он. Ему постоянно фартит. Вот играли финал «Востока». Я за «Тампу», он за «Вашингтон». Победил Дзюба, хотя нанес броска три.

- Нормально, что не удалось после клубного сезона съездить в отпуск?

- Да зачем он мне? Я и так последний месяц на скамейке сидел. Вот жена расстроилась. Ропщет. Хотела уехать куда-нибудь, а тут - вызов в сборную. В итоге укатила к себе в Уфу.

- В Питере сейчас все говорят о новом главном тренере «Зенита». Верите слухам о приходе Маурицио Сарри?

- Ерунда все это. То Сарри подписали, то ему визу оформляют. Даже не знеаю, кто строчит все эти заметки.

- Если не Сарри, то Семак?

- Да мне почем знать?

- Но вы кого хотели бы видеть на месте ушедшего Роберто Манчини?

- Кого я бы хотел, называть не могу… Если что, «Зенит» и без тренера может сыграть. Вернемся после сборной - и сами будем тренироваться.