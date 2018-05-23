Андрей Лунев: Кого я хотел бы видеть тренером «Зенита», называть не могу
Вратарь сборной России дал занимательное интервью после тренировки в Нойштифте.
- Команда третий дань работает на австрийском высокогорье. Как настроение?
- Отличное!
- Во вторник к команде, наконец, присоединился Владимир Габулов. Какова иерархия между вами, ним и Сосланом Джанаевым во вратарской бригаде.
- Спрашивайте у тренеров… Габулов только приехал. Сейчас остался после занятия наверстывать упущенное.
- Поздравили его с титулом чемпиона Бельгии?
- Да.
- Чем занимаетесь на базе в свободное время? Тут ведь некуда пойти.
- Режемся в НХЛ. С Дзюбендером.
- С Дзюбой?
- С ним.
- Он, говорят, в компьютерном хоккее гений.
- Да петрушечный он. Ему постоянно фартит. Вот играли финал «Востока». Я за «Тампу», он за «Вашингтон». Победил Дзюба, хотя нанес броска три.
- Нормально, что не удалось после клубного сезона съездить в отпуск?
- Да зачем он мне? Я и так последний месяц на скамейке сидел. Вот жена расстроилась. Ропщет. Хотела уехать куда-нибудь, а тут - вызов в сборную. В итоге укатила к себе в Уфу.
- В Питере сейчас все говорят о новом главном тренере «Зенита». Верите слухам о приходе Маурицио Сарри?
- Ерунда все это. То Сарри подписали, то ему визу оформляют. Даже не знеаю, кто строчит все эти заметки.
- Если не Сарри, то Семак?
- Да мне почем знать?
- Но вы кого хотели бы видеть на месте ушедшего Роберто Манчини?
- Кого я бы хотел, называть не могу… Если что, «Зенит» и без тренера может сыграть. Вернемся после сборной - и сами будем тренироваться.