В четверг в Москве пройдет исполком РФС, а в субботу — конференция. И на этот раз эти события могут оказаться очень важными.

24 мая в Москве пройдет заседание исполкома РФС. Рутинное, по идее, мероприятие в этот раз вдруг привлекает к себе особое внимание: нынешний исполком предваряет субботнюю конференцию Российского футбольного союза. А эта конференция имеет все шансы стать определяющей - во всяком случае, на ближайшие несколько лет.

Собственно, то, что майская конференция РФС может оказаться нерядовой, стало ясно еще в тот момент, когда сроком ее проведения был выбран период сразу после назначения нового правительства. Интрига просматривалась невооруженным глазом: принимать решения о будущем Российского футбольного союза нельзя, пока не определилось будущее его президента Виталия Мутко, а с этим самым будущим все было неясно - то ли Мутко оставляли вице-премьером, ответственным за спорт, то ли отправляли послом в страну подальше. В реальности осуществился и вовсе непредвиденный вариант: Виталий Мутко остался в вице-премьерах, но к спорту он теперь отношения не имеет.

Как трактовать новый расклад - вопрос открытый. С одной стороны, премьер-министр четко дал понять, что отставки, которой требуют международные спортивные организации, обвиняющие Мутко в причастности к допинговым махинациям, не будет. С другой, никто не сказал ни слова о том, что Виталий Леонтьевич сохранит хотя бы подобие влияния на российский спорт. Опять же, во время чемпионата мира по футболу от президента РФС (пусть и взявшего временный отпуск) требуется присутствие на многих протокольных и неформальных мероприятиях - он должен принимать гостей, налаживать контакты и вообще - всячески использовать момент для повышения авторитета в ФИФА и УЕФА всего российского футбола и себя лично. "Токсичный" Виталий Мутко для такой работы больше не подходит, а "временному и.о." налаживать контакты с Джанни Инфантино и Александром Чеферином как-то не по чину. Вот и выходит, что конец мая - это последний срок, когда можно успеть быстро выбрать нового президента РФС, который во время чемпионата будет изображать радушного хозяина в ложе почетных гостей. А значит, уже на ближайшем исполкоме в повестку заседания конференции могут внести пункт о выборах нового президента РФС. Самое время проверить, чьи кандидатуры в этом случае будут включены в бюллетени для голосования.

Стржалковский станет новым президентом РФС?

Нынешний председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский действительно может быть одним из кандидатов на пост главы РФС. По крайней мере об этом рассказал «Советскому спорту» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, именно бывший сослуживец президента РФ Владимира Путина по КГБ и его близкий друг Стржалковский готовится принять на себя ношу «мягко отодвинутого от дел» Виталия Мутко.

Правда, еще вчера телекомментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале опроверг эту информацию.

«Отказался выдвинуться в президенты РФС. Пока. И уже не в первый раз (говорят). Но его еще попросят (точно)», – написал Уткин.

Но уже сегодня другой телеграм-канал «Спорт и сплетни» подтвердил, что Стржаловский – именно та кандидатура на пост президента РФС, которая может устроить всех.

Возвращение Толстых

Есть, впрочем, версия, что кандидатура Стржалковского - вовсе не главный пункт продолжающихся консультаций и переговоров. Бывший член Президиума Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению Олимпиады в Сочи и председатель ВДФСО "Динамо", конечно, способен заручиться поддержкой в самых высоких кабинетах, но постоянной и рутинной работой в РФС он вряд ли будет заниматься. Да и в мире международной футбольной бюрократии его не слишком хорошо знают. Поэтому ключевым становится вопрос о том, кто будет его правой рукой. И вот здесь начинается самое интересное.

В последние дни перед исполкомом активно обсуждается реальность неожиданной комбинации - в роли исполнительного директора при президенте Стржалковском в РФС вернется бывший президент Николай Толстых. И это уже очень серьезное решение. Толстых покидал РФС на фоне скандалов, он нажил себе больше врагов, чем любой глава отечественной футбольной федерации за всю ее историю. Еще со времен своего президентского срока у него испорчены отношения с рядом «сильных мира сего», и один из самых ожесточенных конфликтов был с магнатом телетрансляций Петром Макаренко. И все же анонимный телеграм-канал «Спорт и сплетни» пишет, что якобы Николай Толстых уже «распределяет места в РФС». При таком раскладе организацию буду вынуждены покинуть и и.о. главы Александр Алаев, и вице-президент Сергей Анохин. Да и вообще, российский футбол в таком случае ждут интересные времена: помнится, Николай Толстых был в числе самых жестких критиков перехода национального чемпионата на систему "осень-весна", напрмиер. Если взгляды его не поменялись (а он до сих пор не был замечен в склонности их менять), то сводки из РФС станут похожи на хронику боевых действий.

С другой стороны, Толстых - как функционер с опытом, связями и репутацией борца с коррупцией - сможет быстро наладить контакт с приезжими гостями чемпионата мира. да и вернуть России представительство в руководстве международных футбольных организаций ему легче, чем кому-либо.

Кто, если не?

К сожалению или к счастью, но Валерия Газзаева во главе РФС снова не будет. Управленец и успешный тренер, как сообщает источник «Советского спорта», даже не рассматривается как кандидат. Все попытки обратить на себя внимание и во время сделать реверанс в сторону властей остались без оценки. Возможно, потому что у депутата Газзаева уже нет никакой поддержки чиновников. А без нее, как известно, двигаться на вершину трудновато.

Поддержка есть у нынешних функционеров РФС - тех же Алаева или Анохина. Но это поддержка Виталия Мутко, а никто не знает, сохранил ли Виталий Леонтьевич рычаги влияния на футбол.

Экзотические кандидаты - вроде Бориса Грызлова, Аркадия Дворковича или Сергея Фурсенко (снова) - теоретически возможны. Но очень маловероятны: работать надо много и активно уже в июне. Лучше всего с подобными функциями, наверное, справился бы Алексей Сорокин, из оргкомитета ЧМ-2018, но его (опять же, по слухам) из кандидатов уже исключили, отправив готовиться к Евро-2020.

Наконец, никто не рассматривает всерьез традиционных участников массовки на выборах президента РФС - вроде депутата Игоря Лебедева. Глава РФПЛ Сергей Прядкин тоже громко и настойчиво открещивался от этой чести в последние месяцы. Так что, уже в ближайшую субботу мы сможем многое понять про устройство руководства российским футболом. Или к власти придет "динамовская команда" в лице Стржалковского и Толстых, которая начнет жестко "наводить порядок" и разбираться с наследством Виталия Мутко. Или бывший президент РФС, бывший министр спорта и бывший "спортивный вице-премьер" покажет свою силу и назначит на свое место кого-то из своей команды, работающей в РФС сейчас.

Или случится еще что-то, совершенно непредвиденное. Поэтому продолжаем следить за развитием событий.