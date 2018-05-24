Нынешний сезон чемпионата страны показал, что Россия не обеднела на тренерские таланты. Я бы поделил их на две группы – по возрасту и опыту. К первой отнес бы Юрия Семина и Виктора Гончаренко. Хотя он белорус, но думаю, мы можем смело причислить его к отечественным специалистам.

Во вторую группу входят Сергей Семак, Дмитрий Хохлова и Игорь Ледяхов.

Я всегда говорю у команды такой же характер, как и у ее тренера. У команд Семина всегда был его характер. И нынешний «Локомотив» – не исключение. Мне вспоминается случай, как Палыч играл в юбилейном матче Галимзяна Хусаинова. Он ради этого отменил тренировку в «Локомотиве». Это был типичный матч дружбы, в котором на поле вышли политики, ветераны футбола. Так вот Палыч играл на полном серьезе, все ноги нам поотбивал. Не может он что-то делать в полнакала. Поэтому в его команде не играют футболисты, которые убирают ноги.

Про атмосферу в командах Семина уже много было сказано. «Локо» Лоськова, Пашинина, Маминова был командой-семьей. То же самое можно сказать и про нынешний «Локо». Таков Семин и таковы его команды.

Виктор Гончаренко еще в БАТЭ заявил о себе. Потом создал хорошую команду в Уфе. Затем сменил Леонида Слуцкого на посту главного в ЦСКСА. Карьера Гончаренко идет по нарастающей. Что мне нравится в нем, он никогда не требует кого-то купить, а работает в тех условиях и с теми игроками, которые есть в распоряжении. И выжимает максимум из команды и футболистов. И в нынешнем сезоне Гончаренко продемонстрировал это свое качество в полной мере. Возможности состава в ЦСКА были ограничены, как никогда. Даже Вернблума пришлось в центрфорварды переводить. Однако армейцы в Лиге Европы продержались дольше всех и совершенно заслуженно заняли второе, лигочемпионское место в РФПЛ.

Из тройки молодых тренеров самый опытный Семак. Он себя готовил к тренерской работе. Поработал со всеми авторитетными специалистами в «Зените». И был реальным помощником главного, а не расставлял фишки перед тренировками, как это часто бывает. Поехал в «Уфу», чтобы начать самостоятельную карьеру. Впервые вывел в команду в Европу. Вернется ли Семак в Питер, мы пока не знаем. Но в «Зените» все это время за ним внимательно следили.

Хохлов, как Аленичев и Тихонов, не тушуются после первых неудач. И в нынешний свой приход в «Динамо» Дима показал, что он уже не тот молоденький парень, который в первый раз возглавил динамовцев. Это тренер, у которого команда стала организованной. Кстати, «Динамо» Хохлова не так зависит от Панченко, как это было ранее.

Ледяхов выправил положение в «Ахмате», но пока у него было не так много времени, чтобы себя проявить. В Грозном часто меняют тренеров. Я бы пожелал руководителям «Ахмата» проявить терпение и дать поработать Ледяхову.