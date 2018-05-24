Наиль Измайлов: Останется ли Глушаков капитаном? Это решат игроки
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, что ждет капитана «Спартака» Дениса Глушакова в ближайшем будущем.
– Какие цели у «Спартака» на предстоящий сезон?
– А какими они могут быть?
– Вдруг что-то изменилось…
– У «Спартака» всегда цели одни – быть чемпионом и играть в Лиге чемпионов.
– По Глушакову. Что с его будущем?
– Он будет в основной команде.
– Он останется капитаном?
– Решение по капитану команды принимается на голосовании. В «Спартаке» всегда так было.
– Кто, если не он?
– Решение примут игроки.
– Поздравляли Аленичева, Тихонова с выходом в премьер-лигу?
– Поздравлял.
– В этом сезоне «Спартак-2» выступил неудачно. Будут ли какие-то организационные выводы по итогам?
– Почему вы считаете, что «Спартак-2» выступил неудачно?
– В последнем туре могли вылететь во вторую лигу.
– Задача «Спартака-2» – это подготовка игроков для основной команды – не результаты и не участие в какой-либо из лиг. Если игроки из второй команды будут появляться в основной, это будет показателем эффективности.
– В пост-чемпионский сезон доходы снизились?
– Доходы наоборот увеличились.
– За счет чего?
– Самое простое – за счет увеличения количества проданных абонементов. В чемпионский сезон было продано 17 тысяч абонементов, а в пост–чемпионский – 25 тысяч.
– Насколько вырос бюджет? Сколько заработал «Спартак» в этом сезоне?
– Не скажу. Бюджет пока еще не подготовлен. Итоги будут подведены гораздо позже.
– По трансферам…
– По трансферам мы не говорим.
– Не конкретные фамилии.
– Все равно не говорим.
Наиль Измайлов принял участие в панельной сессии «Киберспорт – новый глобальный тренд в спорте и бизнесе», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, проходящего в северной столице в эти дни. "Советский спорт" является официальным инфомационным партнером спортивной программы ПМЭФ.