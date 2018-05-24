– Какие цели у «Спартака» на предстоящий сезон?

– А какими они могут быть?

– Вдруг что-то изменилось…

– У «Спартака» всегда цели одни – быть чемпионом и играть в Лиге чемпионов.

– По Глушакову. Что с его будущем?

– Он будет в основной команде.

– Он останется капитаном?

– Решение по капитану команды принимается на голосовании. В «Спартаке» всегда так было.

– Кто, если не он?

– Решение примут игроки.

– Поздравляли Аленичева, Тихонова с выходом в премьер-лигу?

– Поздравлял.

– В этом сезоне «Спартак-2» выступил неудачно. Будут ли какие-то организационные выводы по итогам?

– Почему вы считаете, что «Спартак-2» выступил неудачно?

– В последнем туре могли вылететь во вторую лигу.

– Задача «Спартака-2» – это подготовка игроков для основной команды – не результаты и не участие в какой-либо из лиг. Если игроки из второй команды будут появляться в основной, это будет показателем эффективности.

– В пост-чемпионский сезон доходы снизились?

– Доходы наоборот увеличились.

– За счет чего?

– Самое простое – за счет увеличения количества проданных абонементов. В чемпионский сезон было продано 17 тысяч абонементов, а в пост–чемпионский – 25 тысяч.

– Насколько вырос бюджет? Сколько заработал «Спартак» в этом сезоне?

– Не скажу. Бюджет пока еще не подготовлен. Итоги будут подведены гораздо позже.

– По трансферам…

– По трансферам мы не говорим.

– Не конкретные фамилии.

– Все равно не говорим.

Наиль Измайлов принял участие в панельной сессии «Киберспорт – новый глобальный тренд в спорте и бизнесе», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, проходящего в северной столице в эти дни. "Советский спорт" является официальным инфомационным партнером спортивной программы ПМЭФ.