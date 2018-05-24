«ФИНАНСОВО РФС «ВЫШЕЛ В НОЛЬ»

- На заседании подводили итоги сезона и подготовку к ЧМ-2018. Мы на финишной прямой. Нам представители оргкомитета доложили о подготовке к ЧМ. Как нам сказали: Россия готова, все стадионы введены в строй, тестовые матчи проведены.

Обсудили подготовку сборной России и все события, случившиеся после последнего заседания Исполкома. Также обсудили предстоящую конференцию РФС, которая по уставу должна пройти в срок до 31 мая, она назначена на 26 число.

Отдельно остановились на финансовой деятельности. Сейчас у нас есть бухгалтерская отчетность, заключение независимого аудитора. Впервые за долгие годы отчет безоговорочно положительный.

- Что это значит?

- Как у независимого органа, у аудитора нет сомнений, что РФС может выполнять свою деятельность. Ранее у аудитора были большие сомнения. Мы добивались этого последние годы, теперь РФС – стабильная организация. Спасибо всем, кто помог это сделать. На конференции планируем снова принять решение о сотрудничестве с фирмой «Делойт», это одна из лучших аудиторских фирм, в профессионализме ее сотрудников никогда не сомневались.

- На днях были опубликованы цифры доходности/задолженности РФС. К какому сроку полностью удастся избавиться от долга?

- На 1 января 2018 года мы закрыли всю задолженность. У нас в планах было, что можем закончить сезон с 50-миллионой задолженностью, но мы «вышли в ноль», задолженностей нет. Контрольно-ревизионная комиссия эту информацию подтвердила.

Последний вопрос, который обсуждали – по комитетам и комиссиям. Произошли некоторые изменения. Вместо Андрея Бутенко руководителем судейского комитета был назначен Валентин Иванов, но он не сможет работать на этой должности в связи с большой занятостью на международном уровне. Приняли решение, что Николай Левников может занять его место. Его кандидатура была единогласно поддержана, с сегодняшнего дня он приступает к обязанностям.

Также утвердили Александра Егорова в качестве руководителя Департамента судейства и инспектирования.

Считаем целесообразным провести еще один исполком в конце июня, перед стартом сезона. Рассмотрим подготовку к новому сезону, вопросы регламентов, календарей, подготовки судей, персонального состава и всех необходимых документов.

ДВУХМАТЧЕВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В КУБКЕ РОССИИ

- Отдельная дискуссия была по Кубку России. Возможно изменением формата. Как вариант, внедрение двухматчевого противостояния на стадиях ¼ и ½ финала. Это пока в проекте, - продолжил Алаев.

- Как шло обсуждение этой темы?

- Шло горячо, было много мнений, они были противоположными. Не было представителей ведущих клубов, поэтому о балансе мнений пока говорить неправильно, нужно услышать клубы. Пока это рабочая версия, все хотят вернуть Кубку России былую славу. Надо еще ввести другой комплекс мер. Все мы пришли к мнению, что надо поднять престиж турнира.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ОБСУЖДАЛИ

- Пункт о выборах президента РФС на конференции обсуждался?



- Конференция является ежегодной, плановой, отчетной. Что касается возможных выборов, повестка конференции этого не предусматривает. Повестка стандартная, плюс внесем некоторые изменения в устав: хотим перенести итоговую конференцию с мая на июнь. Также в текст устава вносим еще одно изменение: теперь делегирование полномочий проведения турниров – РФПЛ, ФНЛ и другим лигам – увеличим с трех до четырех лет.