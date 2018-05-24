Корреспондент «Советского спорта» — о привычной истории, когда место одного клуба в РФПЛ занимает другой, из низшей лиги.

«АНЖИ» ВМЕСТО «АМКАРА» - ЭТО ВООБЩЕ РЕАЛЬНО?

Очень даже. Пермяки несмотря на хороший весенний отрезок, прогресс Вадима Евсеева как молодого тренера, успех в переходных матчах против «Тамбова» (2:0, 1:0) и эмоциональный экстаз исполнительного директора Дениса Маслова испытывают большие проблемы. Не только с посещаемостью, миграцией футболистов, но и финансами. И длится это не первый сезон. На памяти бывшего тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева, ситуация находится в критической точке с 2015 года.

Еще зимой, когда «Советский спорт» пытался разобраться в ситуации, за судьбу «Амкара» стало страшно. «Похоже, это конец» думали одни и «ой, да ладно вам, у них всегда так» считали другие. А президент клуба Геннадий Шилов бросал трубки, как только слышал, что его беспокоят корреспонденты из Москвы по насущной проблеме.

Теперь, когда «Амкар» рискует остаться без лицензии на следующий сезон, «Анжи», по делу закатанный «Енисеем» в газон, мечтает и, что важнее, готов занять место пермяко в премьер-лиге. Об этом общественности уже рассказал президент махачкалинцев Осман Кадиев. Мол, «Анжи» всегда готов, если будет такая возможность. А возможно, как оказывается, представилась.

Правда, существует и совсем дикий вариант, в лучших традициях американского спорта: бизнесмены из Нижнего Новгорода готовы посодействовать переезду «Амкара» в новый город. Меценаты обещают помочь расплатиться с долгами и гарантируют стабильное финансирование в течение трех лет. Окей, хорошо, а потом?

ВСЛЕД ЗА «МОСКВОЙ» И «САТУРНОМ»

За время существования РФПЛ мы как-то привыкли, что одни клубы появляются и рвутся в элиту, как «Краснодар», а другие – испаряются будто их вовсе и не существовало. Таких набралось чересчур много. Вот некоторые из примеров:

КЛУБ ВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОД СМЕРТИ «Асмарал» (Москва) 7-е место в РФПЛ 1998 «Уралан» (Элиста) 7-е место в РФПЛ 2005 «Локомотив» (Нижний Новгород) 6-е место в РФПЛ 2006 «Тектильщик» (Иваново) 4-е место в РФПЛ 2007 «Жемчужина» (Сочи) 9-е место в РФПЛ 2007 «Москва» 4-е место в РФПЛ 2010 «Сатурн» (Раменское) 5-е место в РФПЛ 2011 «Ротор» (Волгоград) 2-е место в РФПЛ 2014

Но не все из когда-то исчезнувших (новые юридические лица и по сути новые клубы – не в счет) покидали премьер-лигу по спортивному принципу. Часть клубов были вынуждены сняться с чемпионата или не заявиться на следующий сезон. В такой же ситуации может оказаться «Амкар».

Далее примеры, когда клуб РФПЛ не смог заявиться на следующий сезон и его место занял представитель ФНЛ.

КЛУБ СЕЗОН, НА КОТОРЫЙ НЕ ЗАЯВИЛИСЬ КТО ЗАМЕНИЛ «Москва» 2010 «Алания» «Сатурн» 2011/2012 «Краснодар»

По сути, у «Анжи» будет чересчур короткое возвращение в ФНЛ. Да и то, исключительно на бумаге, ведь с большой долей вероятности клуб из Махачкалы займет место «Амкара», выступающего в РФПЛ с 2004 года. Останется ли пермский клуб в живых, узнаем позже.