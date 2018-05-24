Вчера попавший в расширенную заявку сборной России, но не вызванный на сборы в Австрию вратарь «Локомотива» стал гостем последнего звонка в Центре образования и спорта столичного клуба. После небольшого концерта чемпион России-2017/18 уделил время нашему изданию.

«НАДЕЖДА ПОПАСТЬ В СОСТАВ ПОЧТИ ИСЧЕЗЛА»

- Как восприняли попадание лишь в резервный состав сборной?

- Это было ожидаемо, ведь после Кубка конфедераций меня ни разу не вызывали.

- Резервистам раздали задания по нагрузкам. Выполняете?

- Да, хожу в тренажерный зал. Отдыхал только первую неделю после окончания сезона. Потом начал тренироваться. Все-таки, я – немолодой спортсмен, уже 32 года.

- С мячом работаете?

- Нет. Только тренажерка.

- Надежда сыграть на чемпионате мира осталась?

- Почти исчезла. Попаду в состав, если только кто-то из вратарей получит травму. Я всем желаю здоровья и буду болеть за нашу команду у телевизора. Первые две игры посмотрю в Москве, а потом с «Локомотивом» поедем на сборы и продолжим просмотр там.

- Болеть будете только за Россию?

- За Бразилию тоже! Это – моя родина.

- Ждете эти две команды в финале?

- Было бы здорово.

- Кто в таком случае победит?

- Бразилия немного сильнее, а победит тот, кто лучше сыграет 15 июля.

- Есть желание выбраться на стадион?

- Да, хотел бы прийти на матч открытия вместе с детьми. Надеюсь, будет красивое представление и хорошая игра Россия – Саудовская Аравия. Осталось только достать билеты. Подскажете, как это сделать?

- У нас аккредитация, а в продаже билетов уже нет - только у перекупщиков. Сборную Бразилии на трибуне поддержать хотите?

- Не получится. Они с Сербией играют в Москве 27 июня, а мы уже улетим на сбор.

«СПОКОЙНО ГУЛЯЮ ПО МОСКВЕ ВЕЧЕРАМИ С ТЕМНОКОЖИМИ ДРУЗЬЯМИ»

- А не слетать ли вам на матчи Бразилия – Швейцария 17 июня в Ростов-на-Дону или Бразилия – Коста-Рика 22 июня в Санкт-Петербург?

- Нет. По телевизору посмотрю. Мы в течение сезона много летаем.

- С кем из сборной Бразилии общаетесь?

- С Фернандиньо. Мы с ним играли по юношам в одной команде. Он сейчас на сборах в Бразилии. Все уже живут предвкушением чемпионата мира.

- Бразильцы настроены шестой раз выиграть чемпионат мира?

- Да, но будет очень сложно. Бразилия – один из фаворитов, наряду с Германией, Францией, Аргентиной и Испанией.

- В сборной Бразилии сильные вратари?

- Сейчас да. А вот на двух последних чемпионатах мира с голкиперами были небольшие проблемы.

- Приедут друзья из Бразилии на чемпионат мира?

- Да, меня очень много спрашивают про погоду, отели, самолеты, поезда, о том, как добраться из одного города в другой, как билеты купить. Стараюсь рассказывать, все-таки здесь я живу очень давно. Они уже считают дни до начала путешествия.

- Не боятся лететь сюда? В западной прессе какие только страшилки о России не сочиняют…

- Говорю всем, чтобы ничего не опасались, что с расизмом в России проблем нет. У меня есть темнокожие друзья, и мы с ними спокойно гуляем вечерами.

«ПУСТЬ МИРАНЧУКИ ОТ МЕНЯ ОТДОХНУТ»

- С Алексеем и Антоном Миранчуками на связи?

- Нет, у них же сейчас серьезная подготовка. Пусть отдохнут от меня.

- Как сыграет сборная России на домашнем чемпионате мира?

- Надеюсь, выйдет из группы. Дальше нужно смотреть, кто будет в соперниках.

- За каких игроков будете еще переживать?

- У нас в «Локомотиве» много сборников: Ведра (Ведран Чорлука. - Прим. ред.) в Хорватии, Джефферсон Фарфан в Перу, Ману (Мануэль Фернандеш. - Прим. ред.) в Португалии. За всех болеть буду. Но особенно –за перуанцев, которые не попадали на чемпионат мира 36 лет! К тому же они – из Южной Америки. Соседи, можно сказать.

- Еще у вас есть симпатии среди звезд?

- Эти фамилии у все на слуху: Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Антуан Гризманн, Мо Салах… Хочется, чтобы Месси провел хороший чемпионат мира. Чемпионство он заслужил. Хотя, Неймар тоже чемпионат мира не выигрывал.

- Не боитесь, что вас после таких слов о Месси будут ругать бразильские болельщики?

- Нет. Я – профессиональный футболист и люблю красивый футбол. К тому же я выступаю за сборную России (смеется).

«В СУББОТУ БУДУ БОЛЕТЬ ЗА «ЛИВЕРПУЛЬ»

- В Бразилии знают, что вратарь Гилерме стал чемпионом России?

- Да, все родные и знакомые радуются вместе со мной. Скоро в Москву прилетят мама, папа и брат. Еще раз отметим чемпионство. Но только чуть-чуть – скоро начнется подготовка к новому сезону.

- Есть желание отстоять чемпионский титул?

- Да, «Локомотив» всегда стремиться занять высокое место.

- Какие предчувствия перед групповым этапом Лиги чемпионов?

- Пока рано говорить. Сыграть в Лиге чемпионов с «Локомотивом» было моей мечтой. Это очень серьезный турнир. Уверен, мы хорошо подготовимся.

- За кого будете болеть в субботнем финале Лиги чемпионов?

- За «Ливерпуль». Просто «Реал» выигрывал этот самый престижный турнир и в прошлом году, и в позапрошлом. Пусть теперь повезет их соперникам. Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино играют в этом сезоне просто блестяще. Но победить «Ливерпулю» будет очень сложно. Ведь «Реал» в решающих матчах превращается в настоящую машину.

«МАТЕМАТИКУ ЛЮБИЛ, ФИЗИКУ - НЕТ»

- Когда с вами фотографировались ученики Центра образования и спорта «Локомотив», вы словно вернулись в детство. Или показалось?

- Так и есть. У меня будто фильм в голове прокрутился о моих школьных годах. Немного завидую сегодняшним школьникам. У них вся жизнь впереди.

- Вы хорошо учились в школе?

- Да, но до того момента, когда начал серьезно заниматься футболом. В Бразилии нет таких футбольных школ, как в «Локомотиве», где учебные занятия органично сочетаются с тренировками. Я же утром и вечером тренировался, а по ночам приходилось учить уроки. Это очень тяжело. Даже в школу не хотелось ходить!

- А можно было не ходить?

- Нет. Тогда бы меня выгнали из команды. В школу нужно было ходить обязательно.

- У вас были любимый и нелюбимый предметы?

- Любил математику, не нравились физика и история.

- Но математика и физика очень близки!

- Я не придумываю.

- Какие ближайшие планы?

- Скоро улечу на неделю в отпуск. Вернусь 2 июня.