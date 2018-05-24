Маринато Гилерме: Месси и Неймар заслужили стать чемпионами мира
Вчера попавший в расширенную заявку сборной России, но не вызванный на сборы в Австрию вратарь «Локомотива» стал гостем последнего звонка в Центре образования и спорта столичного клуба. После небольшого концерта чемпион России-2017/18 уделил время нашему изданию.
«НАДЕЖДА ПОПАСТЬ В СОСТАВ ПОЧТИ ИСЧЕЗЛА»
- Как восприняли попадание лишь в резервный состав сборной?
- Это было ожидаемо, ведь после Кубка конфедераций меня ни разу не вызывали.
- Резервистам раздали задания по нагрузкам. Выполняете?
- Да, хожу в тренажерный зал. Отдыхал только первую неделю после окончания сезона. Потом начал тренироваться. Все-таки, я – немолодой спортсмен, уже 32 года.
- С мячом работаете?
- Нет. Только тренажерка.
- Надежда сыграть на чемпионате мира осталась?
- Почти исчезла. Попаду в состав, если только кто-то из вратарей получит травму. Я всем желаю здоровья и буду болеть за нашу команду у телевизора. Первые две игры посмотрю в Москве, а потом с «Локомотивом» поедем на сборы и продолжим просмотр там.
- Болеть будете только за Россию?
- За Бразилию тоже! Это – моя родина.
- Ждете эти две команды в финале?
- Было бы здорово.
- Кто в таком случае победит?
- Бразилия немного сильнее, а победит тот, кто лучше сыграет 15 июля.
- Есть желание выбраться на стадион?
- Да, хотел бы прийти на матч открытия вместе с детьми. Надеюсь, будет красивое представление и хорошая игра Россия – Саудовская Аравия. Осталось только достать билеты. Подскажете, как это сделать?
- У нас аккредитация, а в продаже билетов уже нет - только у перекупщиков. Сборную Бразилии на трибуне поддержать хотите?
- Не получится. Они с Сербией играют в Москве 27 июня, а мы уже улетим на сбор.
«СПОКОЙНО ГУЛЯЮ ПО МОСКВЕ ВЕЧЕРАМИ С ТЕМНОКОЖИМИ ДРУЗЬЯМИ»
- А не слетать ли вам на матчи Бразилия – Швейцария 17 июня в Ростов-на-Дону или Бразилия – Коста-Рика 22 июня в Санкт-Петербург?
- Нет. По телевизору посмотрю. Мы в течение сезона много летаем.
- С кем из сборной Бразилии общаетесь?
- С Фернандиньо. Мы с ним играли по юношам в одной команде. Он сейчас на сборах в Бразилии. Все уже живут предвкушением чемпионата мира.
- Бразильцы настроены шестой раз выиграть чемпионат мира?
- Да, но будет очень сложно. Бразилия – один из фаворитов, наряду с Германией, Францией, Аргентиной и Испанией.
- В сборной Бразилии сильные вратари?
- Сейчас да. А вот на двух последних чемпионатах мира с голкиперами были небольшие проблемы.
- Приедут друзья из Бразилии на чемпионат мира?
- Да, меня очень много спрашивают про погоду, отели, самолеты, поезда, о том, как добраться из одного города в другой, как билеты купить. Стараюсь рассказывать, все-таки здесь я живу очень давно. Они уже считают дни до начала путешествия.
- Не боятся лететь сюда? В западной прессе какие только страшилки о России не сочиняют…
- Говорю всем, чтобы ничего не опасались, что с расизмом в России проблем нет. У меня есть темнокожие друзья, и мы с ними спокойно гуляем вечерами.
«ПУСТЬ МИРАНЧУКИ ОТ МЕНЯ ОТДОХНУТ»
- С Алексеем и Антоном Миранчуками на связи?
- Нет, у них же сейчас серьезная подготовка. Пусть отдохнут от меня.
- Как сыграет сборная России на домашнем чемпионате мира?
- Надеюсь, выйдет из группы. Дальше нужно смотреть, кто будет в соперниках.
- За каких игроков будете еще переживать?
- У нас в «Локомотиве» много сборников: Ведра (Ведран Чорлука. - Прим. ред.) в Хорватии, Джефферсон Фарфан в Перу, Ману (Мануэль Фернандеш. - Прим. ред.) в Португалии. За всех болеть буду. Но особенно –за перуанцев, которые не попадали на чемпионат мира 36 лет! К тому же они – из Южной Америки. Соседи, можно сказать.
- Еще у вас есть симпатии среди звезд?
- Эти фамилии у все на слуху: Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Антуан Гризманн, Мо Салах… Хочется, чтобы Месси провел хороший чемпионат мира. Чемпионство он заслужил. Хотя, Неймар тоже чемпионат мира не выигрывал.
- Не боитесь, что вас после таких слов о Месси будут ругать бразильские болельщики?
- Нет. Я – профессиональный футболист и люблю красивый футбол. К тому же я выступаю за сборную России (смеется).
«В СУББОТУ БУДУ БОЛЕТЬ ЗА «ЛИВЕРПУЛЬ»
- В Бразилии знают, что вратарь Гилерме стал чемпионом России?
- Да, все родные и знакомые радуются вместе со мной. Скоро в Москву прилетят мама, папа и брат. Еще раз отметим чемпионство. Но только чуть-чуть – скоро начнется подготовка к новому сезону.
- Есть желание отстоять чемпионский титул?
- Да, «Локомотив» всегда стремиться занять высокое место.
- Какие предчувствия перед групповым этапом Лиги чемпионов?
- Пока рано говорить. Сыграть в Лиге чемпионов с «Локомотивом» было моей мечтой. Это очень серьезный турнир. Уверен, мы хорошо подготовимся.
- За кого будете болеть в субботнем финале Лиги чемпионов?
- За «Ливерпуль». Просто «Реал» выигрывал этот самый престижный турнир и в прошлом году, и в позапрошлом. Пусть теперь повезет их соперникам. Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино играют в этом сезоне просто блестяще. Но победить «Ливерпулю» будет очень сложно. Ведь «Реал» в решающих матчах превращается в настоящую машину.
«МАТЕМАТИКУ ЛЮБИЛ, ФИЗИКУ - НЕТ»
- Когда с вами фотографировались ученики Центра образования и спорта «Локомотив», вы словно вернулись в детство. Или показалось?
- Так и есть. У меня будто фильм в голове прокрутился о моих школьных годах. Немного завидую сегодняшним школьникам. У них вся жизнь впереди.
- Вы хорошо учились в школе?
- Да, но до того момента, когда начал серьезно заниматься футболом. В Бразилии нет таких футбольных школ, как в «Локомотиве», где учебные занятия органично сочетаются с тренировками. Я же утром и вечером тренировался, а по ночам приходилось учить уроки. Это очень тяжело. Даже в школу не хотелось ходить!
- А можно было не ходить?
- Нет. Тогда бы меня выгнали из команды. В школу нужно было ходить обязательно.
- У вас были любимый и нелюбимый предметы?
- Любил математику, не нравились физика и история.
- Но математика и физика очень близки!
- Я не придумываю.
- Какие ближайшие планы?
- Скоро улечу на неделю в отпуск. Вернусь 2 июня.