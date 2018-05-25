Хольцхойер - член социал-демократической партии Германии (основного конкурента правящего Христинаско-демократического союза Ангелы Меркель). Нетрудно догадаться, что слова, употребленные им, и вынесенные в заголовок очень значительно смягчены - в действительности политик употребил гораздо более грубое и нецензурное слово.

Как любят говорить политологи: если что-то произошло, и за это даже потом извинились - это отражает положение дел. В данном случае это именно так. Фотографии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с игроками сборной Германии Илкаем Гюндоганом (“Манчестер Сити”) и Месутом Озилом (“Арсенал”) возмутили в Германии многих. Немецкий футбольный союз оперативно опубликовал свое заявление в твиттере президента организации Райнхарда Гринделя: “Мы защищаем ценности, не в полной мере разделяемые г-ном Эрдоганом.

(1/2) Der #DFB respektiert und achtet selbstverständlich die besondere Situation unserer Spieler mit Migrationshintergrund. Aber der Fußball und der DFB stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden. — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 14 мая 2018 г.

Это нехорошо, когда игроки сборной Германии вовлечены в его предвыборную кампанию”.

(2/2) Deshalb ist es nicht gut, dass sich unsere Nationalspieler für seine Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen. Der Integrationsarbeit des #DFB haben unsere beiden Spieler mit dieser Aktion sicher nicht geholfen. — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 14 мая 2018 г.

Чуть позже, во время финала Кубка Германии Гриндель в присутствии тренера сборной Йоахима Лева и ее менеджера Оливера Бирхоффа провел встречу с “любителями коз”. И сообщил, что “игроки уверили, что никаких политических сигналов этой встрече не посылали”.

Offener und ehrlicher #Austausch mit @MesutOzil1088 und @IlkayGuendogan heute in #Berlin. Beide haben uns gegenüber versichert, dass sie mit dieser Aktion kein politisches Signal senden wollten. pic.twitter.com/bUaxk2kmra — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 19 мая 2018 г.

Президент турецкой футбольной федерации Сервет Ярдимчи высмеял возбуждение в Германии и сказал, что “разговор на встрече шел только о футболе, все знают, что наш президент большой поклонник футбола, и он просто пообщался с игроками, которых ценит, как болельщик”. Это, кстати, чистая правда: в молодости Эрдоган даже играл за полупрофессиональный тогда клуб “Касымпаша” (сейчас клубный стадион носит его имя), а на футбольное поле выходит до сих пор.

Однако не все так просто, и общественное мнение, которое действительно вскипело (что интересно, на встречу с Эрдоганом звали также игрока “Ливерпуля” и “бундестим” Эмре Джана, но тот отказался) успокаиваться не пожелало. Не помогла даже встреча футболистов с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Как бы не отпирался Гюндоган, а на той майке что дарил Эрдогану он, было написано: “Для моего уважаемого президента - с глубоким почтением”. Разумеется, вопрос, кто для Гюндогана настоящий президент - Эрдоган или Штайнмайер, - был поднят немедленно.

Хольцхойер, конечно, принес свои извинения. Дословно сказал: “Лошади ворвались в мою голову, я был вне себя. Приношу извинения всем, кого мог задеть или обидеть. Я вовсе не ксенофоб”. Однако тут же сообщил, что своего отношения к самому факту встречи не поменял: “Я не буду говорить об этом позитивно. Это дерьмо”.

Тут, казалось бы, потушенный костер запылал с новой силой. “То, что он пишет в фейсбуке - недопустимо, и противоречит всем ценностям нашей партии, политическим, человеческим и гуманным” - заявила генеральный секретарь СДПГ Нэнси Фейзер. Региональное отделение СДПГпризвало Хольцхойера уйти в оставку. Местная газета “Херсфельдер Цайтунг” прямо задала вопрос мэру - как после этого люди более чем 60-ти национальностей смогут жить здесь в мире и покое?

Однако мало кого волнует региональный политик из глухой провинции. Всех интересует реальное положение дел. Болельщики дортмундской “Боруссии” например, писали в комментариях к сообщению Хольцхойера: а Эмре Джан-то - парень с характером. Показательную позицию занял бывший лидер партии “зеленых” (немецкой, естественно) Чем Оздемир, потребовавший “вызвать руководство немецкого футбола на отчет в бундестаг, который пока еще находится в Берлине, а не Анкаре”.

Разумеется, совместными усилиями скандал будет потушен, мир видал и не такое. Однако итогом всего этого стала очередная эскалация общественных дискуссий и политических противостояний. Всего этого просто не случилось бы, будь игроки чуть дальновиднее, и просчитывай последствия своих шагов или даже просто публикуемых с ними фотографий.

Помните, как говорят политологи - даже если после случившегося принесены извинения, это отражает положение дел. В эпоху, когда мир стал очень хрупким, межнациональные и межэтнические конфликты перестали быть чрезвычайным происшествием, кумиры миллионов простых людей просто обязаны выверять свои поступки, слова, и действия. Ибо как писал Федор Тютчев: “Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”.

Поверьте, у автора есть и свой, крайне неприятный опыт “влипания в историю”. Так что ему в этом смысле можно доверять. Плавали - знаем. Знают теперь и Гюндоган с Озилом, которым остается только ждать, пока их имена перестанут полоскать на каждой большой или маленькой городской площади.