За Германию сыграют 25 немцев и 2 любителя коз. Чемпионы мира угодили в скандал!
Бензина в огонь плеснул вице-мэр городка Бебра (13963 жителя, земля Гессен) Бернд Хольцхойер, позже извинившийся за выбранные слова.
Хольцхойер - член социал-демократической партии Германии (основного конкурента правящего Христинаско-демократического союза Ангелы Меркель). Нетрудно догадаться, что слова, употребленные им, и вынесенные в заголовок очень значительно смягчены - в действительности политик употребил гораздо более грубое и нецензурное слово.
Politiker Bernd Holzhauer sorgt mit Facebook-Post für Skandal in #Bebrahttps://t.co/ncWPXUek9S pic.twitter.com/Y8FdZXIRBh— lokalo24.de (@lokalo24de) 24 мая 2018 г.
Как любят говорить политологи: если что-то произошло, и за это даже потом извинились - это отражает положение дел. В данном случае это именно так. Фотографии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с игроками сборной Германии Илкаем Гюндоганом (“Манчестер Сити”) и Месутом Озилом (“Арсенал”) возмутили в Германии многих. Немецкий футбольный союз оперативно опубликовал свое заявление в твиттере президента организации Райнхарда Гринделя: “Мы защищаем ценности, не в полной мере разделяемые г-ном Эрдоганом.
(1/2) Der #DFB respektiert und achtet selbstverständlich die besondere Situation unserer Spieler mit Migrationshintergrund. Aber der Fußball und der DFB stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden.— Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 14 мая 2018 г.
Это нехорошо, когда игроки сборной Германии вовлечены в его предвыборную кампанию”.
(2/2) Deshalb ist es nicht gut, dass sich unsere Nationalspieler für seine Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen. Der Integrationsarbeit des #DFB haben unsere beiden Spieler mit dieser Aktion sicher nicht geholfen.— Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 14 мая 2018 г.
Чуть позже, во время финала Кубка Германии Гриндель в присутствии тренера сборной Йоахима Лева и ее менеджера Оливера Бирхоффа провел встречу с “любителями коз”. И сообщил, что “игроки уверили, что никаких политических сигналов этой встрече не посылали”.
Offener und ehrlicher #Austausch mit @MesutOzil1088 und @IlkayGuendogan heute in #Berlin. Beide haben uns gegenüber versichert, dass sie mit dieser Aktion kein politisches Signal senden wollten. pic.twitter.com/bUaxk2kmra— Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 19 мая 2018 г.
Президент турецкой футбольной федерации Сервет Ярдимчи высмеял возбуждение в Германии и сказал, что “разговор на встрече шел только о футболе, все знают, что наш президент большой поклонник футбола, и он просто пообщался с игроками, которых ценит, как болельщик”. Это, кстати, чистая правда: в молодости Эрдоган даже играл за полупрофессиональный тогда клуб “Касымпаша” (сейчас клубный стадион носит его имя), а на футбольное поле выходит до сих пор.
Однако не все так просто, и общественное мнение, которое действительно вскипело (что интересно, на встречу с Эрдоганом звали также игрока “Ливерпуля” и “бундестим” Эмре Джана, но тот отказался) успокаиваться не пожелало. Не помогла даже встреча футболистов с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Как бы не отпирался Гюндоган, а на той майке что дарил Эрдогану он, было написано: “Для моего уважаемого президента - с глубоким почтением”. Разумеется, вопрос, кто для Гюндогана настоящий президент - Эрдоган или Штайнмайер, - был поднят немедленно.
Хольцхойер, конечно, принес свои извинения. Дословно сказал: “Лошади ворвались в мою голову, я был вне себя. Приношу извинения всем, кого мог задеть или обидеть. Я вовсе не ксенофоб”. Однако тут же сообщил, что своего отношения к самому факту встречи не поменял: “Я не буду говорить об этом позитивно. Это дерьмо”.
Тут, казалось бы, потушенный костер запылал с новой силой. “То, что он пишет в фейсбуке - недопустимо, и противоречит всем ценностям нашей партии, политическим, человеческим и гуманным” - заявила генеральный секретарь СДПГ Нэнси Фейзер. Региональное отделение СДПГпризвало Хольцхойера уйти в оставку. Местная газета “Херсфельдер Цайтунг” прямо задала вопрос мэру - как после этого люди более чем 60-ти национальностей смогут жить здесь в мире и покое?
Однако мало кого волнует региональный политик из глухой провинции. Всех интересует реальное положение дел. Болельщики дортмундской “Боруссии” например, писали в комментариях к сообщению Хольцхойера: а Эмре Джан-то - парень с характером. Показательную позицию занял бывший лидер партии “зеленых” (немецкой, естественно) Чем Оздемир, потребовавший “вызвать руководство немецкого футбола на отчет в бундестаг, который пока еще находится в Берлине, а не Анкаре”.
Разумеется, совместными усилиями скандал будет потушен, мир видал и не такое. Однако итогом всего этого стала очередная эскалация общественных дискуссий и политических противостояний. Всего этого просто не случилось бы, будь игроки чуть дальновиднее, и просчитывай последствия своих шагов или даже просто публикуемых с ними фотографий.
Помните, как говорят политологи - даже если после случившегося принесены извинения, это отражает положение дел. В эпоху, когда мир стал очень хрупким, межнациональные и межэтнические конфликты перестали быть чрезвычайным происшествием, кумиры миллионов простых людей просто обязаны выверять свои поступки, слова, и действия. Ибо как писал Федор Тютчев: “Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”.
Поверьте, у автора есть и свой, крайне неприятный опыт “влипания в историю”. Так что ему в этом смысле можно доверять. Плавали - знаем. Знают теперь и Гюндоган с Озилом, которым остается только ждать, пока их имена перестанут полоскать на каждой большой или маленькой городской площади.