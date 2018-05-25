Сборная неудачников. Звезды, которые не сыграют на чемпионате мира
От Харта до Бензема.
Вратарь:
Джо Харт
сборная Англии, «Вест Хэм»
Гарет Саутгейт решил не брать на чемпионат мира вратаря, отыгравшего 7 сухих матчей в отборе. Вместо Харта в Россию приедут Джек Батлэнд, Джордан Пикфорд и Ник Поуп. Еще неизвестно, кто из них будет основным.
Защитники:
Эктор Бельерин
сборная Испании, «Арсенал»
Испанский защитник с 20 лет является незаменимым игроком «Арсенала», но в национальную сборную пробиться никак не может. Висенте дель Боске, в отличие Хулена Лопетеги, летом 2016 года включил Бельерина в итоговую заявку на крупный турнир (чемпионат Европы), правда, на поле так и не выпустил.
Хави Мартинес
сборная Испании, «Бавария»
Баварский универсал, способный усилить не только опорную зону, но и центр обороны, тоже пролетел мимо мундиаля. Но тут решение Лопетеги понятно. За все время квалификации он лишь пару раз вызывал Мартинеса в команду.
Маркос Алонсо
сборная Испании, «Челси»
Пример невызова Алонсо доказывает очевидный факт: тренерский штаб «красной фурии» не очень доверяет игрокам, выступающим в АПЛ. В «Челси» габаритный защитник играл ключевую роль на протяжении двух последних сезонов, но в сборной за это время появлялся всего один раз.
Полузащитники:
Раджа Наингголан
сборная Бельгии, «Рома»
Роберто Мартинес объяснил свое решение не брать лидера «Ромы» в сборную тем, что тот не подходит под тактику, которую он выбрал. Не секрет, что у испанца с Наингголаном натянутые отношения. Его не устраивает образ жизни, который ведет полузащитник, – курит, пьет и опаздывает на тренировки.
Джек Уилшер
сборная Англии, «Арсенал»
Один из самых одаренных полузащитников своего поколения провел неплохой сезон, дошел с «Арсеналом» до полуфинала Лиги Европы, но этого оказалось недостаточно. Саутгейт не рассчитывал на него в отборе, и было бы странно, если бы он взял Уилшера на чемпионат мира.
Сеск Фабрегас
сборная Испании, «Челси»
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы не вызывался в сборную Испании с того момента, когда ее возглавил Лопетеги. И дело не в конфликте между тренером и полузащитником – просто на позиции Сеска есть огромный выбор исполнителей.
Педро
сборная Испании, «Челси»
Педро уже давно не Педрито, в своей карьере он выиграл все возможные трофеи. Но его отсутствие в списке избранных не должно удивлять. В 3 встречах отбора Педро выходил на поле, однако так и не убедил наставника в том, что он этой команде действительно нужен.
Нападающие:
Мауро Икарди
сборная Аргентины, «Интер»
Репутация «плохого парня» мешает Мауро пройти в состав «альбиселесте». Ну и невероятная конкуренция в нападении позволяет Сампаоли оставить за бортом форварда, наколотившего за сезон 29 мячей.
Альваро Мората
сборная Испании, «Челси»
Из-за серьезнейших проблем с реализацией моментов Морату невзлюбили фанаты «Челси» и Хулен Лопетеги. Последний посчитал, что на чемпионате мира ему такой форвард не нужен.
Карим Бензема
сборная Франции, «Реал»
Скандальная история с Матье Вальбуэна, похоже, навсегда лишила Бензема места в сборной. Впрочем, и без него атака французов выглядит мощно, не только по именам.
Запасные сборной неудачников:
- Антонии Марьсяль (сборная Франции, «МЮ»)
- Серхио Асенхо (сборная Испании, «Вильярреал»)
- Сержи Роберто (сборная Испании, «Барселона»)
- Алекс Сандро (сборная Бразилии, «Ювентус»)
- Эмре Джан (сборная Германии, «Ливерпуль»)
- Марио Гетце (сборная Германии, «Боруссия» Д)
- Хуан Мата (сборная Испании, «МЮ»)
- Шкодран Мустафи (сборная Германии, «Арсенал»)
- Адриен Рабьо (сборная Франции, «ПСЖ»)
- Димитри Пайет (сборная Франции, «Марсель»)
- Александр Ляказетт (сборная Франции, «Арсенал»)
- Висам Бен Йеддер (сборная Франции, «Севилья»)