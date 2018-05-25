Вратарь:

Джо Харт

сборная Англии, «Вест Хэм»

Гарет Саутгейт решил не брать на чемпионат мира вратаря, отыгравшего 7 сухих матчей в отборе. Вместо Харта в Россию приедут Джек Батлэнд, Джордан Пикфорд и Ник Поуп. Еще неизвестно, кто из них будет основным.

Защитники:

Эктор Бельерин

сборная Испании, «Арсенал»

Испанский защитник с 20 лет является незаменимым игроком «Арсенала», но в национальную сборную пробиться никак не может. Висенте дель Боске, в отличие Хулена Лопетеги, летом 2016 года включил Бельерина в итоговую заявку на крупный турнир (чемпионат Европы), правда, на поле так и не выпустил.

Хави Мартинес

сборная Испании, «Бавария»

Баварский универсал, способный усилить не только опорную зону, но и центр обороны, тоже пролетел мимо мундиаля. Но тут решение Лопетеги понятно. За все время квалификации он лишь пару раз вызывал Мартинеса в команду.

Маркос Алонсо

сборная Испании, «Челси»

Пример невызова Алонсо доказывает очевидный факт: тренерский штаб «красной фурии» не очень доверяет игрокам, выступающим в АПЛ. В «Челси» габаритный защитник играл ключевую роль на протяжении двух последних сезонов, но в сборной за это время появлялся всего один раз.

Полузащитники:

Раджа Наингголан

сборная Бельгии, «Рома»

Роберто Мартинес объяснил свое решение не брать лидера «Ромы» в сборную тем, что тот не подходит под тактику, которую он выбрал. Не секрет, что у испанца с Наингголаном натянутые отношения. Его не устраивает образ жизни, который ведет полузащитник, – курит, пьет и опаздывает на тренировки.

Джек Уилшер

сборная Англии, «Арсенал»

Один из самых одаренных полузащитников своего поколения провел неплохой сезон, дошел с «Арсеналом» до полуфинала Лиги Европы, но этого оказалось недостаточно. Саутгейт не рассчитывал на него в отборе, и было бы странно, если бы он взял Уилшера на чемпионат мира.

Сеск Фабрегас

сборная Испании, «Челси»

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы не вызывался в сборную Испании с того момента, когда ее возглавил Лопетеги. И дело не в конфликте между тренером и полузащитником – просто на позиции Сеска есть огромный выбор исполнителей.

Педро

сборная Испании, «Челси»

Педро уже давно не Педрито, в своей карьере он выиграл все возможные трофеи. Но его отсутствие в списке избранных не должно удивлять. В 3 встречах отбора Педро выходил на поле, однако так и не убедил наставника в том, что он этой команде действительно нужен.

Нападающие:

Мауро Икарди

сборная Аргентины, «Интер»

Репутация «плохого парня» мешает Мауро пройти в состав «альбиселесте». Ну и невероятная конкуренция в нападении позволяет Сампаоли оставить за бортом форварда, наколотившего за сезон 29 мячей.

Альваро Мората

сборная Испании, «Челси»

Из-за серьезнейших проблем с реализацией моментов Морату невзлюбили фанаты «Челси» и Хулен Лопетеги. Последний посчитал, что на чемпионате мира ему такой форвард не нужен.

Карим Бензема

сборная Франции, «Реал»

Скандальная история с Матье Вальбуэна, похоже, навсегда лишила Бензема места в сборной. Впрочем, и без него атака французов выглядит мощно, не только по именам.

Запасные сборной неудачников: