Корреспондент «Советского спорта» прокатился по Подмосковью и посмотрел, где будет жить и тренироваться один из фаворитов ЧМ-2018 – сборная Франции.

В ДАЛИ, В ТИШИНЕ, В ОДИНОЧЕСТВЕ

В Московской области поселилось больше всего сборных, участвующих на ЧМ-2018 – аж 10 команд. Одна из фаворитов, команда Франции, присмотрела себе тихий и уютный отель в дали от посторонних глаз: коллектив Дидье Дешама этим летом будет жить в Hilton Garden Inn Moscow New Riga. Несмотря на название, гостиничный комплекс находится сильно за городом, почти в 60 километрах от столицы, в Истринском районе близ деревни Кострово.

Не думайте, что французы будут добираться до отеля миллион лет, пробиваясь через кордоны дачников. Во-первых, все сборные будут передвигаться в компании машин со спецсигналами, а во-вторых, Новорижское шоссе не висит в топе самых загруженных трасс Подмосковья. Приятным бонусом может стать магистральное назначение дороги и ограничение скорости до 110 километров в час, что позволит финалистам последнего Евро долетать до места дислокации с ветерком.

Отель раскинулся в сосновом бору, где аромат хвои и хруст шишек под ногами добавляют месту душевности. Сборная Франции полностью сняла отель на все время чемпионата мира. Официально комплекс закрывается 4 июля. Дешаму и команде конечно хотелось бы оставаться под Истрой как можно дольше, до финала. Поэтому к выбору места подошли основательно.

ПРОСТО И СО ВКУСОМ

По словам представителя отеля, Анны, переговоры о резервировании гостиницы начались еще в 2016 году, когда на комплекс претендовали сразу несколько сборных. До смотрин дошло у двух – Польши и Франции. Их представители, совместно с ФИФА, приезжали смотреть объект несколько раз, и если поляки в итоге выбрали Сочи, то французы остановились на подмосковном варианте.

Номера в отеле – стандартные: одиночные, парные или семейные. Нет никаких люксов и апартаментов невероятных размеров, все довольно бюджетно, но качественно и со вкусом. Каждого члена сборной Франции – будь то футболист, администратор или массажист – поселят в одноместном номере (24 м2) с большой кроватью. В номере ничего лишнего: ванная комната, плазменный телевизор, холодильник (без бара!), чай/кофе, шкаф и все необходимые для создания бытовых условий принадлежности: кондиционер, сейф, утюг, фен и гладильная доска.

Номера и вправду не удивили. Стандартный такой уровень, к какому привыкли средней руки туристы что в России, что за рубежом. На сутки оказаться в шкуре футболиста, скажем Антуана Гризманна, можно за 12 500 рублей (питание – полный пансион). Видимо, Дидье Дешам изначально планировал поселить команду в комфортных, но не шикарных условиях, дабы сконцентрировать всех на футболе и спортивном результате. Правда, некоторые развлечения у команды все-таки будут.

КИНОТЕАТР, БАССЕЙН И ПЛЯЖ

Отель располагает небольшим, но достойным бассейном, где Килиан Мбаппе и Тома Лемар будут вспоминать, как вместе зажигали когда-то в «Монако». Также на первом этаже главного корпуса есть кинотеатр, где Поль Погба скорее всего будет выносить партнеров в приставку, а в пред/постматчевые дни тренерский штаб будет тотально разбирать игру соперника или анализировать действия своих парней. Кроме того, на территории отеля есть скромный пляж с таким же скромным прудиком, несколько спортивных площадок (натуральное футбольное поле размеров ЛФЛ, баскетбольная/волейбольная площадка и теннисный корт) и, французы явно будут в восторге, баня! Ух и попарятся звезды мирового футбола.

Конференц-залы для общекомандных собраний, огромное лобби, много зелени вокруг и активный досуг – все это есть. В качестве развлечения гостям будет предложен лазертаг и прокат квадроциклов. И если первая забава весьма безопасна, строгий Дешам после одной из побед на групповом этапе явно разрешит парням пострелять в друг друга, то от экстремальных поездок по местным озерам, холмам и лесам футболистам придется отказаться.

С питанием все тоже просто. Вместе с делегацией в Россию прилетит командный шеф-повар. Он будет следить за работой поваров отеля, которые на время ЧМ поступят ему в подчинение. В отеле заверили: никаких фирменных вин, сыров, лягушачьих лапок и улиток сборная Франции не привезет. Все продукты будут покупаться здесь. По словам представителей отеля, столь простой подход к питанию удивил, ибо все готовились к сумасшедшему райдеру. А оказалось, что райдер весьма прост: блюда из местных продуктов (минимум жареного и ничего копченого) в соответствии с диетой. Это вам не сборная Мексики, которая по некоторым данным, привезет в Россию 400 литров пива.

СЛИШКОМ МНОГО КАМЕР!

До стадиона «Глебовец», где сборная Франции будет проводить тренировки, добираться на автомобиле порядка 20 минут. Два пути – 12 и 15 километров – к стадиону спортшколы ведут через железнодорожные пути и десяток садовых товариществ. Асфальт, кстати говоря, почти везде на пути к стадиону перестелили, что не может не радовать: сборная Франции уедет, а дорога останется.

Вокруг стадиона с натуральным покрытием какое-то невероятное количество камер. Нет, ну как в Кремле, точно! Забор по периметру обнесен растяжками в цветах турнира с изображением французского флага и слова bienvenue, что на русский язык переводится как «Добро пожаловать». За растяжками еще кипит работа по укладке асфальта и обновлению автомобильного подъезда.

Охранник объекта рассказал, что с этих выходных у стадиона будет дежурить полиция, а камеры слежения наконец включат.

- Чуть ли не режимный объект! – говорю седому сухому дедушке с белоснежной улыбкой.

- Ой, да ты что! – засмеялся блюститель порядка. – Наша задача простая: обеспечить безопасность и слкдить за контрольно-пропускной работой стадиона. Не каждый раз к нам в Глебовский французы приезжают.

И правда. Когда еще пацаны из местной спортшколы воочию смогут понаблюдать за мировыми звездами из “Барселоны”, “Реала”, “Манчестер Сити”, “Ювентуса” и других топ-клубов? Да еще и в непринужденной обстановке истринских красот.

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