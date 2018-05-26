Несмотря на временное отстранение от футбольной деятельности Мутко, с недавнего времени занимающий пост вице-премьера РФ, отвечающего за строительство, чиновник выступил на итоговой конференции РФС.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФС

- Два года назад мы ставили задачу – стабилизировать управление РФС. Мы это сделали и футбол подняли. Последние туры РФПЛ показали, что футбол у нас развивается: полные стадионы, и не только в премьер-лиге!

Важно создать объективные условия в российском футболе. Чтобы не исполнялись чьи-то заказы и подряды. Хотел бы, чтобы все инновации в РФС были использованы.

О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА И ЕГО НАСЛЕДИИ

- Чемпионат мира готов. По сути, он начался. Раз шесть главы государств в ходе ПМЭФ возвращались к футболу. Главная задача – открыть и показать Россию – выполнена. Владимир Путин сказал, что успехом будет создание комфортной среды для болельщиков. А для нас – наследие, которое мы получим, и как мы с ним справимся после. И как выступит наша команда.

Чемпионат мира принимает и проводит национальная федерация футбола. Она может это делать самостоятельно, а может создать оргкомитет. С 31 мая вся инфраструктура будет передана ФИФА. После ЧМ важно подготовить программу по оставшемуся наследию.

После ЧМ-2006 пошел к руководству стране с просьбой провести ЧМ. Меня послали, куда надо. Потом уже вернулись к этому вопросу и угадали. Мы стоим на пороге больших успехов.

С одной стороны мы готовим ЧМ, а с другой – многие испытывают проблемы с содержанием клубов. До 2016 года мы занимались ерундой, ничего практически не делали для развития футбола. Но последние два года – это два года усилий.

О РАЗВИТИИ ФУТБОЛА

- Ко мне иногда подходят и говорят «вы футбол развалили». А я два года с вами. Нам нужно определиться в оценках и что такое есть российский футбол. Болельщики оценивают футбол по выступлениям своих клубов, а надо по инфраструктуре. Когда-то по щиколотку в грязи дети тренировались. Кто-то это забыл. Кто все это построил? Манежи в Тамбове и Красноярске? Другие объекты? Вот об этом не забывайте.

«У «ТОСНО» ДОЛГ В 400 МИЛЛИОНОВ»

- «Тосно» – бизнесмен поиграл и все, полгода назад клуб «встал». Пришлось убеждать губернатора, что клуб должен доиграть чемпионат. Инвестора нашли, но они не хотят гасить 400-миллионые долги клуба по зарплатам. Премьер-лига и ее клубы должны быть самоокупаемыми, надо предлагать продукт. Трансляции сейчас никому не нужны, тендер проводиться по два раза. Нам надо спускаться с гор, речку переплывать и договариваться с каналами о трансляциях.

Лицензирование – у многих экономической основы нет. Надо создать модель для каждого клуба, отсюда и будет солидарность. Лигу надо сохранять в таком же объеме, а вот второй дивизион – надо смотреть. ПФЛ умирает, требования завышены. Надо обращаться к регионам. Региональные президенты федераций должны помогать главам регионов.

О СБОРНОЙ РОССИИ

-У нас молодая перспективная команда. Если бы не проблемы в обороне… Сейчас ребятам нужно придать уверенности. Игры с Аргентиной, Бразилией и Испанией плюс еврокубки дали им это.

«Я В РФС НИ КОПЕЙКИ НЕ ЗАРАБОТАЛ»

- Вы мне доверились, брали президентов РФС. Футбол во мне, в моем сердце. Так сказать, «фром май харт из футбол». У меня никаких корыстей, я копейки ни разу не заработал в организации. Все, что заработал, сюда несешь. Какая это работа? Это смысл жизни.

Ситуация сложилась такая, что допинговый скандал, который был организован медиа, сказался на России. МОК оштрафовал нас, наказали меня как физическое лицо, пожизненно отстранили меня от олимпийской деятельности. Это неадекватное, неспортивное и неправомерное наказание. Как только ясность появится, я оценю ситуацию. До чемпионата мира надо чтобы спокойно работала организация и команда, а я содействую и помогаю всем, что в моих силах.