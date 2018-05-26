«ЛИГА ЕВРОПЫ – ДЛЯ НАС ВЫЗОВ»

- Как оцените сезон для «Уфы»?

- Шикарно оцениваю.Мы очень хорошо выступили, у нас не было за весь чемпионатрезких спадов. Начали уверенно - и завершили уверенно. Шестое место – большое достижение. Будем двигаться дальше.

- Как воспринимаете предстоящий дебют в Лиге Европы?

- Для нас это новый вызов, новый опыт. Надеемся подготовиться хорошо. «Уфа» будет биться и за себя, и за республику, и за всю Россию. Постараемся принести побольше очков в копилку клубного коэффициента УЕФА.

- Самый главный вопрос – останется Сергей Семак главным тренером «Уфы»?

- Мы придерживаемся позиции: любой специалист или игрок, который получает более выгодное предложение, чем у нас, вправе уйти на повышение.Если Сергею Богдановичу поступит такое предложение, «Уфа» не будет ему мешать.

- А это предложение есть?

- Надо спросить у самого Семака.Он ездил в Петербург, разговаривал с потенциальными новыми работодателями. Но никакого предложения от «Зенита», равно как и от других клубов, нам не поступало. Такого предложения как не было, так и нет. Поэтому мы рассматриваем сейчас Сергея Богдановича как главного тренера «Уфы».

«ЕСЛИ «АМКАРУ» НУЖНА ПОМОЩЬ, ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ»

- Как «Уфа» планирует усилиться к еврокубкам?

- Кто-то команду покинет, кто-то придет.Конкретных фамилий я вам пока не назову.

- Как руководитель регионального клуба, можете прокомментировать ситуацию с «Амкаром» и «Тосно»?

- Подобные ситуации происходят во всем мире, клубы рождаются и умирают. Это непрерывный процесс. Давать совет руководству «Амкару» я не готов. Очень хорошо знаю руководителей пермского клуба. Мы всегда находимся на связи, и, если нужна будет наша помощь - готовы откликнуться. Естьведь различные формы сотрудничества, не только финансовые.

«Амкар» - это наши соседи и друзья, болельщики команд прекрасно ладят. Надеюсь, пермяки решат все свои проблемы.

…Отметим, что сегодня нашему изданию стало известно, что сообщения о намерении «Амкара» отказаться от выступления в РФПЛ-2018/19 не соответствуют действительности. В Перми близки к завершению переговоры с новым спонсором – и с высокой вероятностью клуб сможет выполнить все требования для получения лицензии РФС. В этом случае претендующий на потенциальную вакансию в РФПЛ «Анжи» выступит в следующем сезоне в ФНЛ, в которую выбыл по итогам чемпионата-2017/18.