НА ПОЛЕ ОН – ЗИДАН

Проигравшие, в отличие от победителей, историю не пишут – лишь обреченно расписываются в актах о капитуляции и прочих приговорах. Иногда, правда, история эта почти целиком состоит из триумфов проигравшего, мусью Бонапарт тому пример, пусть и не живой. Но другой француз, для современной эпохи не менее великий и легендарный, чем его соотечественник 200 лет тому назад, и тоже – в своем роде – полководец, явно не желал разделить эти лавры. Не для того он три года творил историю, чтоб написали ее потом по-немецки. Или, того пуще, по-английски с немецким акцентом.

Никому до Зидана Кубок чемпионов не покорялся три раза подряд. Ни на заре карьеры, ни в расцвете сил и зените славы, ни в закатную пору. «Реал» в 50-е господствовал пять лет, – но с тремя тренерами. «Аякс» и «Баварию» к трем триумфам в 70-е приводили по двое. И все, «хет-трика» больше никто не добивался. Ни «Ливерпуль», ни «Милан», ни даже «Барселона». Пока в тренерский цех не устроился Зидан.

ПОТЕРЯЛА СТАЯ ЖУРАВЛЯ

И финал этот тоже писал Зидан, хотя сюжетные линии, завязку и развитие наметил Клопп. Англичане сразу же заняли стратегическую территорию, пережали «Реал» пассатижами прессинга, заставляя его нападающих голодать без паса и скучать без дела, хавбеков – пулять по аутам и в пустоту, защитников – киксовать с квадратными глазами, Наваса – порхать бабочкой. Были минуты, когда перед четверкой мадридской обороны, разыскивающей адресатов для передач, толпились пять-шесть соперников и ни одного партнера. Но не прошло и четверти часа, как мадридцы деловито отодвинули «Ливерпуль» за центральную линию, поменяли краями Криштиану Роналду с Бенземой, и было очевидно, что любой ход коллеги-оппонента Зидан читает и оперативно реагирует.

Конечно, в таких судьбоносных матчах не все зависит от человеческих замыслов. Судьба-злодейка, на которую идет спор, обязательно вмешивается. Вот и здесь без нее не обошлось: Серхио Рамос завалил приемом самбо Мохаммеда Салаха, и ливерпульская стая потеряла журавля, нарушив стройный клин. До перерыва она так и не оправилась – а «Реал», наоборот, ликвидировав – пусть и по-бармалейски – главную угрозу, еще сильнее приободрился. И провел несколько устрашающих атак, и даже забил. Из вне игры, да, но Кариуса тем самым размочил.

ГОЛ ИЗ ЖУРНАЛА

Сразу после отдыха вековая примета сработала: вратарь «Ливерпуля» почему-то решил, что у Бензема нету ног или он вкопан в газон по пояс – швырнул мяч прямо рядом с ним. А нога-то – вот она! Где-то в Мюнхене слегка расслабился Свен Улльрайх: соавторство самого глупого гола этой Лиги чемпионов у него перехватили. Хотя вряд ли «Баварии» от этого веселее…

Обычно подобные казусы кидают команду в шок – но ведь это «Ливерпуль», не барахло какое-нибудь! Англичане не захлюпали носами, не расслюнявились с горя, а понеслись давать сдачи. И тут же дали, буквально вгвоздив мяч в сетку после подачи с угла. Клопп от счастья едва не вывернулся наизнанку. А Зидан… хмыкнул и подозвал Бэйла.

Через две минуты Бэйл взвился над штрафной и компенсировал гол-анекдот Бензема голом-шедевром – словно выстриг его ножницами из того журнала, где рассказывали о похожем голе, забитом Роналду «Ювентусу». И как тогда, Зидан кинулся выяснять, не отросли ли на его голове волосы от такого дива и не встали ли сразу дыбом.

ЕСТЬ МИРОВОЙ РЕКОРД!

«Ливерпуль» и от этого не сник – снова помчался спасать игру, подгоняемый словесными укусами Клоппа, и опять вколачивал мяч в ворота Мане, да попал в штангу. Но Зидан и его орлы уже целиком контролировали обстановку, и отдельные неприятности не могли сбить их с толку. А Бэйл, словно подчеркивая, насколько вырос Зизу как тренер за эти три года (помните, сколько недоверия было поначалу к его успехам?) и как тонко он чувствует игру, забил еще раз. Неважно, как. Важно, что сакральная для этого финала цифра «3» ворвалась даже в итоговый счет.

Исторический акт Клопп подписал досрочно – еще не истекла последняя минута. И сам вошел в историю – как первый, кто поздравил Зидана с новым мировым рекордом.

Лига чемпионов

Финал

«Реал» – «Ливерпуль» – 3:1 (0:0)

Голы: Бензема, 51 - 1:0. Мане, 55 - 1:1. Бэйл, 64 - 2:1. Бэйл, 83 - 3:1.

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл, 61), Кроос, Роналду, Бензема (Асенсио, 89).

«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Милнер (Джан, 83), Мане, Хендерсон.

Предупреждение: Мане, 82.

26 мая. Киев. "Олимпийский".