Зидан, шейхи и рамадан: анонс нового номера ССФ
Во вторник, 29 мая, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт — Футбол». Вот его основные статьи.
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СБОРНАЯ РОССИИ
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ
Тренировочная база в альпийских горах, на которой наша команда провела сбор к чемпионату мира, в разные годы становилась стартовой площадкой к успехам для сборных Испании и Франции.
МОСКВА – ОСТАЛЬНОЙ МИР – 14:14
В расширенном списке Станислава Черчесова ровно половина игроков – выпускники столичных футбольных школ. Разбираемся, кто кого воспитал.
ЧМ-2018
ВЕРА И НАДЕЖДЫ
Наши соперники на групповом этапе египтяне и аравийцы готовятся к чемпионату с ограничениями, которые на них накладывает священный месяц Рамадан. Поможет ли это сборной России?
ИСТОРИЯ ЧМ
«…А ПОБЕЖДАЮТ НЕМЦЫ»
Заключительный фотостенд «ССФ» о прошлых чемпионатах мира. Вспоминает турнир 2014 года в Бразилии – с крушением грандов, очередной неудачей россиян, взлетом Коста-Рики и долгожданным триумфом Германии.
ЕВРОФУТБОЛ
3ИДАН
Главный тренер «Реала» первым в мире выиграл Кубок чемпионов три раза подряд. «ССФ» – о финальном матче и победных решениях Зизу.
КУБОК И УФА
Еврокубковый сезон закончился – да здравствует новый! Изучаем содержимое квалификационных корзин и вычисляем возможных соперников «Спартака», «Уфы» и других российских клубов.
«ТАК Я ВАМ И СКАЗАЛ, ПРИДЕТ ЛИ К НАМ БУФФОН»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи добрыми словами провожает в «Арсенал» Унаи Эмери, страстно утверждает, что Неймар останется в Париже, и темнит по поводу Джанлуиджи Буффона.
РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ
«АРАРАТУ» ПОВЕРИЛИ ЗРЯ»
Некоторые победители зон ПФЛ не допущены или сами отказались выступать в ФНЛ. О сложившейся ситуации и итогах сезона рассказывают заинтересованные лица.
ЮБИЛЕЙ
«ВОСПИТАЕМ БАБУ-ЯГУ В СВОЕМ КОЛЛЕКТИВЕ»
Знаменитому защитнику «Спартака», ЦСКА и сборной СССР Сергею Ольшанскому – 70. Веселые истории о своем лучшем друге рассказывает обозреватель «ССФ» Евгений Ловчев.