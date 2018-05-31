Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в интервью L’Equipe опровергает слухи, восхищается Эмери, Буффоном и Венгером и в очередной раз заявляет, что команда на правильном пути – к победе в Лиге чемпионов.

«РАНО ИЛИ ПОЗДНО МЫ ЕЕ ВЫИГРАЕМ!»

– Как оцениваете итоги сезона?

– Очень доволен: выиграли четыре национальных турнира. В третий раз за четыре года. Только Лига чемпионов все подпортила.

– Еще как подпортила!

– В Лиге надо учитывать множество факторов. В частности, жеребьевку. Попали на «Реал», который снова в финале. Все зависит от кучи вещей: есть ли травмированные, объективное ли судейство. От удачи в конкретном матче. В гостях до 80-й минуты мы были сильнее. Но проиграли. В ответном не играл Неймар, удалили Верратти… У «Реала» огромный опыт. Все говорили, что мы фавориты, потому что он плохо начал сезон, но в Лиге «Реал» всегда в порядке.

– А вот «Рома» дошла до полуфинала, «Ливерпуль» – до финала.

– Эти команды заслужили успех. В этом сезоне они – одни из лучших в Европе. Ничего, рано или поздно мы победим. «ПСЖ» – молодой клуб. «Барселона» впервые выиграла Лигу только в 1992-м, хотя ее история начинается в 1899-м. С каждым годом я все более убеждаюсь, что мы – и руководство, и игроки – на правильном пути. Набираемся опыта, учимся на ошибках.

– Чего пока не хватает?

– Большей сплоченности. А еще игроки должны больше верить в себя. Говорить себе: мы – великий клуб, и если хотим чего-то, значит, добьемся.

РАССТАЕМСЯ С ЭМЕРИ ДРУЗЬЯМИ

– Пеняете Унаи Эмери за эту неудачу?

– Все мы виноваты: я, тренерский штаб, игроки, болельщики. Все! Не надо переводить на него стрелки. Он старался, за два года выиграл семь турниров. Интеллигентный человек. Желаю ему только самого наилучшего.

– Почему же решили расстаться с ним?

– Нужно перемены. Не только команде, но и ему самому. Мы как были друзьями, так и остаемся.

– Может быть, ему не хватало жесткости, чтобы держать команду в тонусе?

– Нет, он достаточно жесткий человек. Просто иногда надо что-то менять в жизни.

– Томас Тухель – довольно странный выбор.

– Для вас, но не для нас. У него были приглашения и от других известных клубов. Тренер с амбициями, любит красивый, наступательный футбол. Сильная личность, трудоголик. Молодой. К тому же отдохнул, полон сил.

– Человек с характером?

– Да, но не только поэтому мы его пригласили. У него есть все качества, чтобы команда прибавила. Он – надолго. Нам нравится его футбольная философия.

– Его жесткость не создаст проблем во взаимоотношениях с игроками?

– Да нет же! Он уважает футболистов. Настоящий профессионал.

– Говорят, инициатор его приглашения – младший брат эмира Иоан…

– (Смеется). Шутники. Шейх Йоан – наш близкий друг, но он никогда не вмешивается в футбольные дела.

– Значит, это лично ваш выбор?

– Да, это я предложил Томаса. Поговорил с Антеро Энрике. В клубе кроме меня есть еще и владельцы, спортивный директор, тренер.

«БУФФОН? ТАК Я ВАМ И СКАЗАЛ, БУДЕТ ОН У НАС ИЛИ НЕТ!»

– Неймар останется в «ПСЖ»?

– Абсолютно точно. В тысячный раз повторяю: он остается.

– Но почему же тогда он сам не говорит об этом?

– Его отец сказал мне: «Париж – это его судьба». Неймар уже устал от слухов. Их придумывают испанские СМИ. Хотите – верьте им, а мне уже надоело отвечать на один и тот же вопрос. У него контракт с «ПСЖ» на четыре года.

– Он вам лично обещал остаться?

– Вы что же, думаете, я вам буду передавать содержание частных разговоров с игроками?

– Эдисон Кавани остается?

– После финала Кубка Франции он сам заявил, что счастлив в «ПСЖ» и хочет остаться. У него двухлетний контракт. Великий игрок, боец, лучший бомбардир в истории клуба.

– А кто может уйти? Пасторе?

– Тьяго Мотта хочет завершить карьеру, будет работать тренером в нашей Академии. Но последнее слово будет за тренером. Ему решать, кто уйдет, кто останется.

– А Адриен Рабио? Он не продлил контракт, но это игрок, очень нужный для команды…

– Фантастический футболист! Один из лучших полузащитников в мире. И парень классный. Провел очень удачный сезон. Жалко, что его не заявили в сборную на ЧМ-2018, он ведь для меня как сын. Но все решает тренер – Дидье Дешам.

– Так Рабио не уйдет?

– Нет, уверен, что останется. Он здесь состоялся как игрок. Зачем ему уходить? Он и не думает об этом. Если уйдет, я буду крайне удивлен.

– «ПСЖ» нужен вратарь. Буффон может появиться в команде?

– Вы меня прекрасно знаете. Так я вам и сказал, каких игроков мы хотим заполучить!

– Но есть вероятность его перехода?

– У нас есть Ареола, вратарь номер один.

– И в грядущем сезоне он будет основным?

– Конечно.

– А Буффон?

– Классный вратарь. Человек с большой буквы. Уверен, что он – мечта любого клуба.

«ПСЖ» НУЖДАЕТСЯ В СВОИХ ВОСПИТАННИКАХ

– Лучшие воспитанники вашей Академии вполне могли уже заключить профессиональные контракты. Адли, Гомес, на которых положил глаз «Манчестер Сити»…

– С Адли скоро подпишем контракт, Антеро решает этот вопрос. Очень важно, чтобы первая команда пополнялась нашими воспитанниками. Для них всегда найдется место в команде, и это стимул для заключения контракта. Вспомним пример юного Веа, который мечтал заиграть в «ПСЖ». Было бы здорово, если через несколько лет большинство команды составят «парижане».

– Тьяго Мотта станет тренером молодежки. А какие у него дальнейшие перспективы?

– Это классный футболист, яркая индивидуальность. Он понимает футбол, живет им. У него все шансы через несколько лет стать одним из лучших тренеров мира. Все зависит от него, я ему так и сказал.

– А Арсен Венгер? Возможно его появление в «ПСЖ» в каком-то качестве?

– Он мой хороший друг, очень его уважаю. Большой человек. Перед тем, как купить клуб, я посоветовался с ним. Он сказал мне замечательную фразу: «Вы покупаете алмаз, только он нуждается в огранке». Я не знаю его планов, но Арсен без работы не останется – у него будет много предложений. Но сегодня спортивный директор «ПСЖ» – Антеро Энрике, и мы не намерены с ним расставаться.