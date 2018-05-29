Собственно, с этого и стоило бы начинать - да только пока ФИФА тщательно скрывает именно этот аспект работы судей. Опубликован лишь список из 13 арбитров (3 из Италии, по 2 - из Германии и Португалии, стран, в которых VAR уже введен в национальных чемпионатах). Судьи - действующие. Когда видеоассистенты только получали путевку в жизнь, много говорилось о том, что места за мониторами могут занять арбитры, завершившие свою карьеру по возрастным показателям. Однако, этого не случилось - в качестве VAR (video assistant referee) будут работать люди, в обычной жизни сами выходящие на поле. Это проще с точки зрения подготовки судей. На этом пока поставим точку - только сам чемпионат покажет нам, как и насколько четко будет работать эта система. На Кубке конфедераций она оставила двойственное ощущение - вроде и полезное дело затеяли, но и отладить его не успели, шероховатостей хватало.

РОССИЯ

Сергей Карасев (38 лет, Москва), Антон Аверьянов (45 лет, Москва) , Тихон Калугин (43 года, Москва).

С российской бригадой, которая будет работать на турнире все было предельно ясно очень давно. Другие кандидаты (например, Владислав Безбородов) не рассматривались, бригаду Карасева целенаправленно “вели” к чемпионату. К сожалению, в последние годы их работа в Европе не раз сопровождалась скандалами, однако на итоговый выбор это не повлияло. Поговаривают, что российские судьи “прошли по тонкому льду” (было бы одной ошибкой больше - и бригада смотрела бы чемпионат по телевизору), но официального подтверждения этому нет, и, скорее всего, быть не может.

Наличие российской бригады на турнире - разумеется, момент политический. В принципе, и ФИФА и УЕФА упорно и непреклонно идут именно по этому пути. Им нужно расширение географии судейства, и они делают это наперекор всему, даже здравому смыслу. Не так давно на топовые матчи попадал только один восточноевропейский арбитр - словак Любош Михел. Это был действительно феномен, и к нему так и относились. Теперь все иначе - и финал Лиги чемпионов судит (и отнюдь не однозначно) серб Милорад Мажич, а на чемпионат, помимо него и Карасева, приедут бригады словенца Дамира Скомины и поляка Шимона Марчиняка. Был бы и венгр Кашшаи - да уж слишком неприличным было количество его ошибок в последние годы.

Социальная функция, и популяризация футбола - это, конечно, здорово, но в то же время совершенно понятно, что качество судейства от этого страдает. Никто из восточноевропейского квартета не встречается с матчами “повышенной ответственности” еженедельно, и порой именно этот аргумент используется в качестве оправдания их ошибок. А ошибки будут - пример того же Кашшаи, угодившего в лютый скандал на ЧЕ-2012 (его бригада допустила сразу две результативные ошибки по ходу одной атаки в матче Англия - Украина) перед глазами. Так что Сергею, Антону и Тихону - остается только пожелать удачи.

СУДЬИ-ХОЗЯЕВА

Любопытно, кстати, что накануне чемпионата Карасев попросил прощения у тех, кто пострадал из-за его ошибок в прошедшем сезоне. Практически исповедался.

В последние годы чемпионаты мира и Европы не раз проходили в не самых “топовых” футбольных странах. Ясно, что без арбитра-бразильца на ЧМ-2014, немца на ЧМ-2006, или француза на ЧЕ-2016 обойтись не могло, но интересно, как себя проявляли судьи из менее “футбольных” государств на крупных турнирах.

В 2012-м чемпионат Европы проводили Украина и Польша. Обе страны не получили своих судей в числе 12-ти работающих на турнире бригад. В итоге поляки Марчин Борски и Марчин Боровски, и украинцы Виктор Швецов и Александр Войтюк работали на турнире в качестве резервных судей.

Четырьмя годами ранее Евро достался Австрии и Швейцарии. Тогда ситуация “на рынке” была совсем иной - швейцарец Массимо Бузакка отработал три встречи, включая полуфинал между Германией и Турцией. Австриец Конрад Плауц судил два матча (в том числе и первую встречу Испания - Россия, завершившуюся со счетом 4:1).

Чемпионат мира-2010 в ЮАР не обошелся без арбитра-хозяина. У Джерома Дамона оказался только один собственный ассистент, второго подобрали из Руанды. Эта бригада работала только в группе, на играх Япония - Дания и Словакия - Новая Зеландия (думаю, похожим будет и график Карасева). В 2004-м в Португалии точно так же, двумя матчами группового турнира, ограничилась бригада Лусилио Батишты. Так что программа-минимум вполне ясна.

АНГЛИЯ

На ЧМ-2018 не будет арбитров из страны, подарившей миру футбол. Впервые за 80 лет - с 1938-го, когда и сама Англия в чемпионате участия не принимала. И дело не в напряженных политических отношениях России и Великобритании - судей для турнира выбирают не в Кремле. Дело в плохой квалификации британских судей, ну и в стремлении бывших арбитров Массимо Бузакки (Швейцария, руководит судейским комитетом ФИФА) и Пьерлуиджи Коллины (Италия, руководит судейским комитетом УЕФА) быть заметными не только техническими, но и политическими фигурами. Особенно это касается Коллины - если у него в еврокубках британцы “в черном теле” - откуда им взяться на чемпионате мира?

Есть ли у Англии судьи, достойные работать на ЧМ-2018? Бесспорно, да. Есть ли среди них те, кого по тем или иным причинам, хотят продвигать два бывших рефери? Нет. Вот и весь сказ, если не рассусоливать мысль на мелкие фрагменты. В Англии этот момент отметили, газеты выдали несколько ехидных заметок, но дальше них дело не пошло - видимо, из желания не портить отношения с руководством мирового футбольного судейства.

УЗБЕКИСТАН

Равшан Ирматов едет на третий чемпионат мира подряд - такое в истории удавалось немногим. Вполне возможно, что на этот раз он получит финал - у Ирматова нет никаких “сдерживающих факторов” в виде собственной сборной. Последние два финала судили европейцы (англичанин Ховард Уэбб и итальянец Никола Риццоли), вряд ли случится хет-трик, да и каждый раз поднимающиеся разговоры о недопустимости работы представителя континента, участвующего в финале - только в копилку Ирматова. Арбитр это достаточно сильный, очень опытный, международные соревнования он судит чаще любого европейца. Надо только пройти турнир без спадов, и тогда его фамилия наверняка будет в шорт-листе ФИФА на финал.

НОВЫЙ СВЕТ

На фоне отсутствия судей из Англии откровенно странным выглядит наличие в списке арбитров аж двух американцев - опытного Марка Гейгера и молодого Хайра Марруфо. На вопрос, что это означает - может ответить только Бузакка. Рискну предположить, что континентальную квоту просто некем было заполнить, и это лучший повод поговорить об асбурдности континентальной квоты как таковой.

Лично мое мнение (настаивать не буду, оно недостаточно “компетентное”) - лучшая схема проведения чемпионатов мира была бы в том случае, если бы все арбитры представляли одну страну. Обеспечить это очень просто - ФИФА подписывает контракт с определенной футбольной федерацией (желательно, конечно, из страны с развитым футболом), после чего работают только испанцы, итальянцы, немцы или англичане. Но ФИФА нужно совсем другое. Отсюда - арбитры из Таити, Гамбии, Замбии, Эфиопии, Панамы, Бахрейна и еще массы “экзотических” для футбола государств. Обратите внимание, что из перечисленных стран только Панама отобралась на чемпионат-2018, да и то это скорее результат внезапного помешательства сборной США. История панамского лайнсмена Габриэля Виктории, в свободное от работы арбитром время, занимающегося сбором мусора на улицах (да-да, в желтом жилете) облетела все возможные СМИ. Смеяться тут не над чем, не в каждой стране судейство футбола профессиональное, но все же призадуматься стоит.

В эпоху, когда грубейшие ошибки на турнире допускают судьи из Италии (бригада Роберто Розетти засчитала гол Аргентины Мексике в 1/8 финала ЧМ-2010 из двухметрового офсайда) или весьма футбольного Уругвая (гол Фрэнка Лэмпарда Германии на том же турнире не засчитала бригада Хорхе Ларрионды), что должны чувствовать игроки и тренеры, когда им подсовывают судью из Таити? Каков его уровень? Что он умеет и понимает? Сразу скажу заподозрившим меня в предрассудках по национальному признаку - я очень хорошо помню футбольный турнир Олимпиады-2004 в Афинах. В матче Туниса против Сербии и Черногории арбитр 6 раз (!) заставлял перебивать пенальти. Звали его Чарльз Арииотима, и представлял он как раз Таити, то есть попал на Олимпиаду по географически-политическому, а не спортивному принципу. Поищите запись этой игры в интернете - похохочете.

Когда географически-политический принцип становится важнее спортивного - это ужасно. И хотя ошибаются абсолютно все футбольные судьи, все же у тех, кто регулярно работает на турнирах высокого уровня, вероятность внезапно сойти с ума и поймать свой момент славы несколько меньше.

Аргентинцы, например, до сих пор считают, что мексиканец Эдгардо Кодесал Мендес ошибочно назначил пенальти в их ворота в финале ЧМ-1990. Французы по сей день оспаривают право аргентинца Орасио Элизондо удалять Зидана с поля в финале ЧМ-2006 с подсказки резервного арбитра Луиса Медины Канталехо из Испании.

Понимаете? Споры идут о решениях судей из Аргентины, Испании и Мексики? Выше приведен пример с итальянцем и уругвайцем, ну и как нам не вспомнить шведа Эрика Фредрикссона, начудившего в играх с участием сборной СССР на двух чемпионатах подряд. В 1986-м он с подачи испанского лайнсмена Викториано Арминио Санчеса засчитывал голы бельгийцев, которые и до сих пор многим кажутся сомнительными. Бард Никита Джигурда тогда даже посвятил испанскому судье песню. Четыре года спустя уже сам Фредрикссон не увидел, как Диего Марадона выбивает мяч рукой из ворот.

Это не Таити, Панама, Гамбия или Замбия. Это вполне футбольные страны. И их представители тоже не застрахованы от ошибок. Однако - ФИФА важнее представительство, поэтому жить в ту пору прекрасную, когда на чемпионате будут работать только самые лучшие судьи мира - как говорил поэт, не доведется ни мне, ни тебе, уважаемый читатель.

Все рефери ЧМ-2018

Азия:

Алиреза Фагани (40 лет, Иран, государственный служащий)

Риюдзи Сато (41 год, Япония)

Наваф Шукралла (41 год, Бахрейн, юрист)

Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед (39 лет, ОАЭ, бизнесмен)

Равшан Ирматов (40 лет, Узбекистан, учитель физкультуры)

Северная Америка:

Марк Гейгер (43 года, США, учитель математики)

Хаир Марруфо (40 лет, США, специалист по продажам)

Сезар Артуро Рамос (34 года, Мексика)

Джон Питти (39 лет, Панама, учитель)

Хоэль Агийяр (42 года, Сальвадор, учитель)

Рикардо Монтеро (32 года, Коста-Рика)

Южная Америка:

Вильмар Ролдан (38 лет, Колумбия, учитель физкультуры)

Нестор Питанья (42 года, Аргентина, актер, учитель физкультуры)

Сандро Риччи (43 года, Бразилия, государственный служащий)

Энрике Касерес (44 года, Парагвай)

Андрес Кунья (41 год, Уругвай)

Хулио Баскуньян (39 лет, Чили)

Африка:

Гехад Гриша (42 года, Египет)

Бакари Гассама (39 лет, Гамбия, бизнесмен)

Маланг Дьедхиу (45 лет, Сенегал)

Джанни Сиказве (39 лет, Замбия)

Бамлак Тессема Вейеса (37 лет, Эфиопия, профессор медицины)

Мехди Абед Шареф (37 лет, Алжир)

Океания:

Норберт Хауата (38 лет, Таити)

Мэттью Конгер (39 лет, Новая Зеландия, учитель)

Европа:

Сергей Карасев (38 лет, Россия, юрист)

Милорад Мажич (45 лет, Сербия, менеджер)

Дамир Скомина (41 год, Словения, агент по недвижимости)

Клеман Турпен (36 лет, Франция, юрист)

Джанлука Рокки (44 года, Италия, офицер полиции)

Джюнейт Чакыр (41 год, Турция, страховой агент)

Бьорн Куйперс (45 лет, Голландия, владелец супермаркета)

Феликс Брых (42 года, Германия, юрист)

Антонио Матеу Лаос (41 год, Испания, детский тренер)

Шимон Марцыняк (37 лет, Польша, бизнесмен)

Видеоассистенты ЧМ-2018:

Бастиан Данкерт (37 лет, Германия, научный работник)

Феликс Цвайер (37 лет, Германия, брокер по недвижимости)

Даниэле Орсато (42 года, Италия, учитель)

Паоло Валери (40 лет, Италия)

Массимилиано Иррати (38 лет, Италия)

Артур Диаш Соареш (38 лет, Португалия, директор кадрового агентства)

Тиагу Мартинш (38 лет, Португалия, разработчик программного обеспечения)

Павел Гил (41 год, Польша, экономист)

Данни Маккелли (35 лет, Голландия, полицейский)

Вилтон Сампайо (36 лет, Бразилия)

Мауро Вильяно (42 года, Аргентина, учитель физкультуры)

Хери Варгас (37 лет, Боливия, инженер)

Абдулрахман Аль-Джассим (30 лет, Катар, менеджер)