«Зенит» официально объявил, что главным тренером станет Сергей Семак. Обозреватель «Советского спорта» комментирует выбор петербургского клуба.

У этого назначения при всей гигантской популярности Семака – не только среди любителей «Зенита», а вообще в российском футболе – и солидных рекомендациях, не может быть однозначной трактовки, поскольку неоднозначным, многогранным было само решение. Напрашивается, конечно, утверждение о радикальной смене клубного курса, но слишком уж оно упрощенное, поверхностное. Да, «Зенит» на перепутье – подходящий случай, чтобы сменить магистраль, повернуть в сторону, а то и развернуться. Но пока не наступит ясность с тем, кто станет спортивным директором, какие будут летом трансферы и осенью состав, можно лишь гадать, чем обусловлен выбор Семака и куда он приведет.

Судя по всему, руководители «Зенита» детально изучили природу неудач последних лет – и пришли к выводу, что иностранные тренеры на нынешнем отрезке развития им не соратники. Топ-специалисты могут добиваться успехов в наших условиях только с топ-игроками, а те сегодня в Россию не поедут. Наши наставники более неприхотливы и лучше приспособлены к работе с игроками обыкновенными, не высшего уровня, что тот же Семак убедительно продемонстрировал в «Уфе». Не исключено, что в эту строку легли лыком и примеры Виктора Гончаренко в ЦСКА, Мурада Мусаева в «Краснодаре», а в определенной степени – и Юрия Семина. Превосходство их команд над «Зенитом», вполне возможно, стало важнейшим аргументом в пользу Семака.

С другой стороны, очень уж необычно все было обставлено. «Зенит» вот уже 15 лет – еще с прежнего владельца Давида Трактовенко – громогласно провозглашал ставку на иностранцев и отвергал любые поползновения ее пересмотреть. А тут вдруг россиянин, за которого страстно ратует общественность, «обыгрывает» четверых легионеров, и клуб даже не делает попыток продолжить поиски на стороне – сразу, в мае, после недели переговоров, объявляет о назначении. Нередко такие решения оказываются популистскими: вот вам ваш любимчик, потом не говорите, что вы этого не хотели, и впредь не лезьте с советами… Будем надеяться, что этот случай не содержит подобного коварства.

Развивает диалектику и тот ясный факт, что в Петербурге Семак в отличие от Уфы попадет под пресс повышенных, а то и завышенных ожиданий, настоятельных, а то и взаимоисключающих требований, назойливых, а то и беспардонных претензий. Итальянцам с португальцами было легче, они по-русски ни бе, ни ме, что ни крикни – все мимо ушей, что ни напиши – все каракули. У Семака так не выйдет. А уповать на то, что он мужчина авторитетный, народом любимый, бессмысленно: Валерия Карпина и Дмитрия Аленичева спартаковское племя тоже боготворило, а что в итоге?

Состав «Зенита» – еще один повод не спешить с выводами насчет смены курса. По правде говоря, по уровню он сейчас в премьер-лиге как раз четвертый-пятый, при этом моложе и резвее не становится. А если еще и аргентинцев не удастся продать или они так и не заиграют и станут балластом, тогда для «Зенита» разворот на перепутье окажется съездом со столбовой дороги на проселочную, и не Семак в этом будет виноват. Вдумчивая трансферная политика, тесное взаимодействие тренера и менеджеров, внимательный подход к каждому игроку – и основным, и новобранцам, – вот условия, без соблюдения которых «Зениту» не обойтись, причем без разницы, действительно ли он надумал развиваться в ином направлении или всего-то хочет переждать смутные экономические времена. Иначе известный слоган «Газпрома» впору будет поменять на «Мячи сдуваются».

Без сомнений можно сказать лишь о том, что назначение Семака – это жутко любопытно. Остальное – хороший повод для дискуссий на все лето. Ну а между делом нужно обязательно присмотреться, кого теперь назначит «Уфа». Она ведь потихоньку становится кузницей тренерских кадров для топ-клубов. ЦСКА, «Зенит»… Не занять ли «Спартаку» очередь за следующим?