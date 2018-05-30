Обозреватель – о назначении Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита».

Свершилось невиданное – «Зенит» назначил российского тренера. Знаю, что в первый приход в «Зенит» Сергея Фурсенко ему предлагали назначить Романцева главным тренером. Но он ответил, что теперь «Зенит» смотрит в сторону Европы. И все эти годы в Питере смотрели только в сторону Европы. Да, европейские тренеры добились определенного успеха, но, будем откровенны, при таких возможностях, какие есть у «Зенита», когда покупают Халка и Витселя, «Зенит» должен был постоянно побеждать в России и успешно играть в Еврокубках. А этого отнюдь не было.

Почему была повальная мода на иностранных специалистов? Бытовало такое мнение, что они нас чему-то научат, чего мы точно не знаем. Но в Питере при иностранцах постепенно иссяк питерской ручеек из местных воспитанников, которые приносили победы клубу и сборной. Я имею в виду Аршавина, Кержакова, Быстрова, Малофеева.

Радует, что нынешний сезон прошел под знаком успеха отечественных тренеров. И особенно я рад за Палыча, который еще раз подтвердил свой класс. И что ведущий клуб решил назначить молодого, отечественного специалиста, это судьбоносное решение, это очень важно для всего нашего футбола.

И хочу пожелать Сергею Богдановичу, Сергеем уже называть его уже не могу, успехов. Думаю, он не выставлял требование руководству - купить ему полмира, а будет работать с теми игроками, которые есть в наличии. И будет интересно посмотреть, утрет ли он нос Манчини.