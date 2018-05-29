Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – о встрече с болельщиками и своих первых решениях на новом посту.

ПАВЛОВ ПРИШЕЛ И СРАЗУ ПОБЕДИЛ

– Как прошла встреча с болельщиками?

– Вы знаете, что сначала она планировалась в Удельном парке, но планы изменились. Ребята попросили на пять минут подъехать: у меня было время, поэтому никаких проблем.

– Как вас приняли болельщики? Что сказали?

– Если они пришли на встречу, значит нормально восприняли (улыбается). Мне приятно их внимание. Естественно, я понимаю, что я в самом начале пути. Предстоит много работы.

– О чем шел разговор?

– Никаких секретов нет. Общие фразы по поводу команды: что болельщики хотели бы видеть от коллектива. Без каких-либо глубоких тактических моментов.

– Легко решились возглавить "Зенит"?

– Легко вообще ничего не бывает. Конечно, для меня это шаг вперед в моей работе. Риск присутствует всегда. В работе главного тренера есть всегда дополнительные сложности.

– Есть понимание, кто войдет в тренерский штаб?

– Пока говорить об этом преждевременно. Несмотря на большое количество информации вокруг меня, этот переход был быстрым и неожиданным. Время подумать было. В ближайшее время решим эти вопросы.

– Низелик входит в список возможных помощников?

– Конечно.

– А Александр Кержаков?

– Нет, про него не слышал от руководителей команды, да и сам с Сашей не созванивался.

– Вы прилетели в Петербург ни вчера, ни сегодня.

– Почему же? Сегодня как раз, в три часа ночи.

– У вас были переговоры несколько дней назад. С того момента «Зенит» принимал решение по вашей кандидатуре?

– Был разговор и была озвучена позиция руководства, что я один из кандидатов. Потом была ещё встреча, но она не носила никакой конкретики. Буквально вчера вечером фаза пошла в другом русле.

– Есть ли понимание по игрокам, которые находятся сейчас в аренде? Рассчитываете на Шатова, Дзюбу?

– Скоро все узнаете и про игроков, и про тренерский штаб. Я обладаю всей информацией: кто, сколько и где. Много кто был в арендах. В самое ближайшее время примем решение, кто поедет и не поедет на сборы.

– Когда проведёте первую тренировку?

– Пока нет чего-то запланированного. 15 июня будет медосмотр, 17-го команда улетит на первый сбор.

– Были мнения, что с Семаком вернётся Игорь Денисов. Что можете сказать по этому поводу?

– Пока по поводу футболистов не могу озвучивать что-то конкретное, потому что времени было мало, а над многим нужно работать. Денисов – топ-игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру.

– Какие задачи были поставлены руководством: чемпионство и Лига чемпионов или ставка на своих воспитанников и строительство новой команды?

– Как сейчас говорить о новой команде, когда надо разобраться с группой игроков, которая уже на контрактах. По поводу задач – их руководство озвучит ближе к началу сезона. «Зенит» – команда, которая должна бороться за чемпионство и стараться каждый год играть в Лиге чемпионов.

– Был ли разговор по спортивному департаменту? Останутся ли Малафеев и Чинквини?

– Разговор был по всему, но нужно достаточно времени, чтобы проанализировать и принять какие-то решения.

– Вы несколько раз сказали, что нет конкретики по игрокам. Но есть один, которым несколько дней...

– Месси?

– Нет, Данни сказал, что готов посвятить ещё несколько лет «Зениту». Его кандидатура рассматривается?

– Мы рассматриваем всех квалифицированных футболистов, которые могут помочь нашей команде.