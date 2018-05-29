Сергей Семак: Денисов – топ-игрок, его хочет любой тренер
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – о встрече с болельщиками и своих первых решениях на новом посту.
ПАВЛОВ ПРИШЕЛ И СРАЗУ ПОБЕДИЛ
– Как прошла встреча с болельщиками?
– Вы знаете, что сначала она планировалась в Удельном парке, но планы изменились. Ребята попросили на пять минут подъехать: у меня было время, поэтому никаких проблем.
– Как вас приняли болельщики? Что сказали?
– Если они пришли на встречу, значит нормально восприняли (улыбается). Мне приятно их внимание. Естественно, я понимаю, что я в самом начале пути. Предстоит много работы.
– О чем шел разговор?
– Никаких секретов нет. Общие фразы по поводу команды: что болельщики хотели бы видеть от коллектива. Без каких-либо глубоких тактических моментов.
– Легко решились возглавить "Зенит"?
– Легко вообще ничего не бывает. Конечно, для меня это шаг вперед в моей работе. Риск присутствует всегда. В работе главного тренера есть всегда дополнительные сложности.
– Есть понимание, кто войдет в тренерский штаб?
– Пока говорить об этом преждевременно. Несмотря на большое количество информации вокруг меня, этот переход был быстрым и неожиданным. Время подумать было. В ближайшее время решим эти вопросы.
– Низелик входит в список возможных помощников?
– Конечно.
– А Александр Кержаков?
– Нет, про него не слышал от руководителей команды, да и сам с Сашей не созванивался.
– Вы прилетели в Петербург ни вчера, ни сегодня.
– Почему же? Сегодня как раз, в три часа ночи.
– У вас были переговоры несколько дней назад. С того момента «Зенит» принимал решение по вашей кандидатуре?
– Был разговор и была озвучена позиция руководства, что я один из кандидатов. Потом была ещё встреча, но она не носила никакой конкретики. Буквально вчера вечером фаза пошла в другом русле.
– Есть ли понимание по игрокам, которые находятся сейчас в аренде? Рассчитываете на Шатова, Дзюбу?
– Скоро все узнаете и про игроков, и про тренерский штаб. Я обладаю всей информацией: кто, сколько и где. Много кто был в арендах. В самое ближайшее время примем решение, кто поедет и не поедет на сборы.
– Когда проведёте первую тренировку?
– Пока нет чего-то запланированного. 15 июня будет медосмотр, 17-го команда улетит на первый сбор.
– Были мнения, что с Семаком вернётся Игорь Денисов. Что можете сказать по этому поводу?
– Пока по поводу футболистов не могу озвучивать что-то конкретное, потому что времени было мало, а над многим нужно работать. Денисов – топ-игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру.
– Какие задачи были поставлены руководством: чемпионство и Лига чемпионов или ставка на своих воспитанников и строительство новой команды?
– Как сейчас говорить о новой команде, когда надо разобраться с группой игроков, которая уже на контрактах. По поводу задач – их руководство озвучит ближе к началу сезона. «Зенит» – команда, которая должна бороться за чемпионство и стараться каждый год играть в Лиге чемпионов.
– Был ли разговор по спортивному департаменту? Останутся ли Малафеев и Чинквини?
– Разговор был по всему, но нужно достаточно времени, чтобы проанализировать и принять какие-то решения.
– Вы несколько раз сказали, что нет конкретики по игрокам. Но есть один, которым несколько дней...
– Месси?
– Нет, Данни сказал, что готов посвятить ещё несколько лет «Зениту». Его кандидатура рассматривается?
– Мы рассматриваем всех квалифицированных футболистов, которые могут помочь нашей команде.