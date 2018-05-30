Отец одного из лидеров сборной рассказывает о том, как вырастить футболиста в хоккейном городе и почему его сына не взяли в «Спартак».

Мы позвонили Сергей Головину в Калтан - маленький шахтерский городок Кемеровской области, откуда родом 22-летний полузащитник ЦСКА.

«Другие тренеры просили Сашу им дать, усилить команду»

- Давайте начнем с самого начала. Когда вы отвели Сашу в футбольную школу, в Калтане другого выбора не было? Вроде бы в Сибири хоккей более популярен.

- Я сам играл в футбол. Саше пять исполнилось, заметил, что он тянется к мячу. Стал с ним заниматься во дворе. А через год отвел в футбольную секцию к своему другу Александру Плясунову. Мы вместе в молодости играли. Он посмотрел на Сашу, тот ему понравился. Когда сын немного подрос, его стали приглашать в соседний город Осинники, там проходили турниры по мини-футболу.

- Почему по мини-футболу?

- У нас же зима длинная, вот в залах в мини и играют. До Осинников 15 километров, они больше Калтана, там часто турниры проходили. Иногда другие тренеры просили Сашу с ними отпустить, чтобы усилить свою команду. В Осинниках его заметил тренер из Новокузнецка Станислав Витальевич Рылов, стал сына в свою команду приглашать. Мы были не против. Мальчишка должен играть, возили его в Новокузнецк.

- Не много ли мини-футбола?

- Нет, очень полезная игра. Хотя от большого футбола отличается сильно, но воспитывает быстроту мышления. Думать надо на порядок быстрее, чем на большом поле.

О просмотре в «Спартаке»

- Кто принял решение, что Саше пора переезжать в Ленинск-Кузнецкий, в Училище олимпийского резерва?

- Время подошло, он закончил ДЮСШ в Калтане, надо было расти дальше. Тем более, в Ленинске-Кузнецком Сашу хорошо знали.

- Но ему было всего 13 лет. Тяжело в таком возрасте жить без родителей.

- Там были знакомые ребята из Калтана, Осинников. Футбольные тесты при поступлении Саша сдал без проблем. С ребятами подружился, все ему там понравилось. Он хотел играть, хотел расти. Да и попал в руки к отличному тренеру и прекрасному человеку Сергею Николаевичу Васютину. Мы были за сына спокойны.

- Выходит, по дому не скучал?

- Так он почти каждые выходные приезжал домой. Ленинск-Кузнецкий не очень далеко - 200 километров от нас. Набиралась группа ребят из Калтана, из Осинников, садились в автобус и ехали по домам. Иногда мы сами приезжали.

- Что за история с просмотром в «Спартаке»?

- Саше было десять. Мне достали телефон одного тренера из спартаковской академии. Позвонил, рассказал про сына, попросил разрешения приехать. Тот разрешил. Пробыли в Москве неделю. Посмотрели они на Сашу, но, видимо, не впечатлил он спартаковских тренеров.

- Каков был вердикт?

- Да не было никакого вердикта. Сказали, что-то парень умеет, чему-то еще надо учиться. Как-то так, ничего конкретного. Мы собрались и поехали домой.

«Ты уж, сынок, добивайся всего своими ножками»

- И оказался Саша в ЦСКА…

- За сборную Сибирского округа поехал играть на турнир в Крымск, там его 15-летнего Дмитрий Хомуха и присмотрел. Сказал: «Если хочешь чего-то достичь, перебирайся за Уральские горы». А селекционер ЦСКА Андрей Мовсесьян пригласил в армейскую академию. Звонил нам: «Привозите парня, мы его без просмотра возьмем». Жена с Сашей съездила в Москву, посмотрела на условия. Он сыграл за одну из армейских команд и остался.

- Когда сын пробился в основу ЦСКА, не сказали жене: «Ну вот, вырастили мы с тобой большого спортсмена».

- Саша с детства верил, что его ждет большое будущее. Когда ему было 6 лет, как-то сказал: «Мама, копи деньги, когда вырасту, буду за сборную России играть». Мама ответила: «Да где нам, сынок, столько денег накопить? Ты уж добивайся всего своими ножками». Тогда мы посмеялись, а вон, как оно все получилось.

- Саша часто вам звонит?

- Всегда звонит после игры. Примет душ и, пока идет к автобусу, говорит с нами.

- Часто его критикуете?

- Когда есть за что, критикую. Мол, неправильно сыграл в том моменте, надо было самому бить. Спорит? Нет, никогда. Прислушивается.

Слуцкий и ЦСКА

- Когда сын в основе стал играть, Слуцкий или Гинер звонили, благодарили?

- Гинера я никогда даже не видел. А Леонид Викторович Слуцкий очень много для Саши сделал. Мы приезжали в 2016 году на награждение, Саша получил премию «Первая пятерка», лучшему молодому футболисту премьер-лиги, там со Слуцким и познакомились.

- Что Слуцкий сказал?

- Хвалил, но сказал, что Саше нужно чаще брать игру на себя, не стесняться.

- С первого большого контракта сын сделал вам или своей маме подарок?

- Он все эти годы, как стал зарабатывать, нам с матерью помогает. Никогда не забывает родственников, друзей.

- Когда футбол по телевизору смотрите, жена сильно переживает?

- Ну как матери не переживать? Собьют его или грубо сыграют, за сердце хватается. Она раньше не увлекалась футболом, но я ей все правила объяснил, теперь разбирается не хуже любого болельщика.

- Сына в родном Калтане на улицах узнают?

- Я с ним по улицам не ходил, но, думаю, узнают. Город у нас небольшой, 30 тысяч жителей. Много наших родственников в Калтане живет.

Европа, сборная, чемпионат мира

- На Евро-2016 сборная провалилась. Сын сильно переживал?

- Переживал и из-за игры, и из-за того случая в аэропорту, когда к нему подбежал какой-то журналист и спросил: «Вам не стыдно за такое выступление?» Саша ответил: «Мне чего стыдиться?» Из-за этой его фразы такую шумиху раздули, он сильно переживал. Сказал ему: «Нельзя зацикливаться, теперь ничего не изменишь. Надо дальше работать».

- Представьте себя на месте Черчесова. Как выглядела бы полузащита в вашей сборной России?

- Алана (Дзагоева - Прим. ред.) поставил бы, а Сашу - под нападающими. А то некоторые тренеры его в опорную зону отодвигали. Не его это место, ему надо впереди играть. Кого еще? Выбор есть, но не хотел бы давать советы Черчесову. Пусть тренер сборной состав выбирает.

- Давно ходят слухи, что Головина ждут в Англии. С вами он советовался по поводу отъезда?

- Спрашивал мое мнение, я сказал – надо ехать. Нужно выходить на новый уровень, там другой футбол, другие скорости. Верю, что Саша может заиграть за границей.

- Последняя новость: сына хочет купить «Монако». Как отнесетесь к отъезду во Францию?

- «Монако» сильная команда, и попасть в неё было бы здорово, но это новость из интернета. Мы будем ждать окончания чемпионата мира, и что решат руководство клуба и Саша.

- Матчи сборной России на стадионах будете смотреть?

- Нет, дома будем, никуда не поедем. Я же как-то был на новом стадионе ЦСКА. Отвернешься на секунду и все – момент пропустил, а повторов нет. По телевизору любой момент повторяют по несколько раз, все можно рассмотреть.