Сергей Милинкович-Савич (23 года, «Лацио»)

Единственный серб, который стоит 70 млн евро. Ходят слухи, что «ПСЖ» уже договорился с «Лацио» о его трансфере. В столице Франции ищут замену Тиагу Мотте, который постарел и клуб покидает.

Марио Манджукич (32 года, «Ювентус»)

Чтобы в 32 года твою трансферную стоимость оценивали в 20 млн, нужно быть Марио Манджукичем. Контракт хорватского универсала с «Ювентусом» действует до 2020 года. «МЮ» готов вступить в переговоры с туринцами и выкупить нападающего в летнее трансферное окно.

Лоренцо Пеллегрини (21 год, «Рома»)

Полузащитник, способный одинаково продуктивно разрушать и созидать, привлек к себе внимание «Арсенала» и «Ювентуса». Римляне не намерены усиливать прямого конкурента, поэтому лондонцы фавориты в борьбе за Пеллегрини.

Жоржиньо (26 лет, «Наполи»)

По Жоржиньо возникает много противоречивой информации. На днях говорилось о том, что он отказал «Манчестер Сити» ради перехода в «Челси». Сегодня появилась новость, что он все-таки согласовал условия контракта с командой Пепа Гвардиолы. Если это так, то «Сити» заплатит за него «Наполи» 52 млн фунтов.

Дуглас Коста (27 лет, «Ювентус»)

Бразилец провел сезон в аренде в «Ювентусе», стал вторым ассистентом серии А (с 12 голевыми передачами) и теперь хочет в АПЛ. Жозе Моуринью не скрывает своего желания тренировать Косту, но для этого «МЮ» нужно выложить около 80 млн евро. За меньшую сумму «Бавария» его просто не отдаст.

Роберт Левандовский (29 лет, «Бавария»)

Лучшему бомбардиру бундеслиги стало скучно в «Баварии», и он хочет поменять клуб. Сага о его трансфере в «Реал» пока ничем не завершилась. Сейчас высока вероятность, что поляк уедет в Англию, а именно в «Челси».

Неймар (26 лет, «ПСЖ»)

По информации Diario Gol, самый гламурный футболист современности заключил тайное соглашение с мадридским «Реалом». Но, как утверждает источник, переговоры будут возобновлены уже после чемпионата мира и при одном условии: если сборная Бразилии не выиграет золото, а Неймар потеряет шансы стать обладателем «Золотого мяча» по итогам года.

Эден Азар (27 лет, «Челси»)

Лидера «Челси» давно хочет заполучить «Реал» и видит в нем замену Гарету Бейлу. В то же время «Сити» готов сделать лондонцам предложение, от которого невозможно отказаться. 100 млн евро, согласитесь, – весомый аргумент при проведении переговоров.

Набиль Фекир (24 года, «Лион»)

Фекир всячески отрицает факт своего перехода в «Ливерпуль» за 60 млн евро, хотя достоверные источники говорят об обратном. Судя по всему, в ближайшее время креативный полузащитник все же перейдет в команду Юргена Клоппа и не один, а вместе со своим братом Яссином Фекиром, который будет выступать за молодежку «Ливерпуля».

Джейми Варди (31 год, «Лестер»)

«Лестер» пытается достичь договоренности с Варди на предмет продления контракта. Но, по слухам, мадридский «Атлетико» может этому воспрепятствовать. «Матрасники» не прочь приобрести англичанина на замену Антуану Гризманну. Не секрет, что француз близок к переезду в Барселону.

Мауро Икарди (25 лет, «Интер»)

Пока Мауро переваривает решение Хорхе Сампаоли не вызвать его в сборную на чемпионат мира, жена форварда, она же его агент, ищет для главного голеадора серии А новый клуб. «МЮ» готов сделать заманчивое предложение «нерадзурри».

Гарет Бейл (28 лет, «Реал»)

Даже победный гол через себя в финале ЛЧ не остановит валлийца, которому в Мадриде не хватает игровой практики. Было бы красиво, если бы Бейл вернулся в "Тоттенхэм", но куда более реалистичными выглядят варианты с переходом в «МЮ» или «Баварию».