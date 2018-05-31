Экс-игрок «Спартака», «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманья Видич в ходе торжественной передачи автомобилей "Хендэ" и "Киа" Оргкомитету "Россия-2018" поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2018, а также удивился вызову Сергея Игнашевича в национальную команду России.

– Как изменилась Россия с того времени, как вы тут играли?

– Я под впечатлением. Пока я ехал из аэропорта в центр города, увидел, как Москва изменилась. Конечно, в лучшую сторону. Появилось много новых современных зданий и стадионов. Москва всегда мне нравилась, мне приятно, что город развивается. Надеюсь закончить все рабочие дела, чтобы вернуться в Москву на матч сборной Сербии против Бразилии. Команды будут играть на новом стадионе «Спартака» – что может быть для меня лучше? Я ещё там не был.

– Это для вас особенный момент?

– Да, с удовольствием посмотрю арену своего бывшего клуба. Уверен, она потрясающая. У меня вообще прекрасные воспоминания о Москве, я же в «Лужниках» выиграл Лигу чемпионов. Этот стадион сильно изменился, стал намного комфортнее и лучше изнутри и снаружи.

– Следите сейчас за «Спартаком»?

– Знаю, что команда в прошлом сезоне выиграла чемпионский титул, их итальянский тренер а полном порядке. Знаю несколько игроков из нынешнего состава, включая серба Максимовича.

– Он не очень сильно выглядит.

– Да, я знаю, но уверен, клуб может помочь стать ему лучше, так как сам очень сильно вырос за последние годы. В том числе благодаря собственному стадиону.

– Как оцените шансы Сербии в матче с Бразилией? Как сыграть защитникам, чтобы сдержать Неймара?

– Сербия может решить все вопросы до этой игры, она ведь последняя в группе. Встреча будет сложной, как и любая другая на таком турнире, поэтому лучше выжать максимум в играх против Коста-Рики и Швейцарии. Да и Бразилия – это не один Неймар, вся команда здорово выглядит. Он конечно суперфутболист, но есть и другие не менее опасные бразильцы. Сборная Бразилии, как Аргентина, Германия и Испания, считается фаворитом турнира. Но вообще хотелось бы видеть Сербию в финале ЧМ.

– Знаете кого-то из состава сборной России?

– Большинство тех, против кого я играл, уже не в сборной, но некоторых все-таки знаю: Юрий Жирков, Александр Самедов и Игорь Акинфеев попали в заявку.

– А Сергея Игнашевича помните?

– Что? Игнашевич ещё вызывается в сборную? Обалдеть! И он попал в состав на чемпионат мира?

– Да!

– О, мои поздравления! Надеюсь, его тело все еще способно показывать прежние результаты. Он отличный игрок, раз в 38 лет до сих пор в сборной! В России всегда было много качественных футболистов. Думаю, сейчас у вашей команды есть хороший шанс отлично показать себя в группе.

– Не хотели бы поработать тренером «МЮ» после Жозе Моуринью?

– Куда мне до него... У меня много своей работы, я освобожусь только к концу июня, раньше никак. Быть игроком и быть футболистом – разные вещи, поэтому для такой работы я ещё молод, мне только 37. Как-нибудь потом, ко всему нужно идти шаг за шагом.