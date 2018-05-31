Очаровательная бразильянка, являвшаяся официальным представителем сборной России на мировом первенстве четырехлетней давности, поделилась своими ожиданиями от ЧМ-2018 и дала совет Станиславу Черчесову.

Четыре года назад в Бразилии состоялся конкурс красоты, участницы которого боролись за право представлять на чемпионате мира 32 команды-участницы. Именно тогда мы впервые узнали о Сюзи Кортес. Пройдя жесткий отбор, жгучая брюнетка отдала предпочтение не каким-нибудь немцам или англичанам, а сборной России.

Несмотря на провал команды Фабио Капелло, Кортес осталась верна российскому футболу. Впоследствии девушка неоднократно принимала участие в запоминающихся фотосессиях в игровой форме нашей сборной. Она продвигала у себя на родине талисмана ЧМ-2018 Забиваку. И, кстати, популярность Сюзи росла не только в России.

После победы в конкурсе «Мисс бум-бум»-2015 о ней заговорила вся Бразилия. А потом – и мир. На сегодняшний день ее страница в Инстаграме имеет 1,2 миллиона подписчиков. А португальское издание Playboy поместило фото Кортес на обложку своего июньского номера, посвященному чемпионату мира в России. На родине Криштиану Роналду бразильскую почитательницу нашей сборной «скромно» назвали музой предстоящего турнира.

Выбор португальцев дорого стоит. Ведь Сюзи не раз признавалась, что терпеть не может Криштиану. Ее главный футбольный кумир – Лионель Месси…

«Бразильцы думали, что Забивака – лисица»

– Год назад вы вроде бы планировали приехать в Россию на Кубок конфедераций. Почему мы вас не дождались?

– Да, меня приглашали сразу два российских телеканала. Я очень хотела приехать. Но в последний момент пришлось изменить планы – из-за контрактных обязательств. Возникло несколько проектов, которые не позволили покинуть тогда Бразилию.

– А что теперь?

– Готовлю сюрпризы к чемпионату мира в России. Надеюсь, болельщикам понравится. Обязательно будет фотосессия в обновленной форме вашей команды. И много чего еще.

– Как поддерживаете связь с нашей страной?

– После 2014 года у меня появилось много русских друзей, мы общаемся. Я провела в вашей стране неделю. И с удовольствием приеду снова. Хочу повидать всех. Обожаю Россию. И талисмана чемпионата мира Забиваку. Он такой милый.

– Бразильским болельщикам талисман ЧМ-2018 тоже пришелся по душе?

– Да, я поработала над его популярностью (смеется). Правда, постоянно приходилось объяснять, что это волк. Многие думали, что Забивака – лисица.

«Фернандес – как Дани Алвес»

– Сборная России выбрала для себя такой девиз чемпионат мира: «Играй с открытым сердцем». Бразилия – такой: «Больше, чем пять звезд, 200 миллионов сердец». А вы?

– «С твердостью и решимостью мы победим».

– Мы – это бразильцы или россияне?

– Скорее Аргентина. Я уже сделала ставки на команду Месси. Рассчитываю выиграть миллионы (смеется).

– А кто еще поспорит за титул?

– Моя тройка фаворитов – Аргентина, Россия и Германия. Буду переживать за все эти сборные.

– Когда последний раз смотрели матч с участием российской команды?

– Видела игру с Бразилией. Мне кажется, ваш главный тренер работает хорошо. Надеюсь, он правильно подготовит команду к чемпионату мира. Правда, мне немного не хватает знакомых лиц. Игорь Акинфеев – великий вратарь и капитан. Но я бы хотела снова увидеть в сборной и Андрея Аршавина. Болею за него с 2008 года. Как он тогда играл! Бесподобно!

– Сейчас в составе сборной России присутствует натурализованный бразилец – Марио Фернандес. Слышали о таком?

– Конечно. О нем и в нашей прессе пишут. Читала мнение, что, если бы Фернандеса не забрали русские, то его надо было приглашать в сборную Бразилии после травмы Дани Алвеса.

– Бразильцы будут поддерживать Фернандеса во время чемпионата мира?

– Вряд ли. И, кстати, я против того, чтобы за сборную Бразилии выступали натурализованные игроки. По-моему, это недопустимо!

«Есть идея, как отметить чемпионство России»

– Перед чемпионатом мира в России развернулась широкая дискуссия относительно тактической схемы, по которой должна играть наша команда. Кто-то выступает за трех центральных защитников, кто-то – за двух. Как известно, в Бразилии все разбираются в футболе. Вы на месте Станислава Черчесова какую бы модель выбрали?

– Если бы я была Черчесовым, сыграла бы 4-3-3. Люблю остроатакующий футбол!

– Как сыграют Россия и Бразилия, если их пути пересекутся на ЧМ-2018?

– Вничью.

– А кто победит в гипотетической дуэли Месси и Роналду?

– Конечно, Месси! После поражения «Барселоны» от «Ромы» в Лиге чемпионов Лео невероятно мотивирован.

– А если Россия станет чемпионом мира?

– О, это тоже будет супер.

– На что вы будете готовы в этом случае?

– У меня есть одна идея. Но пусть это пока останется секретом (смеется).

– Вы как-то признались, что мечтаете познакомиться с Владимиром Путиным. И готовы войти в российское правительство. Шутили?

– Я восхищаюсь Путиным! А насчет работы в правительстве… Почему бы и нет? Я изучала право в Бразилии. Моя профессия – юрист.

– Времени на юриспруденцию сейчас хватает?

– Ну как вам сказать… После 2014-го я живу в бешеном ритме. Работала в пяти странах. И планирую продолжать развиваться как актриса, модель и ведущая. Проектов, рекламных кампаний очень много. А еще я играю в футбол и катаюсь на лошадях. Это мои любимые хобби.

«Слишком Мутко и чокнутый «Зенит»

– Разрешите в конце блиц? Мы называем русское слово – вы, не раздумывая, подбираете ассоциацию на португальском. Идет?

– А слова хоть приличные?

– Конечно.

– Тогда идет.

– Мутко?

– Muito («слишком». – Прим. ред.).

– Дзюба?

– Diz ai («говорит». – Прим. ред.).

– Гранат?

– Grana («деньги». – Прим. ред.).

– Мордовия?

– Mordomia («управление». – Прим. ред.).

– Бузова?

– Busanfa («задница». – Прим. ред.).

– Лужники?

– Luzinha («огонек». – Прим. ред.).

– «Зенит»?

– Zureta («чокнутый». – Прим. ред.). (Смеется.)