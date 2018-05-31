Легендарный французский футболист и успешный тренер подал в отставку с поста наставника мадридского «Реала».

Где-то с конца прошлого тысячелетия в футболе появился новый термин – «финт Зидана» – когда футболист на скорости разворачивает тело на 360 градусов, одной из ног перекатывая мяч по направлению своего движения, при этом, укрывая его корпусом от соперника. Для защитника такой финт – всегда неожиданность.

Обвел вокруг пальца

Именно с этим финтом можно сравнить то, что сотворил Зинедин Зидан 31 мая 2018 года, созвав внеплановую пресс-конференцию после общения с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Я принял решение не оставаться на посту главного тренера «Реала». Это странный момент. Но команде необходимы изменения, чтобы продолжать побеждать. Ей необходимы другие установки, метод работы, поэтому я принял решение уйти», – заявил во время общения с журналистами 45-летний француз.

Бессмыслица какая-то… Метод… Установки… Что за чушь? За 2,5 года, которые Зидан провел у руля королевского клуба, мадридцы выиграли девять трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд, что вообще до Зизу не удавалось ни одному тренеру. Да, у команды случались неудачи, к которым можно отнести и чемпионство «Барселоны», но это же не повод уходить из клуба. Почему это произошло?

Что случилось?

Первая версия – конфликт с руководством. Это мнение имеет право на жизнь, но с действительностью вряд ли перекликается. Чтобы это понять, достаточно слов президента «Реала», которые он произнес сразу после объявления об отставке Зидана:

«После победы в Лиге чемпионов это решение неожиданно. Но мы можем только принять его. Я был очень удивлен, когда узнал о нем. Мне бы хотелось его переубедить, но я понимаю, что это такое. Хочу поблагодарить Зидана за преданность, любовь и все, что он сделал для «Реала» за эти годы. Мы не говорим ему «прощай», а говорим «до свидания». И если ему нужна пауза, он заслужил ее», – сказал Перес.

Нет, не так провожают тренера, с которым у тебя или у твоих коллег существует какой-то конфликт. Да и Перес действительно выглядит обескураженным, как и весь «Реал»: экстренная пресс-конференция, отсутствие готового решения проблемы… Если для всего мира заявление Зизу – «финт Зидана», то для руководства «Реала» – сравни удару головой к грудь Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.

Зато слова Переса дают нам намек на то, как складывался его разговор с Зизу за закрытыми дверями. «Если ему нужна пауза, он заслужил ее», – говорит Перес. Вряд ли он по своей инициативе вставил это слово. Это – слово Зидана – «пауза».

Видимо, француз не собирается прямо сейчас браться за работу в другой команде. Да и клуба ему по рангу в свободном доступе не найти. У «ПСЖ» уже появился новый тренер, как и у лондонского «Арсенала». Остальные английские гранды укомплектованы, как и «Бавария». Даже «Зенит» объявил о назначении тренером «своего Зидана» Сергея Семака. В Италию? Там один вариант – «Ювентус», в котором Аллегри, судя по всему, остается еще как минимум на один сезон. Возможно, после ЧМ-2018 появится какая-нибудь сборная, но все это – вилами по воде, а Зидан принял решение здесь и сейчас.

Конфликт с командой? Вздор! Большинство футболистов «Реала» в Зидане души не чает, в том числе и лидер раздевалки Криштиану Роналду. были какие-то трения с Гаретом Бейлом, но валлиец при всем уважении – не тот футболист, из-за которого такой тренер, как Зидан будет подавать в отставку.

Ушел великим

Учитывая всю информацию, которая есть у нас на руках, можно подумать, что к такому решению Зидана подтолкнули какие-то причины личного характера. Надеемся, что это – не проблемы. Может ему просто захотелось отдохнуть?

А может – дело в его характере. Зидан любит уходить на пике, как он сделал в 2006 году, в 33 года, приведя сборную Франции к серебряным медалям чемпионата мира Тогда у него оставался еще год действующего контракта с «Реалом», который клуб с радостью продлил бы еще на пару лет. Но Зидан тогда сказал свое веское слово. Как и сейчас.

Нам вместе с Флорентино Пересом остается надеяться, что это веское слово Зидана не было последним, что мы еще увидим гениального француза в тренерском кресле, а то этих 2,5 лет оказалось недостаточно.